Ан-24 с 43 пассажирами пропал в Приамурье во время захода на второй круг при посадке

Tекст: Алексей Дегтярев

При заходе на посадку в аэропорту Тында самолет ушел на второй круг, затем связь с ним оборвалась, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Между тем источник в оперативных службах отметил, что определен примерный квадрат поиска пропавшего борта, туда направлены спасатели.

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Благовещенска, Ан-24 вылетел оттуда с задержкой в два часа. Вылет рейса в Тынду планировался на 09.10 по местному времени (03.10 мск), но фактическое время вылета – 11.21 (05.21 мск).

Восточное Межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по факту пропажи самолета. Его завели по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц».

Ранее глава Амурской области Василий Орлов пояснял, что на борту самолета находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа. Источники отмечали, что труднопроходимая тайга и обширные болота осложнили поиски исчезнувшего пассажирского Ан-24.