Лавров и глава МИД Бахрейна начали встречу в Москве

Эксперт оценил судьбу перемирия на Ближнем Востоке после обмена ударами США и Ирана

Политолог Сажин: Обмен ударами США и Ирана превратился в замкнутый круг

Tекст: Олег Исайченко

«И в США, и в Иране заявляют, что наносят именно ответные удары», – отметил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. По его оценкам, нынешние осложнения на фоне временного перемирия возникло из-за того, что Тегеран требует от Израиля прекратить боевые действия на юге Ливана против «Хезболлы».

Собеседник напомнил, что 7 июня израильские военные нанесли удар по пригороду Бейрута, где базируется ливанская группировка. Вечером того же дня Иран возобновил ракетные удары по еврейскому государству. Затем 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по Исламской республике.

В понедельник же стало известно о сбитии американского военного вертолета Apache в районе Ормузского пролива. После этого Штаты совершили «предупредительный выстрел» в адрес Тегерана: нанесли удары по Ирану. А иранские силы атаковали американские базы в нескольких странах Персидского залива. Стороны обменивались ударами два дня подряд. «Это замкнутый круг», – считает Сажин.

По его мнению, говорить о том, что двухмесячное перемирие рухнуло, пока рано. «Вашингтон и Тегеран демонстрируют готовность продолжать переговоры. Другое дело, что они выдвигают друг к другу слишком серьезные требования, и, следовательно, шансы на заключение соглашения, о котором так долго и упорно говорит Дональд Трамп, малы», – рассуждает политолог.

Он указал, что среди условий США – открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход судов, отказ Исламской республики от запасов высокообогащенного урана; а среди условий Ирана – разморозка Штатами 24 млрд долларов иранских активов. «Каждая сторона может пойти на незначительные компромиссы, но это не решит проблему», – полагает собеседник.

«Кроме того, важно учитывать, что за скобки выведен Израиль, который настроен радикально. Еврейское государство не готово смириться с существующим режимом в Иране», – добавил аналитик. На этом фоне Сажин не исключил, что обмен ударами может потенциально перерасти в возобновление широкомасштабных боевых действий. По его мнению, будут ли события развиваться по эскалационной спирали, зависит от внутриполитической ситуации в США и Иране.

«Трампу не нужно расширение боевых действий в этом регионе – особенно, когда в Штатах проходит Чемпионат мира по футболу, приближается дата 250-летия независимости, а на горизонте маячат промежуточные выборы в Конгресс», – отметил спикер. Как указал эксперт, Тегеран тоже заинтересован в разрядке, потому что экономическая и социальная ситуация в республике очень сложная.

Напомним, в ночь на четверг американские военные в очередной раз атаковали Иран. Согласно сообщению Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), удары наносились «в целях самообороны» и представляли собой «ответ на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана». Отмечается, что в операции были задействованы силы морской пехоты, ВВС и ВМС.

Американские войска нанесли удары по объектам военной разведки и наблюдения, системам связи и позициям противовоздушной обороны на территории Исламской республики, следует из заявления CENTCOM. Иранские СМИ писали, что в течение ночи взрывы звучали в Тегеране, на островах Хенгам и Кешм, а также городах в городах Минаб и Мохр, Бендер-Аббас.

Дональд Трамп заявил, что в ходе атаки по целям в Иране были применены 49 ракет Tomahawk и задействованы истребители. Исламская республика в ответ запустила ракеты и беспилотники по американским военным базам в Ираке, Бахрейне и Кувейте. КСИР отчитался об атаке на 18 объектов США на Ближнем Востоке в ходе двух волн. Власти Кувейта закрыли воздушное пространство страны из-за ударов, сообщило Управление гражданской авиации эмирата.

Кроме того, Иран объявил о перекрытии Ормузского пролива для всех нефтяных танкеров и торговых судов. «Приближение к Ормузскому проливу будет расцениваться как сотрудничество с врагом», – говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР). При этом американские военные опровергли информацию о закрытии морского маршрута и заявили, что суда по-прежнему беспрепятственно следуют через него в обе стороны. Однако позже Корпус сообщил об ударах по двум судам, пытавшимся пересечь Ормуз.

Глава Белого дома пригрозил, что в ночь на пятницу Штаты нанесут еще одну серию ударов, если Тегеран не согласится на сделку. По информации CNN, Вашингтон и Тегеран продолжают вести переговоры по урегулированию, несмотря на обмен ударами. Напомним, между США и Ираном действует режим прекращения огня, объявленный в начале апреля.