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    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

    15 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

    4 комментария
    13 ноября 2026, 21:03 • Новости дня

    FT: Nvidia рассматривает главу британской Arm на пост преемника Хуанга

    Tекст: Вера Басилая

    Совет директоров американского разработчика графических процессоров Nvidia обратился к генеральному директору британской Arm Рене Хаасу в рамках поиска возможного преемника Дженсена Хуанга, пишет Financial Times.

    Руководство компании Nvidia обратилось к руководителю британской Arm Рене Хаасу с предложением рассмотреть его кандидатуру на пост преемника Дженсена Хуанга, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Хаас руководит Arm, которую поддерживает SoftBank, с 2022 года. В Nvidia он работал с 2006 по 2013 год. Он сохраняет хорошие отношения с Хуангом и частью совета директоров.

    Собеседники издания отмечают, что Хаас является лишь одним из нескольких претендентов на должность главы Nvidia. Гарантий того, что пост предложат ему и он согласится, нет.

    В настоящее время обязанности главы Nvidia временно исполняет финансовый директор Колетт Кресс. Компании не стали комментировать информацию о поисках преемника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американское издание Axios назвало 11 возможных преемников основателя Nvidia.

    Ни один из сотрудников Nvidia не высказался за отставку Дженсена Хуанга с поста генерального директора из-за шпионского скандала.

    В четверг Дженсен Хуанг покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой и служебного романа с подчиненной.

    11 ноября 2026, 09:42 • Новости дня
    Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске

    ФСБ: Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске

    Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный агент польских спецслужб рассказал на видео ФСБ о выполнении заданий иностранного куратора по сбору информации о военных объектах в Балтийске Калининградской области.

    Агент польских спецслужб признался в выполнении заданий куратора по сбору информации о военных объектах в калининградском Балтийске, передает РИА «Новости».

    «Гражданин Российской Федерации установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польши, который давал задание по сбору информации о военных объектах Министерства обороны Российской Федерации, находящихся в городе Балтийске», – рассказал задержанный на видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Федеральная служба безопасности выявила агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области. Правоохранительные органы задержали двух агентов, собиравших и передававших информацию о военнослужащих и объектах Минобороны России. Кроме того, задержанных интересовала социально-экономическая ситуация, а также миграционная и социальная политика в регионе.

    В прошлом месяце задержанный в Крыму агент Службы безопасности Украины признался в передаче куратору координат кораблей Черноморского флота.

    Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае готовившего подрыв объекта Министерства обороны гражданина России.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2026, 05:25 • Новости дня
    Главу Nvidia Хуанга уличили в новой супружеской измене
    Главу Nvidia Хуанга уличили в новой супружеской измене
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг оказался в центре нового скандала из-за романтических отношений с вице-президентом корпорации Кимберли Пауэлл.

    Генеральный директор корпорации Nvidia Дженсен Хуанг состоял в романтических отношениях с вице-президентом компании по продуктам в сфере здравоохранения Кимберли Пауэлл, пишет New York Times.

    По информации издания, Пауэлл работает в Nvidia с 2008 года, а нынешнюю должность заняла в 2017 году. Она находится в непосредственном подчинении Хуанга, и в корпорации знали об их связи.

    Согласно внутреннему кодексу корпоративного поведения, сотрудникам рекомендуется избегать ситуаций, способных привести к конфликту интересов, включая личные отношения.

    Ранее совет директоров Nvidia инициировал расследование в отношении Хуанга из-за его внебрачной связи с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР. МИД Китая назвал клеветой утверждения о работе подруги гендиректора на китайскую разведку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    В среду посол США в Китае Дэвид Пердью назвал скандал вокруг генерального директора серьезным испытанием для двусторонних отношений.

    Представители Демократической партии США в Конгрессе запланировали использовать ситуацию для ужесточения контроля над экспортом микросхем.

    На ваш взгляд
    Что в романе главы Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, на ваш взгляд, наиболее достойно осуждения?
    Результаты
    9 комментариев Ещё голосования

    Комментарии (12)
    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 23:28 • Новости дня
    Стало известно о третьей любовнице экс-главы Nvidia Хуанга

    Ушедшего в отставку главу Nvidia Хуанга уличили в новом служебном романе

    Стало известно о третьей любовнице экс-главы Nvidia Хуанга
    @ Stefan Jerrevang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Покинувший пост генерального директора американской компании Nvidia Дженсен Хуанг состоял в интимных отношениях с еще одной подчиненной, передает Reuters.

    Как стало известно агентству Reuters, бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг состоял в близких отношениях еще с одной сотрудницей компании – об этом сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

    Имя второй сотрудницы агентство не раскрывает. Связаться с ней не удалось.

    В четверг Хуанг ушел в отставку на фоне информации о двух других внебрачных связях. Ими стали отношения с вице-президентом Nvidia по здравоохранению Кимберли Пауэлл и предполагаемой китайской шпионкой Элис Хуанг.

    На фоне скандалов акции компании упали на 5,5% в четверг, а с начала октября их стоимость снизилась более чем на 30%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Хуанг покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой и служебного романа с подчиненной. Его также уличили в романтических отношениях с вице-президентом корпорации Кимберли Пауэлл. Стоимость акций компании снизилась более чем на 10% на предварительных торгах после объявления об отставке.

    На ваш взгляд
    Что в романе главы Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, на ваш взгляд, наиболее достойно осуждения?
    Результаты
    9 комментариев Ещё голосования

    Комментарии (6)
    12 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала

    Reuters: Глава Nvidia Хуанг покинул пост из-за скандала с китайской шпионкой

    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг немедленно покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой и служебного романа с подчиненной.

    Хуанг, являющийся соучредителем компании и владеющий долей в 3,61%, также выйдет из состава совета директоров. Исполняющим обязанности руководителя станет финансовый директор Колетт Кресс, пишет Reuters.

    Отставка произошла после сообщений о романе 63-летнего руководителя с китайской бизнесвумен Элис Хуанг. Власти США подозревают ее в шпионаже в пользу Пекина, а ее облачную компанию Megaspeed – в помощи Китаю в обходе экспортных ограничений на передовые чипы искусственного интеллекта.

    Накануне газета The New York Times сообщила, что глава корпорации также состоял во внебрачных отношениях с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл. На фоне скандалов акции компании упали более чем на 10% на предварительных торгах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    В понедельник МИД КНР назвал совершенно беспочвенными заявления о китайском шпионаже.

    Генеральный директор американской компании признался в измене жене и романтических отношениях с женщиной.

    Комментарии (9)
    12 ноября 2026, 15:32 • Новости дня
    Главу Конституционного суда Польши не пустили на рабочее место

    Полиция не пустила главу Конституционного суда Польши на рабочее место

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники полиции отказались пропустить председателя Конституционного суда Польши Богдана Свенчковского в здание ведомства в Варшаве.

    Утром Свенчковский прибыл к воротам Конституционного суда на аллее Шуха и потребовал пропустить его на рабочее место, однако дежурившие там сотрудники правоохранительных органов отказали ему, передает РИА «Новости».

    Полицейские сослались на распоряжение исполняющей обязанности председателя суда Анны Корвин-Петровской. У здания собрались протестующие сторонники оппозиционной партии «Право и справедливость», которые выкрикивали нецензурные лозунги в адрес полиции и правительства страны. До силового противостояния дело не дошло.

    После неудачной попытки пройти внутрь Свенчковский выступил перед журналистами и обвинил премьер-министра Польши Дональда Туска в узурпации судебной власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Польши Дональд Туск пригласил президента страны Кароля Навроцкого к себе домой в Сопот для урегулирования спора вокруг Конституционного суда.

    На прошлой неделе Верховный суд Польши постановил отклонить апелляцию отстраненного от обязанностей Богдана Свенчковского.

    В начале месяца объявившая себя исполняющей обязанности руководителя Конституционного суда Анна Корвин-Пиотровская запретила Свенчковскому входить в здание.

    Комментарии (2)
    11 ноября 2026, 09:02 • Новости дня
    ФСБ пресекла работу агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области

    ФСБ: В Калининграде выявлена собиравшая данные о военных агентурная сеть Польши

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности (ФСБ) выявила и локализовала агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области, собиравшую данные о российских военных объектах.

    Сеть собирала данные о российских военных объектах, а также информацию о социально-экономической ситуации в Калининградской области, миграционной и социальной политике в регионе. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны два агента военной разведки и агентства внутренней безопасности Польши, передает РИА «Новости».

    Семерым гражданам Польши и трем гражданам России объявлены официальные предостережения о недопустимости госизмены и шпионажа.

    В отношении задержанных в Калининграде агентов Польши возбуждены дела о шпионаже по ст. 276 УК России, суд отправил их под стражу.

    Также за пособническую деятельность польским спецслужбам аннулированы российские визы 14 гражданам Польши, шестерым закрыт въезд в Россию на длительный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Польша сообщила о намерении сформировать новую военную бригаду территориальной обороны на границе с Калининградской областью.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что попытки западных стран реализовать планы по блокаде Калининградской области приведут к катастрофе.

    Обвиняемому в диверсии в Калининграде немцу Гайдуку добавили статью о шпионаже.

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    12 ноября 2026, 23:53 • Новости дня
    Time: Трамп предложил назначить Тима Кука новым гендиректором Nvidia
    Time: Трамп предложил назначить Тима Кука новым гендиректором Nvidia
    @ Molly Riley/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп предложил назначить бывшего руководителя Apple Тима Кука новым генеральным директором компании Nvidia после скандальной отставки Дженсена Хуанга.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший руководитель Apple Тим Кук должен возглавить производителя микросхем Nvidia после ухода Дженсена Хуанга из-за скандала с предполагаемой китайской шпионкой, пишет Time.

    «Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, проделавший фантастическую работу, ушел в отставку, есть только один человек, который может занять его место – Тим Кук из Apple. Легенда заменяет легенду!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Хуанг покинул пост генерального директора Nvidia в четверг утром на фоне сообщений о его связи с двумя женщинами, одна из которых, по данным американской разведки, является китайской шпионкой.

    Издание отмечает, что Хуанг и Белый дом поддерживали тесные отношения с начала второго президентского срока Трампа. В мае президент США настоял на включении Хуанга в состав делегации для участия в саммите с председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на опасения по поводу связей бизнесмена.

    В понедельник Трамп заявил журналистам, что верит утверждениям Хуанга о неосведомленности относительно шпионской операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Хуанг покинул пост главы Nvidia на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой и служебного романа с подчиненной.

    Президент США выступил в защиту руководителя корпорации на фоне расследования его романтических отношений.

    Американские спецслужбы пришли к выводу о работе китайской предпринимательницы Элис Хуанг на Министерство государственной безопасности Китая.

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    11 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Посол США назвал сложными отношения с Китаем после скандала вокруг главы Nvidia

    Посол США Пердью признал осложнение отношений с КНР из-за скандала с Nvidia

    Tекст: Вера Басилая

    Посол США в Китае Дэвид Пердью заявил, что скандал с генеральным директором американской компании Nvidia Дженсеном Хуангом, которого подозревают в связях с предполагаемой китайской шпионкой, стал серьезным испытанием для двусторонних отношений, сообщает Bloomberg.

    Инцидент с руководителем американского производителя чипов Nvidia Дженсеном Хуангом и предполагаемой китайской шпионкой стал испытанием для двусторонних отношений накануне встречи лидеров двух стран, передает Bloomberg.

    «Ситуация с Nvidia – это еще одно напоминание, что мы должны сохранять бдительность», – заявил посол США в КНР Дэвид Пердью.

    Дипломат подчеркнул, что экономическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности, поэтому текущее взаимодействие Вашингтона с Пекином идет неровно. Пердью также выразил недовольство задержками поставок китайских редкоземельных металлов, которые критически важны для производства авиадвигателей и оборудования центров обработки данных.

    Китайские власти отрицают причастность женщины к разведке, однако скандал может усложнить переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне. На фоне инцидента в США уже звучат призывы ужесточить контроль за экспортом полупроводников.

    Посол раскритиковал Пекин за использование доминирующего положения в стратегических отраслях и применение указа, запрещающего бизнесу соблюдать иностранные санкции. При этом он добавил, что стороны обсуждают создание антикризисного механизма для контроля над развитием технологий искусственного интеллекта.

    Кроме того, Пердью опроверг информацию о задержке поставок американского оружия Тайваню на 14 млрд долларов. Он также сообщил, что Трамп предложил КНР заменить покупаемую у Ирана нефть американским сырьем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск и глава Mastercard Майкл Мибах вошли в делегацию президента США Дональда Трампа на саммит АТЭС в Шэньчжэне, тогда как участие главы Nvidia Дженсена Хуанга осложнило расследование о связях с иностранной разведкой.

    В понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал совершенно беспочвенными заявления о китайском шпионаже в деле генерального директора американской компании Nvidia.

    В тот же день президент США Дональд Трамп выступил в защиту генерального директора компании Nvidia на фоне расследования его романтических отношений с предполагаемой китайской шпионкой.

    На ваш взгляд
    Что в романе главы Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, на ваш взгляд, наиболее достойно осуждения?
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    9 комментариев Ещё голосования

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 08:42 • Новости дня
    Сотрудники Nvidia не поддержали отставку Дженсена Хуанга

    Wired: Ни один сотрудник Nvidia не поддержал уход Хуанга из-за скандала

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни один из сотрудников Nvidia не высказался за отставку Дженсена Хуанга с поста генерального директора из-за шпионского скандала, пишет журнал Wired.

    Об этом сообщает Wired со ссылкой на обсуждение на корпоративном портале компании. До ухода Хуанга один из инженеров оставил запись в разделе для предложений, призвав совет директоров учесть мнение коллектива. С тех пор под сообщением появилось более 1,6 тыс. комментариев.

    «Если вы верите в нашу миссию, верните нашего босса», – написал анонимно один из сотрудников. «Все мы люди и можем совершать ошибки. Дженсен сделал так много хорошего, он заслуживает второго шанса», – отметил другой. Как отмечается в публикации, изданию не удалось обнаружить ни одного комментария с поддержкой отставки.

    В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Хуанга с должностей президента и гендиректора на фоне скандала вокруг его отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для Китая, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг покинул пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой и служебного романа с подчиненной.

    Агентство Reuters сообщило об интимных отношениях Дженсена Хуанга с еще одной сотрудницей.

    Дженсен Хуанг согласился выступить перед Конгрессом США до Дня благодарения.

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    12 ноября 2026, 17:27 • Новости дня
    Подозреваемого в работе на спецслужбы России задержали в Молдавии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Служба информации и безопасности Молдавии сообщила об аресте мужчины, которого подозревают в несанкционированном сборе сведений в пользу российских специальных служб.

    Следователи считают, что задержанный намеревался получить сведения о деятельности представителей иностранных спецслужб на территории республики, сообщает ТАСС со ссылкой на Службу информации и безопасности Молдавии.

    «Фигурант предположительно установил и поддерживал связи с представителями специальных служб Российской Федерации, в том числе через посредство лиц из неконституционных структур безопасности приднестровского региона», – информирует пресс-служба ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство иностранных дел России объявило неприемлемым присутствие в стране сотрудника посольства Молдавии в Москве в качестве ответной меры на высылку российского дипломата из Кишинева.

    В сентябре российские спецслужбы задержали агента украинских спецслужб из числа граждан Молдавии за попытку убийства офицера Вооруженных сил России.

    Летом посольство России в Молдавии сообщило о незаконном задержании россиянина в аэропорту Кишинева.

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    12 ноября 2026, 20:18 • Новости дня
    Бывший глава Nvidia согласился выступить в Конгрессе

    Бывший гендиректор Nvidia Хуанг согласился дать показания в Конгрессе

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший генеральный директор корпорации Nvidia Дженсен Хуанг дал согласие выступить перед Конгрессом США до Дня благодарения, сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Брайан Маст.

    «Он согласился прийти. Сейчас мы согласовываем дату», – цитирует Маста CNBC. Отмечается, что Хуанг будет давать показания под присягой, также будет вестись стенограмма. В слушаниях поучаствуют представители нескольких комитетов конгресса.

    Маст рассказал, что прежде предупреждал экс-главу Nvidia о готовности вызвать его повесткой при отказе явиться добровольно. Также законодатели не исключают публичных слушаний с участием других лиц.

    До этого руководители трех комитетов Палаты представителей потребовали от Дженсена Хуанга разъяснений из-за сообщений о его отношениях с женщиной, которую подозревают в работе на китайские спецслужбы. Законодатели хотят понять, как сильно Nvidia защищает свои технологии и конфиденциальную информацию от шпионажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представители Демократической партии США в Конгрессе выразили намерение расследовать связи Дональда Трампа и Дженсена Хуанга из-за скандала.

    В понедельник президент США Дональд Трамп выступил в защиту главы Nvidia Дженсена Хуанга на фоне расследования его романтических отношений с предполагаемой шпионкой.

    В четверг Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала.

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    12 ноября 2026, 06:39 • Новости дня
    Маск заявил о готовности нанять главу Nvidia

    Илон Маск заявил о готовности взять на работу главу Nvidia Дженсена Хуанга

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский предприниматель Илон Маск счел бы за честь нанять на работу генерального директора технологической корпорации Nvidia Дженсена Хуанга.

    «Это было бы честью», – написал предприниматель в социальной сети X, отвечая на предложение одного из пользователей пригласить руководителя американского технологического гиганта на работу, передает ТАСС.

    В ближайшее время совет директоров Nvidia может согласовать отставку Хуанга с поста генерального директора, пишет The Wall Street Journal. Обсуждение увольнения проходит на фоне начатого 8 ноября внутреннего расследования в отношении главы корпорации.

    Ранее руководитель компании признался в электронном письме в любовной связи с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР, добавив, что несет полную ответственность за свои действия. В МИД Китая назвали информацию о работе подруги бизнесмена на разведку клеветой. Кроме того, по сведениям The New York Times, генеральный директор состоял в романтических отношениях с Кимберли Пауэлл, занимающей должность вице-президента Nvidia по продуктам в сфере здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров Nvidia приготовился отправить Дженсена Хуанга в отставку.

    В тот же день Хуанга уличили в романтических отношениях с вице-президентом корпорации Кимберли Пауэлл.

    В понедельник генеральный директор компании признался в измене жене и отношениях с подозреваемой в шпионаже китаянкой.

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    12 ноября 2026, 09:39 • Новости дня
    Вице-президент Индонезии подал в отставку из-за скандала с дипломом

    Jakarta Globe: Вице-президент Индонезии Рака подал в отставку из-за диплома

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент Индонезии Гибран Ракабуминг Рака подал заявление об отставке на фоне скандала вокруг подлинности его документов о среднем образовании.

    Гибран Ракабуминг Рака направил прошение об уходе с должности главе высшего законодательного органа страны – Народного консультативного конгресса – Ахмаду Музани, передает ТАСС.

    Он попросил, чтобы его обращение было рассмотрено немедленно, и уже сегодня руководство конгресса проведет встречу по вопросу его отставки.

    Спор вокруг подлинности документов 39-летнего политика о среднем образовании начался в 2023 году. Тогда в социальных сетях стали массово распространяться сообщения, что вице-президент не окончил школу, а значит, из-за отсутствия легального диплома его участие в избирательной кампании 2024 года является недействительным.

    Позднее группа активистов под руководством бывшего заместителя министра юстиции подала петицию в верховный суд Индонезии. Авторы инициативы потребовали аннулировать участие политика в прошедших выборах и лишить его поста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе депутаты Парагвая проголосовали против импичмента вице-президенту страны Педро Альяне.

    В среду госсекретарь Индонезии Прастьо Хади заявил о возможных признаках госпереворота в связи с предполагаемой прослушкой президента Прабово Субианто.

    До этого бывшего главу национальной полиции Индонезии, руководителя администрации президента Листьо Сигита Прабово задержали по подозрению в организации незаконной прослушки главы государства.

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    13 ноября 2026, 10:09 • Новости дня
    Экс-главу Nvidia вызвали в Сенат США из-за связи с предполагаемой шпионкой

    Бывшего гендиректора Nvidia Хуанга вызвали в Сенат США из-за шпионского скандала

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт попросил бывшего генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга явиться на открытые слушания из-за сообщений о его отношениях с предполагаемой китайской шпионкой.

    Председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт направил письмо бывшему генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу с просьбой явиться на открытые слушания 3 декабря, передает ТАСС.

    «Я пишу с просьбой о том, чтобы вы добровольно предстали перед Комитетом по банковским, жилищным и городским делам 3 декабря 2026 года для участия в открытых слушаниях, касающихся недавних публикаций, которые вызывают серьезную обеспокоенность в сфере национальной безопасности», – заявил сенатор. Он добавил, что в случае неявки комитет готов выписать официальную повестку через суд.

    В документе приведены ссылки на материалы The New York Times и The Wall Street Journal, утверждавшие о вербовке китайской разведкой женщины, с которой Хуанг состоял в романтических отношениях.

    Аналогичное письмо получил министр торговли США Говард Латник, пишет Politico. Его критикуют за недостаточные ограничения на поставки в Китай чипов для искусственного интеллекта.

    Ранее Хуанг покинул посты генерального директора и президента Nvidia, а также вышел из совета директоров. МИД Китая назвал клеветой утверждения о шпионаже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой.

    Бывший руководитель корпорации дал согласие выступить перед Конгрессом США. В понедельник президент США Дональд Трамп выступил в защиту Хуанга.

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    13 ноября 2026, 17:09 • Новости дня
    Глава Минторга США согласился дать показания из-за скандала с Nvidia

    Глава Минторга США согласился дать показания по экспорту чипов Nvidia

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр торговли США Говард Латник согласился выступить в Конгрессе с показаниями о соблюдении экспортных ограничений на поставки микрочипов Nvidia в Китай.

    Говард Латник согласился дать показания в Конгрессе США по вопросам соблюдения экспортных ограничений на поставки чипов Nvidia в Китай на фоне разрастающегося скандала вокруг корпорации, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

    Сенатор-республиканец Тим Скотт предложил Латнику и генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу добровольно выступить на публичных слушаниях.

    Законодатели потребовали от министра торговли объяснений по поводу разрешения американской администрации на экспорт передовых чипов для искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт попросил бывшего генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга явиться на открытые слушания.

    В четверг чиновники Белого дома обсудили возможность отставки министра торговли США Говарда Латника после шпионского скандала.

    Хуанг дал согласие выступить перед американским Конгрессом до Дня благодарения.

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