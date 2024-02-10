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    Что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Такеру Карлсону
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина
    Лавров напомнил дипломатам слова Молотова
    Политолог объяснил, почему Украина потеряет от выселения посольств больше России
    Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилом
    В США рассказали о радости Залужного из-за отставки
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    В Белом доме испугались за рейтинг Байдена после доклада спецпрокурора
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин показал уровень, недостижимый нынешними западными лидерами

    Двести миллионов просмотров интервью Владимира Путина менее чем за двое суток только на аккаунте Такера Карлсона в Х прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.

    28 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский То, что очевидно нам, оказалось невероятным на Западе

    Владимир Путин говорит просто, как бы отвечая Трампу на его предвыборные обещания: перестаньте поставлять на Украину оружие, и война прекратится за пару недель. Западный обыватель в недоумении: так кто же выходит поджигателем? Мы, что ли?

    5 комментариев
    Марат Баширов Марат Баширов Путин перевернул картину мира колонизаторов

    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    30 комментариев
    10 февраля 2024, 23:56 • Новости дня

    Экоактивистки облили супом картину Моне в музее во Франции

    Экоактивистки облили супом картину Моне в Лионском музее изобразительных искусств

    Экоактивистки облили супом картину Моне в музее во Франции
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    В Лионском музее изобразительных искусств экоактивистки облили супом картину Клода Моне «Весна», сообщили СМИ.

    Картину облили супом две активистки из организации «Продовольственный ответ». Отмечается, что картина находилась под защитным стеклом. Позднее ее проверит эксперт, передает RT со ссылкой на Progres.

    В январе экоактивисты в Париже облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза») в музее Лувра.

    10 февраля 2024, 14:55 • Новости дня
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    @ Valentyn Ogirenko/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    На востоке Харьковской области в пятницу вечером ВС России нанесли удар по месту, где шло застолье украинских офицеров, отмечавших повышение Александра Сырского, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, был нанес удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В кафе находились офицеры с этого направления, они праздновали повышение генерала Сырского. Также Лебедев добавил, что во время ударов по нефтебазе ВСУ в Харькове были поражены 11 единиц техники.

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    10 февраля 2024, 13:45 • Новости дня
    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина

    Спикер МИД Захарова заявила о глубоком кризисе в ООН после реакции на интервью Путина

    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Если генсек ООН Антонио Гутерриш не интересовался, о чем говорил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, остальные острые события в мире могут также остаться без его внимания, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она напомнила, что Гутерриш «не смотрел интервью, так как в свободное время предпочитает читать книги по средневековой истории, а не смотреть телевизор».

    «Интересно, остальные острые международные события остаются без глубокого погружения в них руководства секретариата Организации по той же причине?» – поинтересовалась Захарова.

    Тем временем число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    10 февраля 2024, 17:56 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Украина потеряет от выселения посольств больше России
    Политолог объяснил, почему Украина потеряет от выселения посольств больше России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украина лишилась исторического здания в центре Москвы, потому что решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды с российским посольством в Киеве было символом недружеских отношений, переходящих в ограбление, заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко.

    В субботу стало известно о расторжении договора аренды с посольством Украины в Москве.

    «Теперь здание посольства Украины в России будет изъято. Украина потеряет больше по той причине, что посольство находилось в историческом здании в Леонтьевском переулке в центре Москвы. А здание посольства России в Киеве располагалось в типичном строении райкома партии. Только в столице Украины таких зданий штук 15, они строились по одному проекту», – прокомментировал ситуацию киевский политолог Владимир Скачко, .

    «В здании посольства Украины в Москве дипломатов нет с февраля 2022 года, дипотношения между странами были разорваны в день начала СВО. В течение трех дней дипломаты и сотрудники покинули здание. Функции дипотношений выполняют посольства третьих стран, но сохранность имущества лежит на правоохранительных органах принимающей стороны, – пояснил политолог. – В апреле прошлого года, когда был расторгнут договор аренды с российским посольством в Киеве, Россия заявила, что изучит этот случай и сверит его с венскими конвенциями. Почти год понадобился, чтобы выяснить, что решение Киевского горсовета – недружественный акт, требующий зеркального ответа».

    По словам спикера, украинцы дважды выстрелили себе в ногу – в первый раз, когда расторгли договор аренды с российским посольством в Киеве, «и сейчас, когда Россия им ответила». «Решение Киевского горсовета было символом недружеских отношений, переходящих во враждебные и взаимное ограбление. Те, кто оказался у власти на Украине – клоуны и фрики, которые по недомыслию превратили страну в мальчика-забияку по вызову. И в этом трагедия, это агония, распад государственности на глубинном, краеугольном уровне», – считает Скачко. 

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил о прекращении договора аренды с посольством РФ в апреле прошлого года. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия примет «соответствующие меры» в отношении посольства Украины в Москве.

    «Как известно, в дипломатии существует принцип взаимности. В связи с этим Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве», – говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

    После начала СВО Зеленский заявил о разрыве Украиной дипломатических отношений с Россией. 24 февраля МИД России получил соответствующую ноту от внешнеполитического ведомства Украины. В этот же день началась эвакуация дипломатов из Москвы.  Сотрудники генконсульства Украины в Санкт-Петербурге покинули Россию второго марта 2022 года.

    Российский МИД заявлял, что разрыв дипотношений с Украиной – это не выбор Москвы. Такой разрыв служит «логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей». Эвакуация всех дипломатических представительств РФ на Украине произошла 23 февраля. На здании посольства России в Киеве были спущены государственные флаги.

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    10 февраля 2024, 13:26 • Новости дня
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели китайского издания «Гуанча» поддержали слова президента Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что в случае остановки поставок оружия Киеву конфликт на Украине закончится в течение нескольких недели.

    Так, один из комментаторов отметил, что США не смогут финансировать Украину в объеме, который был в начале конфликта, готовимся к поражению Киева, передает РИА «Новости».

    «США будут заставлять Европу платить, лишь бы продлить конфликт», – заметил второй.

    Другой комментатор призвал Запад «выступить за мирные переговоры».

    «Американцы хотят не мирных переговоров, а капитуляции России», — поделился мнением четвертый.

    Пользователи сошлись во мнении, что «все больше стран понимают, что гегемония США заканчивается.

    Тем временем число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн.

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    10 февраля 2024, 11:23 • Новости дня
    Германии как промышленной державе предрекли конец

    Bloomberg: Германия вскоре утратит статус промышленной сверхдержавы

    Германии как промышленной державе предрекли конец
    @ Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Появляется все больше признаков того, что Германия вскоре утратит статус промышленной сверхдержавы, пишет Bloomberg.

    Издание отмечает, что Штаты отдаляются от Европы и стремятся конкурировать со своими трансатлантическими союзниками. Китай становится более серьезным соперником, при этом последним ударом для некоторых производителей стало прекращение поставок огромных объемов дешевого российского природного газа, передает РИА «Новости».

    Как следствие, указывает Bloomberg, внешние и внутренние неурядицы в Германии, включая нехватку инвестиций в разные отрасли и стареющую рабочую силу, только усугубляют положение Берлина.

    Издание отмечает, что старейшие заводы и предприятия в стране закрываются.

    Как отметил министр финансов Кристиан Линднер, страна больше не конкурентоспособна.

    По словам главы представительства Michelin в Северной Европе, снижение конкурентоспособности промышленной отрасли Германии может «пустить страну по накатанной».

    Ранее депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст заявил, что решение о прекращении закупок газа у России «было ошибочным», в интересах ФРГ было бы возобновить сотрудничество в этой области.

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    10 февраля 2024, 03:57 • Новости дня
    Постпред России сравнил ЕС с «воровским миром»

    Постпред при ЕС Логвинов указал на отсутствие правовых оснований для передачи российских замороженных активов Киеву

    Постпред России сравнил ЕС с «воровским миром»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Западе незаконно заморозили российские активы, так называемые механизмы по их использованию – это мошеннические схемы, заявил и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

    Логвинов указал, что международное право дает «имуществу иностранного государства» иммунитет «от исполнительных мер». Он подчеркнул, что у ЕС не существует «правовых оснований для передачи Украине конфискованных российских активов или доходов от них», передает РИА «Новости».

    Как заявил Логвинов, данной точки зрения придерживается «подавляющее большинство стран мира», причем в ЕС «это прекрасно понимают, потому и ведут подобную работу – как, наверное, и положено в воровском мире – втихаря».

    Решение использовать чужие активы будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов и третьих стран, ведь «инвестиции могут быть банально украдены», сказал он. «Едва ли кто-то будет относиться к еэсовским государствам как к надежной юрисдикции. Значит, так оно и произойдет – горбатого дубина исправит», – заявил Логвинов.

    Напомним, в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. При этом СМИ сообщили, что в странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины.

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    10 февраля 2024, 18:48 • Новости дня
    В США рассказали о радости Залужного из-за отставки

    Полковник Уилкерсон: Залужный доволен, что ему не придется отвечать за поражение ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный доволен снятием с поста, поскольку теперь ему не придется отвечать за поражение украинской армии, заявил полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Полковник отметил, что для Залужного складывается очень хорошая ситуация, поскольку у него высокий политический рейтинг. По его словам, бывший главком ВСУ «очень проницателен в своих действиях» и не расстроен отставкой, передает «Газета.Ru».

    Военный также подчеркнул, что президент Украины находится в отчаянии, о чем говорит назначение Александра Сырского.

    Ранее Залужный после увольнения с поста главкома ВСУ сообщил, что не занимает никаких должностей.

    Напомним, Зеленский присвоил уволенному главкому звание Героя Украины. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский.

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    10 февраля 2024, 15:24 • Новости дня
    Электоральные показатели за кандидата Путина составляют 75%
    Электоральные показатели за кандидата Путина составляют 75%

    Tекст: Кристина Цыцура

    Согласно данным ВЦИОМ, если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, то о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили бы 75% электорально активных россиян.

    Показатели других кандидатов на пост президента России выглядят следующим образом: Владислав Даванков (партия «Новые люди») – 5%, Николай Харитонов (КПРФ) – 4%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 4%.

    Также сообщается, что уровень информированности россиян о предстоящих выборах составляет 85%. Декларируемая явка составляет 76%.

    В опросе методом телефонного интервью приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, уточняет ВЦИОМ. Он проводился 8 февраля. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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    10 февраля 2024, 05:26 • Новости дня
    Залужный сообщил, что не занимает никаких должностей

    Залужный после увольнения с поста главкома ВСУ не перешел на новую должность

    Залужный сообщил, что не занимает никаких должностей
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Уволенный с поста главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерий Залужный в первом заявлении после указа об отставке сообщил, что не занимает сейчас никаких должностей.

    Залужный заявил, что для него «большая честь получить звание Героя Украины». Украинский президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми вывел Залужного из состава Совбеза и ставки верховного главнокомандующего, передает ТАСС.

    Напомним, Зеленский присвоил уволенному главкому звание Героя Украины. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский.

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    10 февраля 2024, 18:22 • Новости дня
    Организатор поджога дома участника СВО в Истре арестован

    Суд арестовал на два месяца обвиняемого в организации поджога дома участника СВО в Истре

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемый в организации поджога дома участника специальной военной операции в подмосковной Истре и покушении на убийство арестован до 18 марта, сообщили в ГСУ СК.

    Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого в поджоге дома участника СВО под стражу до 18 марта 2024 года, передает ТАСС.

    По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для дальнейшего расследование уголовное дело в ближайшее время будет передано в ГСУ СК России.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково задержан организатор поджога дома в Истре участника СВО.

    Напомним, двое жителей Истринского городского округа по указанию собственника управляющей компании угрожали убийством и поджогом дома супруге участника СВО, требуя вернуть деньги, которые якобы муж взял в долг. Женщина отказалась, преступники подожгли дом. Жилье сгорело полностью, огонь также повредил два авто хозяйки, сама супруга участника спецоперации смогла спастись.

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    10 февраля 2024, 20:04 • Новости дня
    Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилом
    Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилом
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Венгрии Каталин Новак объявила, что уходит в отставку из-за того, что совершила ошибку, помиловав замешанного в сокрытии педофилии.

    «Я допустила ошибку. Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики», – заявила Новак в выступлении по национальному телевидению, передает РИА «Новости».

    Ранее оппозиция призвала Новак уйти в отставку, после того, как выяснилось, что она перед визитом в Будапешт папы Римского в апреле 2023 года помиловала бывшего замдиректора детского дома, который скрывал престпуления, совершенных директором-педофилом.

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    10 февраля 2024, 02:41 • Новости дня
    После взрывов в Харькове начался сильный пожар
    После взрывов в Харькове начался сильный пожар
    @ кадр из видео

    В Харькове, где, по сообщениям украинских СМИ, произошли взрывы, начался сильный пожар.

    «После прилета по промзоне в Харькове начался сильный пожар», – передает RT.

    Как пишут «Военкоры русской весны», «похоже, что уничтожено топливохранилище».

    Кроме того, взрывы произошли в городе Измаиле Одесской области Украины. Повторный взрыв произошел в Одессе. Новые взрывы раздались и в подконтрольном Киеву городе Херсоне, передает ТАСС.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Одессе и в Харькове, в городе Очакове Николаевской области Украины и в прибрежных районах Херсона.

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    10 февраля 2024, 06:25 • Новости дня
    Венгрия заявила, что никогда не будет участвовать в поставках оружия на Украину

    Венгрия потребовала от ЕС не тратить 50 млрд евро макрофинансовой помощи Украине на вооружения для ВСУ

    Венгрия заявила, что никогда не будет участвовать в поставках оружия на Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия никогда не будет принимать участие в поставках оружия на Украину, поэтому потребовала, чтобы 50 млрд евро макрофинансовой помощи Киеву от ЕС не тратились на вооружение украинских войск, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто пояснил, что при переговорах с ЕС по вопросу макрофинансовой помощи Киеву у Венгрии был ряд условий – «прежде всего, эти деньги не должны покрывать никакие поставки оружия». Сийярто подчеркнул, что указанные средства «таким образом, не предназначены для обслуживания каких-либо поставок оружия», передает РИА «Новости».

    Также Венгрия потребовала, чтобы замороженные средства, которые ей предназначались, не перенаправлялись Украине. ЕС дал соответствующие гарантии, сказал министр. Кроме того, Венгрия настаивает на механизме контроля за тем, как расходуются выделяемые Киеву деньги.

    Сийярто сообщил, что предварительные условия Венгрии удовлетворены.

    Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    10 февраля 2024, 00:58 • Новости дня
    Знакомая семьи Сырского заявила, что его родителям стыдно за сына

    Знакомая семьи Сырского рассказала, что его родителям-патриотам в России стыдно за сына

    Tекст: Антон Антонов

    Родители главкома ВСУ Александра Сырского, которые живут в России – патриоты, им стыдно за сына, сообщила их знакомая.

    Женщина рассказала, что Сырского и его брата родители «избаловали своей добротой», дети были «себе на уме». При этом сами родители жили «душа в душу», всегда участвовали в «Бессмертном полку». Сейчас они об Александре не говорят совсем, «будто его и не было никогда».

    Кроме того, женщина сказала, что некоторые жители Владимира, где живут родители Сырского, винят их в том, что они вырастили «такого злодея». «Мне их жалко по-человечески. Не дай Бог никому таких сыновей», – приводит ее слова RT.

    Напомним, соседка родителей Сырского, рассказала, что тот признавался в разговоре с матерью, что ненавидит «хитрых и пронырливых» украинцев. В Сети опубликовано письмо матери Сырского к своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.

    Брат Сырского Олег сообщил, что давно не общается с родственником, который отказался от своей «российской родни». Сын Сырского выступал в поддержку российской операции в Сирии.

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    10 февраля 2024, 08:45 • Новости дня
    Генконсул пояснил, как повредят турецким поставщикам проблемы с платежами из России

    Генконсул Буравов пояснил, как повредят турецким поставщикам проблемы с платежами из России

    Tекст: Александра Юдина

    Проблемы с платежами из России в турецкие банки наносят ущерб в первую очередь турецким поставщикам, заявил генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов.

    По его словам, незаконные односторонние санкции, введенные в отношении России Западом, касаются проблем с переводом платежей в турецкие банки за уже поставленные в Россию турецкие товары, которые даже не имеют никакого отношения к санкционной продукции, передает РИА «Новости»

    Буравов добавил, что прямой ущерб от этого несут прежде всего сами турецкие поставщики.

    Накануне в Анкаре заявили, что проблема с платежными переводами между Россией и Турцией до конца не устранена, ситуация негативно влияет на бизнес турецких экспортеров.

    Ранее уже сообщалось, что турецкие банки после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях отказываются работать с российскими кредитными организациями.

    Министерство торговли Турции составило список имеющихся проблемы с платежами из России компаний и заверило, что предпринимаются меры для устранения неполадок.

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    Интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада

    Десятки миллионов человек уже стали зрителями первого за долгое время интервью, которое западный журналист взял у президента России. Американские коллеги Такера Карлсона в ярости, и их в какой-то мере можно понять. Слова Владимира Путина прорвали информационную блокаду, созданную на Западе против России с самого начала спецоперации. Подробности

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    Как российские войска взяли «неприступный» район Авдеевки

    Новое дерзкое и удачное наступление предприняли российские войска, берущие в кольцо один из наиболее ожесточенных районов украинской обороны – Авдеевку. Прорыв был осуществлен на участке, который ВСУ считали непреодолимым, и сделано это было благодаря особой тактической хитрости. О чем идет речь? Подробности

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    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины

    В американских элитах, говорят эксперты, рассматривается возможность выйти из украинского кризиса. И свидетельством этому, как ни парадоксально, является программная статья директора ЦРУ Уильяма Бернса. Что говорится в этом тексте и почему он крайне важен для признания правоты России в кризисе на Украине? Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • ВСУ возглавил «мясник»

      Новый главком ВСУ Александр Сырский, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на место Валерия Залужного, потерпел свое первое поражение в новой должности. На генерала, известного как «мясник», обрушились западные СМИ, припомнив ему огромные боевые потери, понесенные ради удовлетворения капризов Зеленского.

    • Путин и прокурор уничтожили Байдена

      Сразу после того, как журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации. В итоге он подтвердил правоту и Путина, и прокурора, который вел расследование против хозяина Белого дома.

    • ВСУ на грани

      На фоне сообщений американских СМИ о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии из-за нехватки личного состава, вооруженные силы в РФ совершили дерзкий прорыв в Авдеевке – на одном из наиболее многострадальных и важных участков фронта.

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    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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