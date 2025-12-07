Bloomberg: Европа опасается остаться без поддержки США

Tекст: Дарья Григоренко

Европа переживает, возможно, самый сложный момент в отношениях с США, пишет Bloomberg, Согласно 33-страничной стратегии нацбезопасности, подписанной американским лидером Дональдом Трампом, Белый дом предупреждает: Европа рискует исчезнуть, если не изменит свою культуру и политику. Лидеры континента обеспокоены попытками Вашингтона договориться с Россией, что, по их мнению, будет означать капитуляцию Запада и подрывает доверие к администрации Трампа.

Главная европейская задача – не допустить ситуации, при которой Киев вынудят вывести войска с Донбасса и подписать невыгодное соглашение без весомых американских гарантий безопасности. Недавняя публикация о том, что переговорщик США Стив Уиткофф консультировал Россию о способах представить план по Украине Трампу, подкосила доверие европейцев к американским дипломатам. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, который, по данным Der Spiegel, предупредил: «есть риск, что США могут предать Украину», а лидер немецких христианских демократов Фридрих Мерц обвинил Вашингтон в «играх».

По словам бывшего британского военного атташе в Москве и Киеве Джона Формана, стратегий по дальнейшей поддержке Киева практически нет: «Заявления об общих усилиях – это не стратегия. Если Штаты выйдут из игры, Европе придется решать, готова ли она к военной и финансовой поддержке Украины в одиночку».

Параллельно Владимир Зеленский испытывает давление со стороны США и внутри страны из-за коррупционного скандала, что ослабляет переговорные позиции Киева. Европа остается в неопределенности: судьба предложения использовать замороженные российские активы для поддержки Украины пока не решена, а Британия, Франция и Германия опасаются разрыва трансатлантического альянса и усиления России.

Тем не менее, в документе Белого дома говорится о продолжении вовлеченности США в европейские дела: «Не только мы не можем позволить себе списать Европу со счетов – сделать это было бы самонадеянно». На континенте надеются, что Трамп вновь займет более жесткую позицию по отношению к Москве, однако осознают: будущее единства Запада впервые за десятилетия под вопросом.

Ранее WSJ сообщил, что публикация новой стратегии нацбезопасности США вызвала недоумение в европейских столицах из-за жесткой критики и требований усилить самостоятельную оборону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласилась с отдельными замечаниями новой американской доктрины национальной безопасности по поводу роли Европы в собственной обороне.

Напомним, Белый дом отметил приоритетом для США желание, чтобы европейские страны сами брали на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.