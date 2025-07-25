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При крушении Ан-24 в Амурской области погибли иностранцы
МИД: При крушении Ан-24 в Амурской области погибли граждане КНР и Белоруссии
Среди 42 пассажиров потерпевшего крушение самолета Ан-24 в Амурской области находились граждане Белоруссии и КНР, которые погибли в результате происшествия, сообщил МИД России.
Представительство МИД в Благовещенске оказывает содействие в тесном взаимодействии с посольствами этих стран, а также с сотрудниками МЧС, Росавиации и местными властями, сообщается на сайте дипведомства.
В МИД подчеркнули, что среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина – Белоруссии и КНР. В России с прискорбием восприняли новость о трагедии и выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших. Отмечается, что российские службы продолжают сотрудничество с иностранными дипмиссиями для оказания необходимой помощи.
Напомним, в четверг утром самолет Ан-24 с более чем 40 людьми на борту не вышел на связь в контрольном пункте. Прокуратура сообщала, что борт пропал при заходе на второй круг во время посадки.
Позже было найдено место, где, предположительно, упал пассажирский самолет Ан-24 с десятками людей на борту. Специалисты рассматривают две основные версии катастрофы – это техническая неисправность самолета и ошибка пилотов.
Сообщалось, что упавший в Приамурье Ан-24 пережил до этого четыре инцидента.