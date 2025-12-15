Пассажирский самолет едва не столкнулся в небе с заправщиком ВВС США с отключенным транспондером

Tекст: Мария Иванова

Пилот рейса JetBlue 1112 сообщил, что едва не столкнулся с американским военным самолетом над Карибским морем, передает New York Times.

Инцидент произошел через 20 минут после вылета из Кюрасао в Нью-Йорк, когда самолет неожиданно прекратил набор высоты, чтобы избежать аварии с воздушным заправщиком, который не передавал свое местоположение через транспондер и не отображался на радаре.

«Они не включили транспондер, это возмутительно. Мы едва не столкнулись здесь», – заявил пилот авиадиспетчеру по радио, указав, что заправщик был всего лишь в двух-трех милях (около четырех километров), что соответствует менее чем 20 секундам полетного времени. Остается неясным, обнаружил ли пилот военный самолет визуально или с помощью сенсоров на борту.

Авиадиспетчер на Кюрасао признал, что не видит заправщик на экране радара, и отметил тенденцию к появлению «неопознанных самолетов» в региональном воздушном пространстве.

Уже на следующий день другим пилотам – в том числе American Airlines и Delta Air Lines – также предлагали быть внимательнее к неопознанным бортам поблизости. Эти обмены радиосообщениями опубликованы на LiveATC.net и в соцсетях.

Движение в небе над Карибским регионом стало заметно интенсивнее на фоне отправки новых американских военных самолетов и техники для наращивания присутствия у Венесуэлы. Военные самолеты летают с базы в Пуэрто-Рико, на Виргинских островах, в Доминиканской Республике и с авианосца Gerald R. Ford. Часть танкеров размещена в Доминиканской Республике по соглашению о борьбе с наркотрафиком; с сентября США нанесли авиаудары по судам, которые, по их словам, перевозили наркотики, в результате чего погибло более 80 человек.

Представитель JetBlue Дерек Домбровски сообщил, что сообщение об инциденте передано федеральным властям, а авиакомпания готова сотрудничать с расследованием. Представитель Южного командования США полковник Мэнни Ортис заявил, что осведомлен о произошедшем и проводится проверка: «Безопасность остается главным приоритетом, мы выясняем все обстоятельства».

Ранее авиационные власти Кюрасао предупредили пилотов об опасности из-за частого появления неопознанных самолетов. Не уточняется, все ли они принадлежат США, однако инцидент пятницы произошел именно в зоне, попавшей под предупреждение. Миссия неотмеченного на радарах танкера до сих пор неизвестна, хотя другие американские военные самолеты в то же время отображались в системах слежения.

Отметим, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес обвинил США в захвате Карибского бассейна.

