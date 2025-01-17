Экс-сотруднику Росгвардии вынесли приговор за убийство главы отдела СК в Перми

Tекст: Вера Басилая

Головин приговорен Пермским краевым судом к 17 годам колонии строгого режима за убийство начальника следственного отдела СК по Свердловскому району Перми, ему также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год. Бывший росгвардеец был признан виновным по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью», следует из сообщения в Telegram-канале прокуратуры Пермского края.

Суд установил, что 9 сентября 2024 года Головин проник в квартиру Середкина и нанес ему многочисленные удары топором по голове, шее и другим частям тела. В результате полученных травм Середкин скончался на месте. Это преступление было совершено на глазах малолетних детей Середкина, что добавляет делу особую тяжесть.

Напомним, главу следственного отдела СК по Свердловскому району Перми Евгения Середкина нашли в его квартире с множественными ранениями от топора, и был задержан подозреваемый.

Следствие по делу об убийстве рассматривало разные версии произошедшего, включая возможность того, что преступление могло быть совершено на почве ревности.