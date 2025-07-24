В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.0 комментариев
Ан-24 с 43 пассажирами пропал в Приамурье во время захода на второй круг при посадке
Самолет Ан-24 с пассажирами на борту перестал выходить на связь после того, как зашел на второй круг для приземления, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
При заходе на посадку в аэропорту Тында самолет ушел на второй круг, затем связь с ним оборвалась, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Между тем источник в оперативных службах отметил, что определен примерный квадрат поиска пропавшего борта, туда направлены спасатели.
По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Благовещенска, Ан-24 вылетел оттуда с задержкой в два часа. Вылет рейса в Тынду планировался на 09.10 по местному времени (03.10 мск), но фактическое время вылета – 11.21 (05.21 мск).
Восточное Межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по факту пропажи самолета. Его завели по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц».
Ранее глава Амурской области Василий Орлов пояснял, что на борту самолета находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа. Источники отмечали, что труднопроходимая тайга и обширные болота осложнили поиски исчезнувшего пассажирского Ан-24.