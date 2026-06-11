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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    4 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

    4 комментария
    11 июня 2026, 12:21 • Новости дня

    Лавров и глава МИД Бахрейна начали встречу в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни начали переговоры для обсуждения двустороннего сотрудничества и международной повестки.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни проводят встречу в российской столице, передает РИА «Новости».

    В сентябре прошлого года министры провели очные переговоры в Сочи. Тогда дипломаты встретились в Сочи на полях восьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.



    10 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    Трамп признался в тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу
    Трамп признался в тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона каждую ночь транспортирует миллионы баррелей нефти через Ормузский пролив.

    Президент США сообщил во время брифинга с журналистами в Белом доме, что американская сторона каждую ночь транспортирует миллионы баррелей нефти через Ормузский пролив, передают «Вести».

    «Мы вывозим миллионы, о чем я впервые объявляю только сегодня, миллионы баррелей нефти. Каждую ночь мы вывозим нефть... Иран только что понял это. И теперь, когда они это поняли, я могу сказать вам», – заявил американский лидер.

    Президент США раскрыл детали проведенной операции в публикации в социальной сети Truth Social. По его словам, в прошлом месяце он дал указание нашим военным выполнить секретную миссию по сопровождению нефтяных танкеров и других коммерческих судов в Ормузском проливе.

    «Сегодня я рад сообщить, что в результате этих усилий более 100 млн баррелей нефти были доставлены через пролив и на свободный рынок», – написал президент США.

    Глава Белого дома также пояснил текущую ситуацию с ценами на энергоносители. По его словам, из-за того, что огромные объемы нефти оказались на рынке, стоимость этого ресурса упала до 85-90 долларов за баррель вместо прежних 250 долларов.

    В начале мая президент США анонсировал запуск операции «Проект Свобода» для проводки иностранных судов через Ормузский пролив.

    В конце весны военно-морские силы США возобновили сопровождение гражданских танкеров в этом регионе.

    За последний месяц американские военные тайно помогли скоординировать безопасный проход более сотни коммерческих кораблей.


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    10 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    Трамп назвал сроки новых ударов по Ирану

    Трамп: США нанесут жесткие удары по Ирану в ближайшие часы

    Трамп назвал сроки новых ударов по Ирану
    @ Samuel Corum/CPN/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты планируют в ближайшее время осуществить мощную атаку на Иран, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

    «Мы вчера жестко по ним ударили. И мы сегодня вновь жестко по ним ударим», – подчеркнул политик, передает ТАСС. По словам главы государства, поводом для таких действий послужило уничтожение иранскими военными американского вертолета.

    Президент выразил уверенность в праве Вашингтона на ответные меры. Он добавил, что противник сбил «невероятную машину».

    Накануне президент США подтвердил уничтожение американского военного вертолета Ираном.

    Центральное командование ВС США объявило о начале ответной военной операции.

    Американские войска атаковали несколько иранских систем противовоздушной обороны.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 02:15 • Новости дня
    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов

    Штаб командования ВС Ирана: Ормузский пролив закрыт для любых типов судов

    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран принял решение полностью перекрыть движение через Ормузский пролив и намерен атаковать каждый корабль, который попытается нарушить запрет, следует из заявления центрального штаба военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия».

    «В связи с продолжением злодейства со стороны США и ввиду начала нападений их сил на некоторые южные регионы провинции Хормозган, с настоящего момента в связи с нестабильной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых типов судов», – говорится в официальном заявлении.

    Ограничения коснутся как торговых судов, так и нефтяных танкеров. Подчеркивается, что Иран намерен атаковать любое судно, которое попытается пройти через пролив, передает РИА «Новости».

    Приближение любого судна к Ормузскому проливу будет рассматриваться Ираном как «сотрудничество с врагом», судам лучше оставаться на стоянке в портах, следует из заявления ВМС Корпуса стражей исламской революции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал мощные ночные бомбардировки объектов ключевой инфраструктуры Ирана.

    CENTCOM подтвердило, что США начали наносить удары по Ирану.

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    11 июня 2026, 04:28 • Новости дня
    США сообщили о завершении волны ударов по Ирану

    CENTCOM сообщило о завершении волны ударов по целям в Иране

    США сообщили о завершении волны ударов по Ирану
    @ CENTCOM/X

    Tекст: Антон Антонов

    США завершили нанесение дополнительных ударов по иранским объектам, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «Силы CENTCOM нанесли удары по иранским средствам военного наблюдения, системам связи и объектам ПВО на территории Ирана», – заявило CENTCOM в X.

    В атаке участвовали силы морской пехоты, ВВС и ВМС США, применившие высокоточные боеприпасы. Целями, как заявило CENTCOM, стали объекты, представлявшие угрозу для американских сил и международных торговых судов в водах региона. В Вашингтоне подчеркнули, что действия стали ответом на продолжающуюся агрессию со стороны Тегерана.

    Также в CENTCOM опровергли информацию иранской стороны об ударе по американскому военному кораблю в Ормузском проливе. В ведомстве подчеркнули, что ни один корабль США не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали нанесение новых ударов по иранской территории.

    Сообщалось, что вооруженные силы Ирана атаковали беспилотниками базу Пятого флота США в Бахрейне. Иранское командование перекрыло движение для любых типов судов через Ормузский пролив.

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    11 июня 2026, 03:07 • Новости дня
    Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери»

    Fox News: Трамп пригрозил разбомбить Иран

    Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери»
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери», если тот не пойдет на сделку с Вашингтоном, сообщает Fox News.

    «Мы разбомбим их к чертовой матери завтрашней ночью», – приводит слова Трампа Fox News.

    Корреспондент также заявил, что глава Белого дома разговаривал с высокопоставленными иранскими чиновниками. По его словам, неназванные представители руководства Ирана якобы просили американского президента прекратить бомбардировки, передает РИА «Новости».

    «Президент сказал мне, что бомбардировки скоро прекратятся», – заявил корреспондент телеканала.

    Трамп сообщил, что по Ирану за последнюю волну атак американские силы выпустили 49 ракет Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CENTCOM подтвердило, что США начали наносить удары по Ирану.

    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по двум судам в Ормузском проливе.

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    10 июня 2026, 22:48 • Новости дня
    Херш: Трамп обсуждал ядерный удар по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп обсуждал с подчиненными возможность применения ядерного арсенала для уничтожения подземных объектов по производству ракет в Иране, заявил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    По словам Херша, президент США интересовался у представителей своей администрации осуществимостью ядерного удара по Ирану, передает ТАСС.

    Американский журналист сообщил, что беседа состоялась на этой неделе. Обсуждались варианты уничтожения подземных ракетных заводов в Иране. Американский лидер спрашивал, «осуществимо ли» применение ядерных вооружений против некоторых из подобных объектов.

    Участники закрытой встречи были шокированы будничным тоном разговора о начале ядерной войны на Ближнем Востоке. Херш отметил, что президент США выглядел расстроенным и отчаянно не хотел потерпеть поражение в Иране.

    Глава Белого дома также предлагал предупредить Тегеран о серьезности намерений Вашингтона. Однако окружению удалось отговорить президента от дальнейших рассуждений об эскалации с использованием ядерного оружия.

    В мае президент США потребовал от Тегерана письменных гарантий отказа от ядерного оружия.

    До этого американский лидер пригрозил Ирану полным уничтожением в случае срыва соглашения с Вашингтоном.

    При этом в апреле глава Белого дома категорически отверг возможность применения ядерного арсенала в ближневосточном конфликте.

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    11 июня 2026, 01:19 • Новости дня
    США подтвердили удары по целям в Иране

    CENTCOM: США начали наносить удары по Ирану

    США подтвердили удары по целям в Иране
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов начали нанесение новых ударов по иранской территории, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Силы Центрального командования США сегодня в 17.15 по восточному времени [00.15 мск] начали наносить дополнительные удары в целях самообороны по множеству целей в Иране по указанию главнокомандующего», – говорится в заявлении CENTCOM в X.

    В американском военном ведомстве заявили, что данные действия стали ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали операцию против Ирана из-за сбитого вертолета Apache.

    Глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал мощные ночные бомбардировки объектов ключевой инфраструктуры Ирана.

    Иранские СМИ сообщали, что в разных районах Ирана слышны взрывы.

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    10 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Трамп объявил о «полном поражении Ирана»

    Трамп: Иран потерпел полное поражение

    Трамп объявил о «полном поражении Ирана»
    @ CNP/MediaPunch/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил о «полном разгроме Ирана».

    «Иранская армия – это полный и абсолютный бардак. Большая ее часть, например, военно-морской флот и военно-воздушные силы, больше не существуют – Иран потерпел полное поражение», – написал он в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

    Глава государства также подчеркнул, что Тегеран слишком затянул переговоры по мирному соглашению с Соединенными Штатами. По его словам, иранская сторона упустила возможность заключить «великолепную сделку». Теперь, как отметил Трамп, за это промедление «им придется заплатить».

    В середине мая американский лидер объявил о полном военном разгроме вооруженных сил Ирана.

    Незадолго до этого глава Белого дома рассматривал возможность возобновления масштабных боевых операций из-за недовольства ходом переговоров.

    Месяцем ранее политик предупредил о вероятном нанесении новых ударов в случае провала мирной сделки.

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    10 июня 2026, 19:48 • Новости дня
    Американская авиация вывела из строя судно Settebello в Оманском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская армия атаковала танкер Settebello, находившийся в акватории Оманского залива.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что удар был нанесен по двигателю судна, передает РИА «Новости».

    «Силы командования вывели из строя танкер Settebello, следовавший под флагом Палау, когда он проходил через Оманский залив. Самолет ВС США выпустил высокоточные боеприпасы по машинному отделению судна после того, как экипаж неоднократно нарушал указания американских военных», – говорится в заявлении.

    Представители командования уточнили, что с момента начала морской блокады иранских портов американские военные вывели из строя восемь судов. Кроме того, в регионе было развернуто еще 134 корабля.

    В понедельник американский истребитель атаковал нефтяной танкер M/T Marivex под флагом Палау.

    Месяцем ранее военные США вывели из строя иранское судно Hasna в Оманском заливе. Центральное командование ВС США подтвердило сохранение ограничений на движение кораблей в ближневосточном регионе.

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    11 июня 2026, 13:02 • Новости дня
    Эксперт оценил судьбу перемирия на Ближнем Востоке после обмена ударами США и Ирана

    Политолог Сажин: Обмен ударами США и Ирана превратился в замкнутый круг

    Эксперт оценил судьбу перемирия на Ближнем Востоке после обмена ударами США и Ирана
    @ centcom.mil

    Tекст: Олег Исайченко

    Говорить о том, что двухмесячное перемирие между США и Ираном рухнуло, пока рано. Вашингтон и Тегеран демонстрируют готовность к продолжению переговоров. Тем не менее, обмен ударами может потенциально перерасти в возобновление широкомасштабных боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин.

    «И в США, и в Иране заявляют, что наносят именно ответные удары», – отметил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. По его оценкам, нынешние осложнения на фоне временного перемирия возникло из-за того, что Тегеран требует от Израиля прекратить боевые действия на юге Ливана против «Хезболлы».

    Собеседник напомнил, что 7 июня израильские военные нанесли удар по пригороду Бейрута, где базируется ливанская группировка. Вечером того же дня Иран возобновил ракетные удары по еврейскому государству. Затем 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по Исламской республике.

    В понедельник же стало известно о сбитии американского военного вертолета Apache в районе Ормузского пролива. После этого Штаты совершили «предупредительный выстрел» в адрес Тегерана: нанесли удары по Ирану. А иранские силы атаковали американские базы в нескольких странах Персидского залива. Стороны обменивались ударами два дня подряд. «Это замкнутый круг», – считает Сажин.

    По его мнению, говорить о том, что двухмесячное перемирие рухнуло, пока рано. «Вашингтон и Тегеран демонстрируют готовность продолжать переговоры. Другое дело, что они выдвигают друг к другу слишком серьезные требования, и, следовательно, шансы на заключение соглашения, о котором так долго и упорно говорит Дональд Трамп, малы», – рассуждает политолог.

    Он указал, что среди условий США – открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход судов, отказ Исламской республики от запасов высокообогащенного урана; а среди условий Ирана – разморозка Штатами 24 млрд долларов иранских активов. «Каждая сторона может пойти на незначительные компромиссы, но это не решит проблему», – полагает собеседник.

    «Кроме того, важно учитывать, что за скобки выведен Израиль, который настроен радикально. Еврейское государство не готово смириться с существующим режимом в Иране», – добавил аналитик. На этом фоне Сажин не исключил, что обмен ударами может потенциально перерасти в возобновление широкомасштабных боевых действий. По его мнению, будут ли события развиваться по эскалационной спирали, зависит от внутриполитической ситуации в США и Иране.

    «Трампу не нужно расширение боевых действий в этом регионе – особенно, когда в Штатах проходит Чемпионат мира по футболу, приближается дата 250-летия независимости, а на горизонте маячат промежуточные выборы в Конгресс», – отметил спикер. Как указал эксперт, Тегеран тоже заинтересован в разрядке, потому что экономическая и социальная ситуация в республике очень сложная.

    Напомним, в ночь на четверг американские военные в очередной раз атаковали Иран. Согласно сообщению Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), удары наносились «в целях самообороны» и представляли собой «ответ на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана». Отмечается, что в операции были задействованы силы морской пехоты, ВВС и ВМС.

    Американские войска нанесли удары по объектам военной разведки и наблюдения, системам связи и позициям противовоздушной обороны на территории Исламской республики, следует из заявления CENTCOM. Иранские СМИ писали, что в течение ночи взрывы звучали в Тегеране, на островах Хенгам и Кешм, а также городах в городах Минаб и Мохр, Бендер-Аббас.

    Дональд Трамп заявил, что в ходе атаки по целям в Иране были применены 49 ракет Tomahawk и задействованы истребители. Исламская республика в ответ запустила ракеты и беспилотники по американским военным базам в Ираке, Бахрейне и Кувейте. КСИР отчитался об атаке на 18 объектов США на Ближнем Востоке в ходе двух волн. Власти Кувейта закрыли воздушное пространство страны из-за ударов, сообщило Управление гражданской авиации эмирата.

    Кроме того, Иран объявил о перекрытии Ормузского пролива для всех нефтяных танкеров и торговых судов. «Приближение к Ормузскому проливу будет расцениваться как сотрудничество с врагом», – говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР). При этом американские военные опровергли информацию о закрытии морского маршрута и заявили, что суда по-прежнему беспрепятственно следуют через него в обе стороны. Однако позже Корпус сообщил об ударах по двум судам, пытавшимся пересечь Ормуз.

    Глава Белого дома пригрозил, что в ночь на пятницу Штаты нанесут еще одну серию ударов, если Тегеран не согласится на сделку. По информации CNN, Вашингтон и Тегеран продолжают вести переговоры по урегулированию, несмотря на обмен ударами. Напомним, между США и Ираном действует режим прекращения огня, объявленный в начале апреля.

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    10 июня 2026, 23:58 • Новости дня
    Хегсет объявил о намерении США нанести удар по Ирану в ночь на четверг

    Хегсет: США нанесут сильный удар по Ирану в ночь на четверг

    Хегсет объявил о намерении США нанести удар по Ирану в ночь на четверг
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон готовится к ночным ударам по объектам ключевой инфраструктуры Ирана, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

    «Центральное командование будет занято сегодня вечером», – приводит слова Хегсета РИА «Новости».

    Он заявил: «Мы нанесем сильный удар по Ирану». По его словам, США «собираются сбросить бомбы на ключевые объекты в Иране».

    Хегсет подчеркнул, что удары, запланированные на ближайшую ночь, будут «мощными и четкими». По его словам, если атаки состоятся и следующей ночью, их характер останется таким же.

    Выступая перед журналистами во Флориде, глава Пентагона также заверил, что США контролируют Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил о планах в ближайшее время осуществить мощную атаку на Иран.

    Американские войска в ответ на сбитый вертолет Apache нанесли удары по иранским системам ПВО и радарам в районе Ормузского пролива.

    Американская армия в ночь на среду атаковала 20 целей на территории Ирана.

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    11 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    IRIB заявила об атаке Ирана на силы Пятого флота США

    IRIB: Иран атаковал силы Пятого флота США

    Tекст: Антон Антонов

    Войска Ирана атаковали беспилотниками силы Пятого флота США в Бахрейне, сообщила иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    «После вторжения армии США на юг Ирана, Пятый флот ВМС США в Бахрейне подвергся атакам беспилотников армии Ирана», – заявила IRIB.

    Отмечается, что удар пришелся по коммуникационным антеннам и радиолокационным системам, передает РИА «Новости».

    По данным пресс-службы Корпуса стражей исламской революции, в ночь на четверг ВКС и ВМС корпуса в ходе двух волн операции атаковали 18 целей, принадлежащих армии США. Удары, в частности, пришлись по объектам на авиабазах «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте, а также на авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне.
    КСИР заявил, что речь идет о «наказании агрессора».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали наносить удары по Ирану.

    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по двум судам в Ормузском проливе.

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    11 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Mehr заявило о столкновениях вооруженных сил Ирана и США в море

    Mehr: Идут столкновения между вооруженными силами Ирана и США в море

    Tекст: Антон Антонов

    В акватории Персидского залива идут столкновения между американскими и иранскими вооруженными силами, заявило иранское агентство Mehr.

    Звуки взрывов слышны на иранских островах Кешм и Хенгам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr.

    «В море продолжаются столкновения между иранскими и американскими вооруженными силами», – говорится в сообщении агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал мощные ночные бомбардировки объектов ключевой инфраструктуры Ирана. CENTCOM подтвердило, что США начали наносить удары по Ирану.

    Иранские СМИ сообщали, что в разных районах Ирана слышны взрывы.

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    10 июня 2026, 16:28 • Новости дня
    Трамп заявил об уничтожении восстановленного военного потенциала Ирана

    Трамп сообщил об уничтожении 55% восстановленного военного потенциала Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные ликвидировали больше половины вооружений, которые Тегеран пытался восстановить в период действия режима прекращения огня, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что американские силы уничтожили порядка 55% военного потенциала Ирана, восстановленного за время перемирия, передает ТАСС.

    По словам главы государства, в ночь на среду были нанесены удары по иранским радарам и системам противовоздушной обороны. «Тегерану удалось восстановить лишь небольшой процент утраченного в ходе вооруженного конфликта военного потенциала», – подчеркнул Трамп.

    Он добавил, что 55% от этого небольшого объема восстановленной техники было разрушено в результате последних американских атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США объявило о завершении серии ответных ударов по иранским объектам.

    Американские войска атаковали системы противовоздушной обороны в районе Ормузского пролива.

    В свою очередь Тегеран выразил готовность к новым военным действиям против американской стороны.

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    11 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Иране после угроз США нанести удары

    Взрывы прогремели в Иране после угроз Хегсета нанести удары

    Tекст: Антон Антонов

    В разных районах Ирана слышны взрывы, работают системы противовоздушной обороны, сообщают Mehr и другие иранские СМИ.

    О задействовании систем противовоздушной обороны на западе Тегерана сообщило иранское агентство Mehr. ПВО также сработала в портовом городе Ассалуйе на юге Ирана.

    По данным Mehr, звуки взрывов также слышны в городах Минаб и Сирик на юге Ирана, передает РИА «Новости».

    Иранское агентство Tasnim передало, что в городе Сирик раздались четыре взрыва.

    Кроме того, по информации агентства Fars, системы ПВО сработали в городе Мохр в провинции Фарс, где жители услышали взрывы, которые стали результатом работы противовоздушной обороны в окрестностях города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Вашингтон готовится к ночным ударам по объектам ключевой инфраструктуры Ирана.

    Ранее американские войска в ответ на сбитый вертолет Apache нанесли удары по иранским системам ПВО и радарам в районе Ормузского пролива.

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