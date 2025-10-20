Прокурор Парижа назвала гипотезы о целях похитителей в Лувре

Прокурор Парижа выдвинула гипотезы о целях похитителей в Лувре

Tекст: Ирма Каплан

«Организованная преступность может преследовать две цели: либо действовать в интересах спонсора, либо «хотеть получить » драгоценные камни для проведения операций по отмыванию денег» , – приводит Le Figaro слова парижского прокурора.

Бекко добавила, что следствие «получило в ходе расследования показания одного из сограждан, который сообщил в судебную полицию о том, как один из преступников избавился от желтого жилета», и который «теперь находится в руках следователей».

Прокурор упомянула, что было мобилизовано «около 60 следователей» и заверила власти в «полной решимости» найти воров. Госпожа Бекко «не сомневается, что (музей) сможет вновь открыться» в «ближайшие дни».

Напомним, в воскресенье, 19 октября, грабители проникли в Лувр ранним утром, вырезали оконное стекло и всего за семь минут похитили драгоценности, скрывшись на скутерах.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, из музея Лувра были похищены девять ювелирных изделий императрицы Жозефины. Позже корона императрицы Евгении де Монтихо была обнаружена поврежденной возле музея.

По словам прокурора Парижа, во время ограбления Лувра сработала сигнализация, но злоумышленники все равно похитили восемь драгоценных украшений. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал найти украденное и наказать воров.