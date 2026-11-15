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    Россия заработала на газовых ошибках Европы
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    АдГ выдвинула футболиста Бертольда в президенты Германии
    В Киеве началось возведение понтонных мостов через Днепр
    Операция «Медвежий угол» привела к исчезновению военных ВСУ
    Макрон призвал ЕС заявить России о послевоенных приоритетах
    СМИ: В Европе ищут «супергероя» для переговоров по Украине
    В Крыму объяснили боязнь Зеленского возвращаться на Украину
    Москвичам разрешили заменить срочную службу на годовой контракт в войсках БПС
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

    0 комментариев
    Михаил Вакилян Михаил Вакилян Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    3 комментария
    15 ноября 2026, 10:26 • Новости дня

    Петиция за возвращение Хуанга в Nvidia собрала более 130 тыс. подписей

    Более 130 тыс. человек подписали петицию за восстановление Хуанга в Nvidia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 130 тыс. человек подписали петицию с требованием восстановить Дженсена Хуанга в должности главы американской технологической компании Nvidia.

    Согласно информации на сайте петиции, к утру воскресенья документ поддержали 137,9 тыс. человек. Среди них 6,8 тыс. действующих сотрудников Nvidia, 74,1 тыс. акционеров и 55,6 тыс. сторонников Хуанга, передает РИА «Новости».

    В четверг компания Nvidia объявила об отставке Хуанга с постов президента и генерального директора. Это произошло на фоне скандала вокруг его отношений с Элис Хуанг, которую подозревают в работе на власти Китая. МИД КНР назвал утверждения о «китайском шпионаже» беспочвенными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу американский предприниматель Илон Маск сообщил о сборе подписей под петицией за восстановление бывшего генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга в должности.

    В США назвали 11 возможных преемников основателя Nvidia Дженсена Хуанга.

    14 ноября 2026, 16:40 • Новости дня
    Украине предрекли раскол по Днепру из-за модернизированных «Искандеров»

    The Telegraph: Обновленные «Искандеры» позволят разделить Украину по Днепру

    Украине предрекли раскол по Днепру из-за модернизированных «Искандеров»
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска модернизировали баллистические ракеты «Искандер», оснастив их системами самонаведения, что позволит разделить Украину по берегам Днепра, сообщает The Telegraph.

    Вооруженные силы России оснастили ракеты «Искандер» оптическими и радиолокационными головками самонаведения, что позволяет корректировать траекторию перед попаданием и эффективно обходить системы ПВО, пишет The Telegraph.

    В результате модернизации российские ракеты способны разделить Украину по берегам Днепра, нарушив транспортные связи между левобережной и правобережной частями страны.

    Ранее отставной полковник Матвийчук отмечал, что поражение Северного моста в Киеве приведет к сбоям в поставках техники, вооружения и людских ресурсов на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе военный эксперт Ян Гагин рассказал о переходе России на использование баллистических ракет для разрыва транспортных артерий.

    В прошлом месяце движение по Северному мосту через Днепр перекрыли из-за атаки российского беспилотника.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о риске лишения ВСУ западных поставок из-за ударов по мостам.

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    14 ноября 2026, 15:24 • Новости дня
    В Киеве началось возведение понтонных мостов через Днепр
    В Киеве началось возведение понтонных мостов через Днепр
    @ Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Киева приступили к строительству понтонных переправ через Днепр из-за повреждения основных мостов, сообщил замглавы транспортного комитета Рады Владимир Крейденко.

    «В Киеве началось возведение понтонных мостов. Они будут готовы через три-четыре месяца», – заявил Крейденко.

    Крейденко добавил, что движение по зеленой ветке киевского метро между берегами реки, скорее всего, не возобновится до начала следующего года, передает ТАСС.

    Ранее движение по ключевым переправам украинской столицы было ограничено из-за их разрушения в результате ракетных ударов. На Южном мосту проезд для легковых автомобилей с правого берега на левый закрыт, в обратном направлении – ограничен, а движение грузовиков запрещено. На Северном мосту также введены существенные ограничения: частному транспорту запрещен проезд с левого берега на правый, грузовикам – в обе стороны. Метро не функционирует уже несколько недель, в результате чего путь между берегами Днепра занимает у жителей 2-2,5 часа вместо привычных 20-30 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца власти Украины приступили к строительству дополнительных мостовых переправ через Днепр в Киеве.

    В октябре украинский архитектор Олег Гречух назвал нереалистичным строительство нового моста через Днепр в столице.

    За несколько дней до этого власти Киева сообщили о планах начать строительство резервных переправ через Днепр из-за повреждения мостов.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    14 ноября 2026, 19:17 • Новости дня
    МИД счел позицию ФРГ и Японии подтверждением статуса «вражеских государств»

    МИД: Голосование ФРГ, Италии и Японии подтвердило статус вражеских государств

    Tекст: Вера Басилая

    Голосование Германии, Италии и Японии против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН подтвердило преждевременность исключения из Устава организации упоминаний о «вражеских государствах», заявил директор департамента МИД Григорий Лукьянцев.

    «Своим голосованием государства – бывшие члены «оси» совершили безответственный шаг, заставляющий усомниться в искренности ранее сделанных заявлений об осознании своей вины за развязывание Второй мировой войны», – цитирует Лукьянцева РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что среди 53 государств, выступивших против документа, оказались все три страны «оси», развязавшие Вторую мировую войну. По его словам, Запад в попытке оспорить итоги Нюрнбергского и Токийского трибуналов жертвует этикой ради изоляции России.

    Лукьянцев добавил, что позиция этих стран заставляет задуматься об их притязаниях на статус постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН.

    Термин «вражеское государство» закреплен в статье 53 Устава ООН и относится к любой стране, воевавшей против подписавших документ государств в годы Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МИД России поблагодарил проголосовавшие за резолюцию о борьбе с героизацией нацизма государства.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров выступил против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    До этого МИД обвинил Германию, Италию и Японию в нарушении обязательств о недопущении войн.

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    14 ноября 2026, 13:22 • Новости дня
    МИД: Фон дер Ляйен признала, что ЕС переплатил 100 млрд евро за газ
    МИД: Фон дер Ляйен признала, что ЕС переплатил 100 млрд евро за газ
    @ Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил, что страны Евросоюза переплатили 100 млрд евро за импорт газа из-за решений Брюсселя.

    Страны ЕС продолжают закупки энергоресурсов из России и с 2022 года заплатили за них 320 млрд долларов, пояснил ТАСС Биричевский.

    «При этом, по признанию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС с начала 2026 года переплатил за свой совокупный импорт газа 100 млрд евро по сравнению с 2025 годом», – добавил дипломат.

    Он назвал Россию надежным и ответственным поставщиком природного газа, а также одним из ключевых участников глобального энергетического рынка. Он подчеркнул, что попытки изолировать страну с крупнейшими в мире запасами газа в условиях роста потребления этого энергоресурса лишены смысла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце фон дер Ляйен заявила о намерении Брюсселя свести к нулю долю российского газа в импорте до конца года.

    Летом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил об энергетическом кризисе в Европе из-за отказа от российского сырья.

    Весной фон дер Ляйен назвала вынужденный отказ от российских энергоресурсов тяжелым испытанием для европейской экономики.

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    14 ноября 2026, 13:26 • Новости дня
    Истек срок привлечения Хачатурян к ответственности за убийство отца
    Истек срок привлечения Хачатурян к ответственности за убийство отца
    @ City News Moskva/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Срок привлечения к уголовной ответственности Марии Хачатурян по делу об убийстве отца истек, однако следствие отказывается снимать с нее наложенные ограничения, сообщил ее адвокат Ярослав Пакулин.

    «В отношении Марии срок привлечения к уголовной ответственности истек, так как на момент событий вменяемого ей деяния она была несовершеннолетней. Тем не менее следствие отказывается снимать ранее наложенные ограничения», – рассказал Пакулин РИА «Новости».

    По его мнению, до конца года должно быть принято решение либо о прекращении уголовного преследования девушки, либо об очередной попытке направить материалы с обвинительным заключением в прокуратуру. При этом запрет на общение Марии с сестрами сохраняется уже восемь лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле суд оставил в силе решение о признании Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерями. В марте представитель семьи убитого Георгий Чугуашвили сообщил о завершении расследования дела об убийстве. В январе расследование официально возобновили для рассмотрения вопроса о необходимой самообороне.

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    14 ноября 2026, 15:04 • Новости дня
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    @ Vladimir Andreev/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве стоит обсудить с европейскими странами их возможное участие в следующем раунде переговоров по Украине.

    «Было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В четверг президент Владимир Путин провел встречу в Москве со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По итогам переговоров помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что страны Европы пытаются подключиться к мирному процессу.

    По словам Ушакова, европейцам необходимо определиться, хотят ли они войны или мира, поскольку пока их практические действия свидетельствуют о стремлении к продолжению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности присоединения европейских стран к мирным переговорам при демонстрации готовности к урегулированию. В тот же день канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о проведении предметных мирных переговоров с участием ЕС в ближайшие недели. В четверг помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого переговорщика.

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    14 ноября 2026, 16:00 • Новости дня
    АдГ выдвинула футболиста Бертольда в президенты Германии

    «Альтернатива для Германии» выдвинула футболиста Бертольда в президенты ФРГ

    АдГ выдвинула футболиста Бертольда в президенты Германии
    @ Markus Gilliar/GES-Sportfoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выдвинула кандидатуру бывшего игрока немецкой сборной по футболу Томаса Бертольда на пост президента ФРГ, сообщила сопредседатель партии Алиса Вайдель.

    Вайдель пояснила выбор беспартийного кандидата желанием обеспечить «настоящий новый старт во главе государства», который возможен «только вне рамок партийных расчетов и старых клик», передает РИА «Новости».

    Томас Бертольд провел за национальную сборную 62 матча и стал чемпионом мира в 1990 году.

    Преемник действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера будет избран Федеральным собранием 30 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила о необходимости создать правительственную рабочую группу для проверки оснований к запрету партии «Альтернатива для Германии».

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал кандидатуру представителя Баварии Ильзе Айгнер на пост главы государства, что может сделать ее первой женщиной-президентом в истории страны.

    В прошлом месяце уполномоченный правительства ФРГ Элизабет Кайзер выступила за избрание следующим президентом страны женщины из восточных земель.

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    14 ноября 2026, 15:06 • Новости дня
    Блогер Чекалина поблагодарила Путина за указ о помиловании
    Блогер Чекалина поблагодарила Путина за указ о помиловании
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) записала видеообращение в социальных сетях, в котором выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за указ о ее помиловании.

    «Уважаемый Владимир Владимирович, я никогда не думала, что буду записывать видео вам с личным обращением. И я хочу поблагодарить вас от всей моей семьи, от себя лично, за вашу доброту и за то, что дали мне помилование», – цитирует Чекалину ТАСС.

    Она отметила, что указ о помиловании означает для нее возможность жить и находиться рядом с семьей. Блогер также выразила уверенность в том, что сможет победить рак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент подписал указ о помиловании Чекалиной.

    Адвокат Константин Третьяков сообщал о планах блогера выехать в Китай на лечение.

    Представитель Госдумы в Конституционном суде Татьяна Москалькова назвала институт помилования реально работающим правовым механизмом.

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    14 ноября 2026, 13:29 • Новости дня
    Сотрудники миграционной службы США задержали российского фитнес-тренера

    В США сотрудники миграционной службы задержали российского фитнес-тренера

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Филадельфии сотрудники американской Иммиграционной и таможенной службы задержали российского фитнес-тренера Эсина Гасанова, когда он вышел из дома вынести мусор.

    В США сотрудники Иммиграционной и таможенной службы (ICE) задержали россиянина Эсина Гасанова в тот момент, когда он вышел из дома вынести мусор, пишет lenta.ru со ссылкой на Shot.

    Мужчина вместе с супругой и двухлетним сыном переехал в Филадельфию в мае 2022 года. В США он устроился работать фитнес-тренером и до октября 2026 года проблем с законом не имел.

    Первое задержание произошло из-за жалобы соседей на громкие семейные ссоры. Прибывшая полиция забрала россиянина в участок, предъявив ему обвинения в нападении и создании угрозы окружающим, однако вскоре его отпустили под залог.

    Через несколько дней последовало повторное задержание, инициаторами которого стали миграционные власти. К Гасанову применили нормы законодательства, предназначенные для въезжающих в страну иностранцев, несмотря на то что он прожил в Соединенных Штатах более четырех лет. Суд уже постановил освободить россиянина, но он по-прежнему остается в центре временного содержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник федеральный суд во Флориде перенес на 17 ноября предварительные слушания по уголовному делу в отношении экстрадированных из Болгарии граждан России Олега Ольшанского и Сергея Ивина.

    В тот же день россиянин сообщил об использовании своего голоса злоумышленниками в Мьянме для вымогательства денег у американцев.

    Ранее генеральное консульство России в Мумбаи рекомендовало гражданам внимательно изучить миграционные правила перед поездкой в Индию на фоне сообщений о массовых депортациях.

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    14 ноября 2026, 18:09 • Новости дня
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предстоящая встреча лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне станет одним из важнейших событий начала XXI века, заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо. По его мнению, Франция сама лишила себя возможности участвовать в обсуждении нового мирового порядка, взяв курс на конфронтацию с Россией.

    Филиппо сравнил встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа с Ялтинской конференцией. «Но Франции там не будет», – подчеркнул политик. Он напомнил, что после Второй мировой войны Шарль де Голль добился для Франции влиятельного положения на мировой арене, передает ТАСС.

    По оценке Филиппо, нынешние власти республики растеряли это наследие. Политик призвал Париж признать ошибочность прежнего курса и возобновить диалог и торговлю с Москвой.

    Филиппо также высказался за участие Франции в переговорах по Украине и европейской безопасности в качестве постоянного члена Совбеза ООН. По его мнению, к обсуждению должны присоединиться и другие европейские страны, поскольку ни одно государство или представитель Еврокомиссии не может говорить от имени всей Европы.

    «На самом деле нас там нет, потому что мы сами этого хотим. Потому что с самого начала мы отказываемся от любых мирных переговоров», – заявил Филиппо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном назначении Эммануэля Макрона переговорщиком.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность стать специальным посланником Европы на переговорах с Россией. Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

    В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

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    14 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    Пашинян предрек Армении вступление в Евросоюз через 20 лет

    Пашинян: Армения планирует стать членом ЕС через 20 лет

    Пашинян предрек Армении вступление в Евросоюз через 20 лет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что через 20 лет республика войдет в состав Европейского союза.

    Пашинян считает, что в будущем Армения будет членом Евросоюза, передает «Интерфакс».

    «Армению через 20 лет я вижу в составе Европейского союза», – заявил премьер-министр Армении, выступая в Институте международных и европейских дел Дублина.

    Ранее Никол Пашинян подчеркивал, что Армения планирует обратиться с заявкой на членство в ЕС в 2027–2028 годах. При этом Ереван не собирается покидать Евразийский экономический союз.

    По его словам, страна начала подготовку к формированию альтернативы, чтобы предоставить народу возможность принять решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности официальной подачи Ереваном заявки на вступление в Европейский союз в 2027 или 2028 году.

    Страны Евразийского экономического союза поставили под вопрос дальнейшее пребывание Армении в ЕАЭС из-за планов Еревана вступить в ЕС.

    В сентябре президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Бишкеке назвал решение о начале процедуры вступления в Евросоюз фактическим выходом из ЕАЭС.

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    14 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    В Эстонии начали продавать наборы для выживания без света и воды

    В магазинах Таллина появились наборы на случай отключения света и воды

    В Эстонии начали продавать наборы для выживания без света и воды
    @ Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В одном из магазинов Таллина в рамках пилотного проекта установили специальный стеллаж с набором товаров стоимостью 200 евро, который поможет жителям автономно прожить неделю в случае отключения электричества и воды, сообщает Postimees.

    Правительство Эстонии постановило, что граждане должны быть готовы самостоятельно обходиться дома в течение семи дней при отсутствии электричества, воды, канализации и отопления. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Postimees.

    В торговом центре Kristiine появился отдельный стеллаж с товарами для подготовки к кризисным ситуациям. «Он помогает продумать, как семья сможет самостоятельно справляться не менее семи дней в случае перебоев в работе привычных услуг», – говорится в сообщении.

    В минимальный набор вошли одноразовая посуда, бумажные салфетки, аптечка, консервы, печенье, мюсли, вода, свечи, батарейки и фонарики. Стоимость запасов на одного человека оценивается примерно в 200 евро. Коммерческий директор Coop Керли Рейнсберг заявила о намерении компании продолжать продажу таких наборов и после завершения пилотного проекта.

    Ранее бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов отмечал, что отказ прибалтийских властей от энергоресурсов из России привел к резкому росту коммунальных платежей в Эстонии. По его словам, сейчас республика переживает самое сильное удорожание энергии за всю историю после обретения независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце начало отопительного сезона назвали стрессом для граждан Латвии, Литвы и Эстонии из-за коммунальных счетов.

    Жители эстонской Нарвы столкнулись с высокими счетами за коммунальные услуги из-за перехода местной системы теплоснабжения на дорогостоящее газовое топливо.

    В прошлом году эстонские власти посоветовали жителям запастись необходимыми товарами на случай отключения электроэнергии из-за выхода из энергосистемы БРЭЛЛ.

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    14 ноября 2026, 14:38 • Новости дня
    Лыжник Коростелев выиграл гонку на 10 км на турнире в Финляндии

    Российский лыжник Коростелев выиграл гонку на 10 км в финском Муонио

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский лыжник Савелий Коростелев занял первое место в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на международных соревнованиях в финском Муонио.

    Российский спортсмен Савелий Коростелев завоевал золотую медаль в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на проходящих международных соревнованиях по лыжным гонкам в финском Муонио, передает РИА «Новости».

    Российский лыжник успешно преодолел заявленную дистанцию за 25 минут 35,5 секунды. Вторую ступень пьедестала почета занял финский атлет Ари Луусуа, уступивший лидеру 5,4 секунды. Замкнул тройку призеров представитель Норвегии Эрик Валнес, чье отставание от первого места составило 21,3 секунды.

    Международные соревнования на территории Финляндии продлятся до 15 ноября. На фоне действующих ограничений российские лыжники принимают участие в турнире исключительно в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил о намерении оспорить в суде отказ в выдаче нейтрального статуса.

    В понедельник олимпийский чемпион Денис Спицов получил нейтральный статус.

    Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда включила Савелия Коростелева в список допущенных к соревнованиям атлетов.

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    14 ноября 2026, 12:51 • Новости дня
    Минздрав: Около 90% россиян имеют одно или несколько эндокринных заболеваний
    Минздрав: Около 90% россиян имеют одно или несколько эндокринных заболеваний
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Почти у 90% жителей страны есть одно или несколько эндокринных заболеваний, о которых они могут не подозревать, сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева.

    «Я не слукавлю, если скажу, что 90% россиян имеют либо одно, либо несколько эндокринных заболеваний. Мы просто об этом еще не знаем, и они тоже не знают», – цитирует Мокрышеву РИА «Новости».

    По ее словам, в настоящее время повышенное внимание профильных специалистов уделяется вопросам профилактики и раннего выявления сахарного диабета и ожирения. Стоит отметить, что 14 ноября традиционно отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минздрав сообщил о разработке в России инсулина в таблетках.

    В прошлом месяце ведомство объяснило рост числа случаев сахарного диабета второго типа неправильным пищевым поведением и малоподвижным образом жизни граждан.

    Летом вице-премьер Татьяна Голикова заявила о столкновении около 37% взрослого населения страны с онкологией, диабетом второго типа, нейродегенеративными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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    14 ноября 2026, 13:57 • Новости дня
    Украинский дрон-камикадзе атаковал рейсовый автобус в Брянской области

    Дрон-камикадзе ВСУ атаковал рейсовый автобус на остановке в Брянской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Брянской области украинский дрон-камикадзе атаковал рейсовый автобус на остановке, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    «ВСУ продолжают свои подлые преступления. В поселке Щербиничи Злынковского района дрон-камикадзе атаковал рейсовый автобус на остановке», – сообщил Ковальчук в Max.

    По предварительным данным, семь находившихся в автобусе пассажиров не пострадали. Само транспортное средство получило механические повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дрон ВСУ убил в Брянской области 76-летнего мужчину на электровелосипеде.

    В пятницу Ковальчук сообщал о гибели 52-летней местной жительницы в результате атаки украинского беспилотника по частному дому.

    В четверг в регионе три человека пострадали в результате атак украинских беспилотников на легковой и грузовой автомобили.

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