Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Отец убитого боксера Карпачева назвал наводчицу боевиков ВСУ
Родственница семьи украинского чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева помогла военнослужащим ВСУ расправиться со спортсменом и его матерью в населенном пункте Гришино, рассказал отец боксера Игорь Карпачев.
Мужчина рассказал, что наводчицей оказалась дочь кумы по имени Лена Кислая.
«Кумы дочка. Звать Лена. Ее фамилия сейчас – Кислая. Она наводчица, навела», – заявил Игорь Карпачев ТАСС.
По его словам, женщина долгое время работала в магазине, принадлежавшем Карпачевым. Информацию о ее причастности удалось установить в ходе следствия.
Спасенный ранее из села Гришина Игорь Карпачев рассказал, что украинские военные расстреляли его сына и жену. По данным следственных органов, расправу над семьей устроили бойцы ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Гришино под Красноармейском украинскими военными был застрелен украинский боксер, чемпион Европы по боксу Владислав Карпачев, а также его мать.