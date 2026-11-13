FT: Nvidia рассматривает главу британской Arm на пост преемника Хуанга

Tекст: Вера Басилая

Руководство компании Nvidia обратилось к руководителю британской Arm Рене Хаасу с предложением рассмотреть его кандидатуру на пост преемника Дженсена Хуанга, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Хаас руководит Arm, которую поддерживает SoftBank, с 2022 года. В Nvidia он работал с 2006 по 2013 год. Он сохраняет хорошие отношения с Хуангом и частью совета директоров.

Собеседники издания отмечают, что Хаас является лишь одним из нескольких претендентов на должность главы Nvidia. Гарантий того, что пост предложат ему и он согласится, нет.

В настоящее время обязанности главы Nvidia временно исполняет финансовый директор Колетт Кресс. Компании не стали комментировать информацию о поисках преемника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американское издание Axios назвало 11 возможных преемников основателя Nvidia.

Ни один из сотрудников Nvidia не высказался за отставку Дженсена Хуанга с поста генерального директора из-за шпионского скандала.

В четверг Дженсен Хуанг покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой и служебного романа с подчиненной.