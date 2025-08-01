Власти США обвинили авиадиспетчера в катастрофе в Вашингтоне

FAA назвало ошибку диспетчера причиной гибели 67 человек в авиакатастрофе в Вашингтоне

Tекст: Мария Иванова

Федеральное управление гражданской авиации США назвало ошибку авиадиспетчера причиной катастрофы, произошедшей в Вашингтоне 29 января, передает ТАСС.

По информации ведомства, диспетчерский персонал не предупредил экипаж самолета American Airlines о приближении военного вертолета Black Hawk, что и привело к столкновению.

Представитель FAA Ник Фуллер заявил на слушаниях в Национальном совете по безопасности на транспорте, что из диспетчерской башни должны были своевременно проинформировать экипаж самолета о траектории вертолета, использующего визуальное эшелонирование. Фуллер отметил: «Цели, вероятно, сойдутся».

Глава совета Дженнифер Хоменди уточнила, что диспетчер в момент инцидента управлял контактами с 21 воздушным судном за 10 минут до столкновения. Сам специалист отметил в ходе расследования, что почувствовал себя перегруженным примерно за четверть часа до трагедии. По информации FAA, в столичном аэропорту взлетали и садились 79 самолетов в час.

Вечером 29 января пассажирский лайнер American Airlines и военный вертолет столкнулись в небе над рекой Потомак. Погибли все находившиеся на борту: 64 пассажира и члены экипажа самолета, а также трое военнослужащих в вертолете. Среди жертв оказались фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также Инна Волянская.

Как писала газета ВЗГЛЯД, семьи жертв авиакатастрофы над Вашингтоном обвинили армию США в бездействии во время инцидента.