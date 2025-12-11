Провальные британские бронемашины придется осваивать Украине

Tекст: Борис Джерелиевский

Еще недавно госминистр Великобритании по оборонным закупкам Люк Поллард заявлял о том, что британская промышленность наконец преодолела многочисленные проблемы многострадального проекта универсальной бронеплатформы Ajax («Аякс»). Но уже 26 ноября ряд британских изданий проинформировали, что вооруженные силы Соединенного Королевства приостановили использование в войсках новых БМП Ajax из-за проблем со здоровьем военнослужащих, вызванных повышенным шумом и вибрацией внутри машины. Сообщалось, что после участия в учениях пришлось госпитализировать 30 военнослужащих, проведших в боевой машине от 10 до 15 часов. А в декабре появились утечки о том, что Британия вообще может отказаться от данной бронемашины.

Эпопея с принятием на вооружение британской армии семейства боевых бронированных машин Аjax (первоначальное наименование программы Scout SV) началась в 2010 году. Новая платформа должна была стать основой для БМП, БРМ, КШМ, БТР, БРЭМ и бронемашин другого назначения. Но главное, им предстояло сменить в войсках морально устаревшие машины семейства CVR, разработанные еще в конце шестидесятых годов прошлого столетия.

Собственно, программа по их замене была инициирована еще в 80-х годах прошлого века. Но только в 2010 году министерство обороны Великобритании подписало контракт с General Dynamics на разработку новых боевых бронированных машин. Машина создавалась на базе австро-испанской БМП ASCOD 2, являющейся совместной разработкой австрийской фирмы «Штайер-Даймлер-Пух» и испанской «Санта-Барбара Системас» с 2003 года, также входящих в концерн General Dynamics. Предсерийный прототип новой машины был создан в Испании в 2015 году и получил наименование Аjax. Для дальнейшего производства был создан британский филиал корпорации – General Dynamics UK. Тот факт, что платформа разрабатывалась на основе уже созданной техники, вселяло надежду на ее скорейшее поступление в войска, которое должно было начаться с 2017 года, а к 2020 году полностью заменить технику семейства CVR.

Аjax получил все самые современные на тот элементы комплектации. В частности, систему предупреждения атаки, включающую датчики лазерного излучения и акустическую фиксацию выстрела, камеры высокого разрешения, повышающие ситуационную осведомленность экипажа. Машина получила мощную броню, обеспечивающую устойчивость к бронебойным боеприпасам калибра 30 мм в лобовой части, а по остальному периметру 14,5 мм. Кроме того, баллистическая защита может быть усилена (или восстановлена) дополнительными комплектами брони. V- образный корпус устойчив к наземным минам и самодельным взрывным устройствам, эквивалентным 10 кг тротила.

Боевая масса – 38 тонн, однако мощность двигателя и запас прочности подвески позволяет машине стабильно функционировать и в случае ее увеличения до 42 тонн. Британские военные с гордостью подчеркивали, что вес этой БМП сопоставим с массой советских танков.

Но «преимущество» это не столь однозначно. Так, если машины семейства CVR легко перевозились транспортными самолетами C-130 и вертолетами «Чинук», то принять на борт новую машину может только один транспортник королевских ВВС – Boeing C-17. Даже военно-транспортному Airbus A400M это не под силу. А для островного государства подобные ограничения критичны.

Кроме того, Ajax критиковали за отсутствие в его арсенале противотанковых средств, что является стандартом для большинства боевых машин пехоты, начиная с БМП-1. Без ПТУР ее экипаж оказывается беззащитным против танков противника.

Но не это главные недостатки Аjax. Собственно говоря, заявления о невозможности использовать эту технику из-за опасного уровня вибрации и шума выглядят как шутка. Техника на гусеничном ходу, а дизельные двигатели существуют более ста лет, и за это время доведены до совершенства. Ничего не известно о подобных нареканиях в адрес бронетехники, применяемой во Вторую и даже в Первую мировую войну. А тут «людей буквально растрясло до рвоты», как рассказал один из участников маневров, отмечая также онемение частей тела после езды на БМП.

Но эта проблема была выявлена не сейчас. Так, первые БМП Ajax британские войска для проведения войсковых испытаний получили в 2017 году, в ходе которых выяснилось, что силовая установка и трансмиссия «Аякса» создают повышенный шум и вызывают значительные вибрации конструкции, из-за этого участники испытаний были вынуждены обращаться за медицинской помощью. Кроме того, выяснилось, что препятствия выше 20 см оказались для машин непреодолимы. Испытания были приостановлены до устранения недостатков.

Назначенная комиссия не выявила конструктивных нарушений, и было объявлено, что все проблемы удалены. Уже в 2020 в армию поступили машины в версии БТР «Ares». Однако первыми результатами их эксплуатации стали жалобы на слух у 300 солдат, из которых 17 пришлось госпитализировать.

Летом 2021 года был подготовлен доклад Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), в котором основной выявленной проблемой были названы гарнитуры для радиосвязи экипажа коммуникационной системы Bowman. Якобы наушники шлемофона не глушили шум и без того очень громкого двигателя, а, напротив, его усиливали. В повышенной вибрации обвинили плохой контроль качества при изготовлении корпусов машин.

Причем вибрация не только выводила из строя экипаж и десант, но и исключала полноценную стабилизацию основного 40-мм орудия в движении, повреждала электронные системы и приводила к другим поломкам, в том числе, к регулярному срезанию натяжных и задних опорных катков. В качестве рекомендаций до устранения этих проблем, десанту было предложено пользоваться пассивными наушниками, а экипажу ограничить скорость движения 32 км/ч.

В том же году испытания вновь были приостановлены для доводки конструкции. Эти мероприятия заняли несколько лет. Но британской армии были крайне необходимы современные БМП, и никаких других вариантов у них просто не было. Поэтому в начале 2025 года более сотни единиц машин различного назначения поступили в войска.

Утверждалось, что все проблемы решены. Но уже летом Люк Поллард был вынужден признать, что старые проблемы проявились «в отдельных случаях». А 5 ноября министр закупок в очередной раз объявил об устранении всех недостатков, чтобы через две недели взять свои слова назад.

Самое забавное, что испано-австрийская боевая машина ASCOD, на базе которой и создан «Аякс», подобных проблем не имеет и охотно закупается многими странами. То есть появление данных проблем связано с выпуском машин на британском филиале «Дженерал динамикс». Причем очевидно, что

речь идет не о бракованных экземплярах, а о системной проблеме производства, которую не могут не только устранить, но, похоже, что и выявить. И это однозначно говорит о деградации британского ВПК.

Министерство обороны заявило, что «небольшое количество испытаний машины будет продолжено, чтобы выявить и устранить любые проблемы», но надежд на успех немного. Британский военный министр Джон Хили уже заявил, что не исключает сворачивание программы, если вопросы с неполадками не будут закрыты.

Но даже если не брать в расчет вибрацию и шум, в силу меняющихся методов современной войны эти машины успели устареть, еще толком не поступив войска. Украинский конфликт обозначил множество новых требований к бронетехнике, которые не были учтены конструкторами «Аякса». Например,

огромная масса БМП не делает ее неуязвимой для современных противотанковых средств, но значительно ограничивает мобильность и проходимость, что негативно сказывается на ее живучести.

Между тем, на данный момент, уже выпущено 165 машин из 589 заказанных в шести различных модификациях. При этом один «Аякс» стоит около 10 млн фунтов, а общая стоимость программы составляет 5,5 млрд фунтов (7,3 млрд долларов США). Еще 600 машин собирались приобрести поляки.

В последние дни в западных СМИ появились материалы, что у Лондона уже появились идеи на тему, куда пристроить эти бронемашины. Так, Поллард объявил, что Ajax может быть отправлен на Украину.

«Мы пока точно не определяем, какие силы и средства мы разместим на Украине. …Но у нас есть возможность внедрять невероятно мощные платформы, такие как Ajax, и использовать их с максимальной эффективностью, усилив возможности НАТО на восточном фланге и любой коалиции» – сказал он. А младший капрал бронекавалерийского эскадрона Эндрю Роулинсон, участвовавший в испытаниях БМП, призвал Россию «начинать беспокоиться».

Вероятно, что машины, не оправдавшие надежд военного ведомства Соединенного королевства, будут отправлены на Украину, особенно если удастся заставить заплатить за них ЕС. Впрочем, нельзя исключать, что из чисто британского упрямства программа будет продолжена. Подобные прецеденты известны. Взять хотя бы откровенно провальную винтовку L85, которую эксперты признали непригодной еще на этапе испытаний, но которую больше тридцати лет пытаются модернизировать без особых успехов.