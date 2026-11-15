В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.7 комментариев
Петиция за возвращение Хуанга в Nvidia собрала более 130 тыс. подписей
Более 130 тыс. человек подписали петицию за восстановление Хуанга в Nvidia
Более 130 тыс. человек подписали петицию с требованием восстановить Дженсена Хуанга в должности главы американской технологической компании Nvidia.
Согласно информации на сайте петиции, к утру воскресенья документ поддержали 137,9 тыс. человек. Среди них 6,8 тыс. действующих сотрудников Nvidia, 74,1 тыс. акционеров и 55,6 тыс. сторонников Хуанга, передает РИА «Новости».
В четверг компания Nvidia объявила об отставке Хуанга с постов президента и генерального директора. Это произошло на фоне скандала вокруг его отношений с Элис Хуанг, которую подозревают в работе на власти Китая. МИД КНР назвал утверждения о «китайском шпионаже» беспочвенными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу американский предприниматель Илон Маск сообщил о сборе подписей под петицией за восстановление бывшего генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга в должности.
В США назвали 11 возможных преемников основателя Nvidia Дженсена Хуанга.