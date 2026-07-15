Отец убитого боксера Карпачева назвал наводчицу боевиков ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

Мужчина рассказал, что наводчицей оказалась дочь кумы по имени Лена Кислая.

«Кумы дочка. Звать Лена. Ее фамилия сейчас – Кислая. Она наводчица, навела», – заявил Игорь Карпачев ТАСС.

По его словам, женщина долгое время работала в магазине, принадлежавшем Карпачевым. Информацию о ее причастности удалось установить в ходе следствия.

Спасенный ранее из села Гришина Игорь Карпачев рассказал, что украинские военные расстреляли его сына и жену. По данным следственных органов, расправу над семьей устроили бойцы ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Гришино под Красноармейском украинскими военными был застрелен украинский боксер, чемпион Европы по боксу Владислав Карпачев, а также его мать.



