Китай снова помог России в противостоянии с Западом

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17 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:31  |  vz.ru
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Россия и Турция разделят Европу надвое

Россия разыграет новый газовый гамбит Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россия выдвинула идею, которая может радикальным образом повлиять на экономический ландшафт всей Европы. Речь идет о создании на территории Турции газового хаба – системы распределения и дальнейшей перепродажи российского газа. В случае реализации проект принесет одной группе стран колоссальные выгоды, а другая группа будет подсчитывать большие убытки. Подробности...
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Для дискредитации российской армии использовали «Виагру»

Спецпредставитель ООН Прамила Паттен не представила ни одного доказательства в подтверждение своих лживых обвинений Zeus/ТАСС
Изобретение фальшивок о действиях российской армии на Украине вышло на новый уровень. На этот раз заявления о «массовых изнасилованиях» и даже «использовании для этого «Виагры» прозвучали от спецпредставителя генсека ООН. Новые обвинения в адрес российских военных один в один повторяют фейки, стоившие поста одному из украинских чиновников – и даже те, что придумывались еще двести лет назад. Подробности...
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Как в России готовят операторов боевых беспилотников

В России немного вузов, где учат новой военной специальности – оператор боевого дрона Георгий Зимарев/РИА Новости
Отечественный ВПК наладит крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов, заявили в Совбезе России. Одновременно Минобороны заявляет об особом значении массовой подготовки операторов боевых дронов. Где и как можно овладеть этой профессией, какие требования предъявляются к ее обладателям и почему операторы БПЛА настолько важны для армии?  Подробности...
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Прибалтика дерется за российский транзит

Порты Прибалтики по-прежнему зависят от российского транзита portofventspils.lv
Страны Прибалтики встали в авангарде антироссийских санкций – но в то же время, как выяснилось, отчаянно конкурируют за проходящий через их территорию транзит российских грузов. В частности, некоторые из них даже наращивают транспортировку зерна из России. Однако даже эта лазейка в ближайшее время для Прибалтики может закрыться. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Раскол американского общества пролегает по Украине

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если ты встроен в систему, твои возможности бунтовать против нее ограничены исключительно терпимостью этой самой системы. И быстро сдавший назад Илон Маск это правило в очередной раз подтвердил. Подробности...

Окончание мобилизации мало что меняет

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Родина – это же не только власть, это мы все. Если у вас есть мобилизованные соседи, коллеги, друзья, то поддержите семьи этих людей. Мы победим только вместе. Никак иначе не получится. Подробности...

Российские атомщики совершили «Прорыв» за всё человечество

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
У жителей Земли осталось совсем немного времени и свободного урана, его дефицит нарастает с каждым годом. Если его сжечь на Земле в ближайшее столетие, у нас не останется энергии, чтобы вырваться в дальний космос. Подробности...
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Франция прозрела и нищает

Россия превратит Турцию в Германию

Ядерный удар по Украине и ответ НАТО

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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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Экоактивистки в Лондоне облили консервированным супом шедевр Винсента ван Гога «Подсолнухи»

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

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    Китай снова помог России в противостоянии с Западом

    Европа теряет азиатский СПГ
    		   17 октября 2022, 23:02
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    В деле снабжения Европы столь важным в зимнее время газом появилась очередная проблема. На этот раз она связана вовсе не с Россией, а с КНР. Пекин принял решение больше не отправлять в Европу танкеры с СПГ. Почему это произошло, как это повлияет на европейскую промышленность и население - и каким образом поможет России?

    Китайские госкомпании PetroChina, Sinopec и Cnooc прекращают перепродажу американского СПГ в Европу и Азию. Китайские власти поручили госкомпаниям обеспечить поставки для отопительного сезона зимой для собственных нужд в Китае, сообщил Bloomberg.

    Еще в 2021 году Китай сметал с рынка весь СПГ, до которого мог дотянуться. Но в 2022 году ситуация резко изменилась - и это очень помогло Евросоюзу. Особенно в контексте газового противостояния с Россией.

    Во-первых, спрос на газ в Поднебесной снизился из-за постоянных локдаунов из-за коронавируса. Во-вторых, Китай резко нарастил добычу собственного угля, который является более дешевой альтернативой газу.  

    На этом фоне потребности Китая в газе снизились. Поэтому часть объемов СПГ, которые доставляются ему по долгосрочным контрактам, он просто перепродавал Европе: танкеры разворачивались посередине пути или вообще сразу из США отправлялись на европейские СПГ-терминалы.

    Это приносило двойную выгоду китайским энергетическим компаниям. Во-первых, они экономикили счет использования более дешевого угля вместо газа, во-вторых, получали доход а счет перепродажи контрактного СПГ. Высокие цены на газ в Европе окупали все расходы. Европа тоже была довольна, потому что она могла использовать СПГ вместо российского газа, от которого демонстративно отказывается.

    Однако с приближением холодов спрос в Китае на газ вырос, пишет Bloomberg. Поэтому Пекин и прекращает «помогать» Евросоюзу. Это решение сократит возможности ЕС для благополучного прохождения зимы, предрекают экономисты Bloomberg.

    Происходит то, о чем не раз предупреждали российские отраслевые эксперты. Европа лишилась не только значительной части российского газа, но теперь лишится еще и части СПГ. Доля трубопроводного российского газа в ЕС снизилась с 41% в 2021 году до 9% в этом году. Доля российского СПГ упала с 45% в 2021 году до 14% в этом. Если в прошлом году Россия поставила в Европу 140-145 млрд кубометров трубопроводного газа, то в этом году объемы поставок к началу отопительного сезона снизились до менее 40 млрд кубометров в годовом выражении. По данным Газпрома на 15 октября, экспорт в Европу упал более чем на 41% или на 63 млрд кубометров и составил 89 млрд кубов.

    По сути, ЕС лишается еще большей части импортного газа аккурат во время отопительного сезона, когда спрос на него увеличивается.

    «Главный вопрос – насколько морозной будет зима в Китае. Чем холоднее будет в КНР, тем меньше Пекин будет перепродавать СПГ в Европу. Еще один вопрос – сколько Китай будет готов платить за сжиженный газ? Если европейцы будут готовы отдавать 4000-6000 долларов за тысячу кубометров, готов ли Пекин платить такие деньги или ему будет проще еще больше переключиться на уголь?», - задается вопросами ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

    Однако в любом случае факт в том, что относительно комфортная для Европы ситуация в плане поставок СПГ в этот отопительный сезон закончилась. «В Европе ситуация становится все более нервозной. Там ожидали, что чем дальше, тем они больше будут получать СПГ. А в реальности все происходит наоборот. Непонятно, когда американцы восстановят свой Freeport (один из крупнейших СПГ-заводов в США до сих пор не работает из-за пожара летом – прим. ВЗГЛЯД), а Китай хочет часть объема СПГ физически забрать себе», - говорит Юшков.

    Какие объемы СПГ Китай может перетянуть на себя, сложно сказать. Эксперт предполагает, что речь может идти о 10-15 млрд кубов в годовом выражении.

    Что это значит для стран Евросоюза? Они могут ответить на увеличение физического дефицита газа и его удорожание до 4-6 тыс. долларов только дальнейшим снижением потребления. ЕК уже выбрала этот вариант в качестве плана «спасения» Европы.

    Это значит, что еще больше предприятий промышленного сектора Европы будут закрываться. ЕС уже ввел нормирование потребления газа – каждое государство ЕС добровольно снижает расход газа на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

    В частности, Италия озвучила свой чрезвычайный план экономики энергии. Италии придется в принудительном порядке сокращать потребление и переходить к нормированию, продолжительность которого в промышленности составит 31 день. То есть речь идет об остановке промышленности на месяц в период с декабря по февраль.

    «Снижение объемов потребления – это уже негативный результат, но который может спасти от еще более негативного сценария. За счет того, что отмирает промышленность, европейцы спасают от холодов население. Как только европейские власти увидят, что газа не хватает населению, они начнут вводить лимиты подачи электроэнергии, отопления и самого газа на промышленные предприятия. Для населения – это спасение, для промышленности – нет. Это серьезный удар по европейской экономике», - рассуждает Игорь Юшков.

    Впрочем, есть и еще более печальные для ЕС варианты развития событий. «Я думаю, что самый страшный сценарий для Европы может наступить в случае аварий га газопроводах или на месторождениях Норвегии. Или Турция поссорилась бы с Европой и не стала бы пропускать азербайджанский газ транзитом. Или началась бы какая-то дестабилизация в Алжире. Или если бы Европа не смогла закачать газ в подземные хранилища к началу зимы. Поэтому пока я бы назвал текущий сценарий умеренно негативным», - заключает собеседник.  

    По данным на 15 октября, подземные хранилища газа (ПХГ) в ЕС заполнены на 92%, в них находится порядка 97 млрд кубометров газа. Но чтобы достичь уровень заполненности ПХГ на начало отбора прошлого отопительного сезона, европейцам надо закачать еще 6,4 млрд кубов.  В Газпроме уверены, что даже максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода.

    Ранее глава Газпрома Алексей Миллер пояснял, что накопленный в европейских ПХГ газ не гарантирует стабильное прохождение осенне-зимних пиков в условиях изменившейся логистики и источников поставок газа. Если говорить о пиковых объемах поставок, то Европе может не хватать 800 млн кубометров в сутки газа при аномально сильных холодах. В этом плане Китай, забирающий свой СПГ у Европы, безусловно, поможет России в геополитическом и экономическом противостоянии с Западом. 

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