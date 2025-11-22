Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.18 комментариев
Названа причина удара по самолету United Airlines на высоте 11 км
Причиной аварии самолета United Airlines на высоте 11 км признали метеозонд WindBorne Systems, капитан авиалайнера получил множественные ранения, однако сумел благополучно посадить самолет, пишут американские СМИ.
Расследование причин загадочного столкновения самолета United Airlines с неизвестным объектом на высоте около 11 тыс. метров завершилось, сообщает «Российская газета» со ссылкой на New York Post. Как уточняется в отчете Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), инцидент, произошедший 16 октября, был вызван метеозондом компании WindBorne Systems.
В результате столкновения лобовое стекло Boeing 737 разрушилось, и капитан судна получил множественные рваные раны. Несмотря на это, пилот смог посадить самолет на запасном аэродроме в Солт-Лейк-Сити.
По данным NTSB, шар был запущен для зондирования атмосферы и пролетел значительное расстояние: пересек Неваду с юга на север, а затем оказался в воздушном пространстве Юты. Компания WindBorne Systems признала, что в определенный момент потеряла связь со своим оборудованием.
В компании подчеркнули, что их метеозонды не имеют крупных металлических деталей и специально проектируются для минимизации ущерба. Однако даже такое устройство смогло повредить лобовое стекло лайнера, рассчитанного на столкновение с птицей весом более килограмма.
Капитан заметил приближающийся объект, но не успел изменить курс. После публикации отчета WindBorne Systems объявила о введении четырех новых мер безопасности: сокращении времени полета шаров в коммерческом воздушном пространстве, улучшении системы оповещения, разработке алгоритмов предотвращения столкновений и уменьшении массы устройств.
В заявлении компании также прозвучало облегчение по поводу благополучного завершения рейса UA 1093: «Мы испытываем глубокое облегчение от того, что рейс UA 1093 приземлился благополучно и с минимальными повреждениями».
Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 октября в аэропорту Солт-Лейк-Сити лайнер Boeing 737 Max совершил экстренную посадку из-за трещины в лобовом стекле.
