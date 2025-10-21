С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Метеорологи в США заявили о возможном столкновении Boeing 737 с зондом
После экстренной посадки лайнера Boeing 737 Max в Солт-Лейк-Сити гендиректор WindBorne Systems Джон Дин заявил, что причиной инцидента могла стать трещина в лобовом стекле из-за возможного столкновения с метеозондом.
Самолет Boeing 737 Max авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Солт-Лейк-Сити 16 октября из-за трещины в лобовом стекле, сообщил телеканал Fox13, передает ТАСС.
На борту находились 140 пассажиров, рейс выполнялся по маршруту Денвер – Лос-Анджелес.
«Да, я думаю, это был зонд [компании] WindBorne. Мы узнали о [рейсе] UA 1093, и, возможно, [инцидент] связан с одним из наших метеозондов», – написал Дин в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
По словам Дина, компания уже направила предварительные результаты внутреннего расследования в Национальный совет по безопасности на транспорте США и Федеральное управление гражданской авиации США. Позже он добавил, что WindBorne Systems использует легкие метеозонды большой дальности для повышения точности метеопрогнозов, а значительная часть данных предоставляется правительствам США и других стран.
