Польша собралась потребовать от Газпрома и «Татнефти» компенсаций за прекращение поставок нефти и газа

Польский энергетический концерн Orlen планирует потребовать компенсаций от России за прекращение поставок нефти и газа, заявил глава польской компании Даниель Обайтек в эфире радиостанции Zet.

Контракт Orlen на поставки нефти с российской «Татнефтью» действует до декабря 2024 года, в рамках договора польская сторона покупала 200 тыс. тонн нефти в месяц, передает РИА «Новости».

27 февраля «Транснефть» сообщила, что прекратила транспортировку российской нефти в Польшу, поскольку маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены. Поставки сырья в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого российским Минэнерго.

Контракт PGNiG (входит в Orlen) с Газпромом действовал до конца 2022 года, но поставки топлива были приостановлены в апреле 2022 года из-за неоплаты по новой схеме в рублях.

Обайтек заявил, что этот вопрос будет решаться, вопрос компенсаций от России изучается.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша в феврале и марте сводит до нуля количество поставляемой в страну российской нефти.