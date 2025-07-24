  • Новость часаМинченко оценил итоги третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле
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    США превращают Японию в дойную корову для Аляски
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    Путин подписал закон о льготах при дарении жилья родственникам
    Кремль оценил итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле по Украине
    Названа возможная причина катастрофы Ан-24 с десятками пассажиров
    Бывшего тамбовского губернатора Егорова задержали по делу о взятке
    ВВС Таиланда нанесли авиаудар по войскам Камбоджи
    В азербайджанской нефти нашли загрязнения
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан, как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина перешла к тактике нагадить под дверь

    В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для соседей России достаточно одной «красной линии»

    Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?

    18 комментариев
    24 июля 2025, 11:53 • Новости дня

    Упавший в Приамурье Ан-24 пережил до этого четыре инцидента

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Самолет Ан-24, потерпевший крушение в Приамурье, зафиксирован в четырех авиационных инцидентах с 2018 года, такие данные привели в Росавиации.

    В 2018 году этот Ан-24 выкатился за пределы рулежной дорожки в Иркутской области, борт задел мачту освещения и повредил левое крыло, передает ТАСС.

    В апреле 2022 года на рейсе Иркутск – Бодайбо сработала система предупреждения опасного сближения с другим самолетом. В мае того же года при выполнении рейса Чита – Чара произошел отказ генератора, после чего экипаж вернулся в аэропорт вылета.

    В марте 2025 года на маршруте Иркутск – Киренск экипаж был вынужден вернуть самолет на место стоянки из-за отказа одного комплекта радиостанции.

    Между тем источник в оперативных службах, уточнил, что обломки Ан-24 разбросаны на большой площади в Амурской области. Они находятся в горно-лесистой местности, что затрудняет к ним доступ.

    Ранее премьер Михаил Мишустин организовал правительственную комиссию, которая займется координацией ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Приамурье.

    Следственный комитет начал проверку авиаперевозчика «Ангара» после падения самолета. Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщал, что на борту находились 43 пассажира, а также шесть членов экипажа.

    23 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского

    Мединский заявил о важности проработки условий перед встречей Путина и Зеленского

    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия донесла до Украины, что встреча президента Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть хорошо проработана, чтобы она состоялась, и на ней поставить точку, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

    Необходимость тщательно подготовить встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским подчеркнул глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский, передает ТАСС.

    Он отметил, что для проведения встречи лидеров необходимо проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.

    «На такой встрече надо не обсуждать, а ставить точку. Встречаться, чтобы все обсуждать заново, не имеет смысла. Как у нас говорят: «Конец – делу венец», – подчеркнул Мединский.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о запрете Киева на переговоры с Путиным.

    Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Третий раунд переговоров в закрытом режиме между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле.

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    23 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    СМИ узнали о соглашении по Зангезурскому коридору между Арменией, Азербайджаном и США
    СМИ узнали о соглашении по Зангезурскому коридору между Арменией, Азербайджаном и США
    @ Resul Rehimov/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Испании заявили о существовании меморандума о взаимопонимании между Арменией, Азербайджаном и США по созданию Зангезурского коридора, который назван «мостом Трампа».

    Как пишет испанское онлайн-издание Periodista Digital со ссылкой на источники, документ был одобрен всеми тремя сторонами, передает РИА «Новости». «Нам удалось получить конфиденциальный документ под названием «Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора «Мост Трампа», – говорится в материале.

    Издание ссылается на неназванных представителей армянской диаспоры во Франции, которые имеют связи в правительстве Армении. В документе якобы говорится о строительстве транспортного коридора длиной 42 километра через Сюникскую область с сохранением суверенитета Армении над регионом.

    Отмечается, что эксплуатация транспортного маршрута будет передана частной американской компании, получившей необходимую лицензию.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Абу-Даби обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о гибком подходе Армении к вопросу Зангезурского коридора.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    23 июля 2025, 13:02 • Новости дня
    Кремль подтвердил переговоры с Украиной в Стамбуле в среду
    Кремль подтвердил переговоры с Украиной в Стамбуле в среду
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Стамбуле в среду состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, основным вопросом которых станет обсуждение проектов меморандумов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что российская делегация отправилась в Стамбул для участия в третьем раунде прямых переговоров с Украиной, передает ТАСС.

    По его словам, встреча запланирована на вечер в среду, стороны намерены обсудить основные вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда переговоров.

    Песков уточнил, что работа над согласованием меморандумов фактически является подготовкой к возможной встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, на которой настаивает украинская сторона.

    Он добавил, что назначение саммита без предварительного согласования меморандумов Москва считает нецелесообразным, так как в этом случае лидерам государств пришлось бы выполнять «черновую, очень сложную и емкую работу».

    Источник сообщал, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения нового раунда переговоров с украинскими представителями.

    Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле планируются вечером в среду.

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    23 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    Мигрант забил мужчину в подмосковном Чкаловском

    В Подмосковье задержали уроженца Средней Азии по подозрению в убийстве

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело 50-летнего мужчины нашли у мусорного контейнера после конфликта с мигрантом, который затем скрылся с места происшествия.

    Как сообщает Главк МВД РФ по Московской области, в поселке Чкаловский Щелковского района обнаружено тело мужчины около жилого дома у мусорного контейнера.

    Правоохранители выяснили, что между погибшим и 34-летним уроженцем одной из стран Средней Азии произошел конфликт, который перерос в драку.

    По данным полиции, в ходе ссоры мигрант нанес оппоненту телесные повреждения, после чего скрылся с места преступления.

    «Фигурант дела был задержан в кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска», – сообщили в ведомстве. В настоящее время подозреваемый доставлен в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пензе семнадцатилетняя школьница смогла вырваться из рук мужчины-иностранца, который напал на нее на оживленной улице. В апреле в Петербурге повар из стран ближнего зарубежья избил своего коллегу из-за салата «Айсберг».

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    23 июля 2025, 19:38 • Новости дня
    Макфол призвал уехавших из страны россиян отказаться от гражданства РФ

    Бывший посол США назвал неприемлемым двойное гражданство для уехавших россиян

    Макфол призвал уехавших из страны россиян отказаться от гражданства РФ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший американский посол Майкл Макфол рекомендовал эмигрантам из России отказываться от гражданства, чтобы избежать западных санкций.

    В интервью журналисту Юрию Дудю, передает Газета.Ru, бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что россиянам, покинувшим страну, следует отказаться от российского гражданства. По словам Макфола: «Мы и лично я хотим, чтобы любой российский эмигрант отказался от своего гражданства».

    Макфол подчеркнул, что вариант сохранения двойного гражданства для уехавших из России считает неприемлемым. Экс-дипломат объяснил свою позицию желанием оградить россиян от санкционных рисков на Западе.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Газетой.Ru» охарактеризовала деятельность Макфола на дипломатическом посту как «терминатор американской дипломатии». Она напомнила, что в 2014 году, после заявления Макфола об уходе, ведомство опубликовало в Twitter пост «Прощайте, Михаил».

    В интервью Макфол также раскритиковал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, назвав его «воинственным человеком», с которым, по мнению бывшего посла, сложно работать. Он добавил, что Лавров обращался к нему просто по имени, хотя по протоколу полагалось использовать обращение «господин посол».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал бывшего посла США в России Майкла Макфола стать миротворцем и отметил его способность предлагать реалистичные решения.

    До этого Макфол предлагал Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине через ее территориальные уступки в обмен на членство страны в НАТО.

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    23 июля 2025, 19:30 • Новости дня
    В России 56 человек оформили на себя 1,2 млн сим-карт

    Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлено 1,2 млн сим-карт

    В России 56 человек оформили на себя 1,2 млн сим-карт
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России выявлены 56 человек, на которых оформлено 1,2 млн сим-карт, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президент России Владимира Путина с правительством.

    Шадаев подчеркнул, что правоохранительные органы должны обратить внимание на ситуацию с оформлением большого числа сим-карт на ограниченное число лиц, передает «Интерфакс».

    «Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они используются в какой-то деятельности», – заявил он.

    По словам министра, с 1 апреля все пользователи портала «Госуслуги» получили данные о количестве мобильных номеров, зарегистрированных на них. В общей сложности информация была направлена примерно 150 млн пользователей. Шадаев напомнил, что согласно новому закону, принятому в конце прошлого года, до 1 ноября гражданам разрешается оставить себе не более 20 сим-карт.

    Весной Россияне получили возможность блокировать на «Госуслугах» подозрительные сим-карты.

    В прошлом году Госдума одобрила лимит в 20 SIM-карт на каждого россиянина, а также поправки в законопроект, ужесточающий правила оборота «серых» SIM-карт.

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    23 июля 2025, 20:15 • Новости дня
    Израиль объявил Западный берег Иордан своей территорией

    Кнессет признал Западный берег Иордан «неотъемлемой частью Израиля»

    Израиль объявил Западный берег Иордан своей территорией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кнессет (парламент) Израиля утвердил резолюцию, «подтверждающую историческое, культурное и духовное право страны на все части Земли Израиля, включая Иудею, Самарию и Иорданскую долину», пишет Israel National News.

    По информации Israel National News, документ набрал большинство голосов: 71 – за, против высказались представители арабских партий и партии «Демократы», а фракции «Кахоль Лаван» и «Еш Атид» не участвовали в голосовании.

    В постановлении подчеркивается, что «эти территории являются неотъемлемой частью еврейской родины, а города Хеврон, Шхем (Наблус), Шило и Бейт-Эль отражают историческую преемственность еврейского присутствия».

    Резолюция содержит тезис о том, что «события 7 октября доказали: создание палестинского государства станет экзистенциальной угрозой для Израиля и дестабилизирует регион». Подчеркивается, что идея палестинского государства снята с повестки дня Кнессета.

    Резолюция призывает правительство Израиля в кратчайшие сроки распространить государственный суверенитет, законы, административную и юридическую юрисдикцию на все формы еврейского заселения в Иудее, Самарии и Иорданской долине. Документ завершает обращение к союзникам Израиля с призывом поддержать «возвращение Сиона» и право Израиля на полный суверенитет в этих регионах.

    В июле прошлого года Израиль присоединил 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан.

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    23 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    Эксперты сообщили о возможности алхимического золота занять 55% рынка

    Алхимическое производство золота на АЭС могло бы дать до 2 тыс. тонн

    Эксперты сообщили о возможности алхимического золота занять 55% рынка
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Золотодобывающая компания «Павлик» оценила потенциал производства золота из ртути на атомных электростанциях, отметив ограниченное влияние на мировой рынок.

    По информации, опубликованной РИА «Новости», магаданская компания «Павлик» рассчитала, что производство золота из ртути на атомных электростанциях может обеспечить до 55% мировой добычи.

    В «Павлике» изучили идею американского стартапа Marathon Fusion, который предложил превращать ртуть в золото при помощи нейтронов в ядерных реакторах. Согласно этим расчетам, если бы все мировые АЭС использовались для этого метода, ежегодно могло бы производиться до 2 тыс. тонн золота, что составляет 55% от текущей мировой добычи.

    В умеренном сценарии, где только 30% мощностей АЭС займет алхимическое производство золота, объем достиг бы 0,6 тыс. тонн в год (17% от нынешней добычи). Стоимость всего производимого при таком способе золота оценивается в 154 млрд долларов, если тонна обходится в 77 млн долларов.

    В компании подчеркнули, что даже при фантастических объемах производство золота с помощью АЭС не окажет серьезного влияния на общий рынок драгоценного металла из-за накопительного характера золота и значительной роли переработки лома, а также возможности центробанков регулировать предложение. Основными факторами влияния на цену золота остаются курсы валют, инфляция, политика центробанков и глобальные кризисы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует запустить торги золотом на Петербургской бирже до конца года. Президент Владимир Путин отметил, что стоимость золота достигла исторического максимума и операции с золотыми слитками выросли более чем в два раза.

    Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что опасения Дональда Трампа по поводу будущего доллара и угрозы тем, кто ищет ему альтернативу, имеют основания, поскольку для доллара США существуют тревожные тенденции.

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    23 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    Власти Украины призвали жителей Краматорска срочно эвакуироваться
    Власти Украины призвали жителей Краматорска срочно эвакуироваться
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    На фоне сложной обстановки в Краматорске власти обратились к населению с настоятельным призывом уехать из города.

    Власти подконтрольной Киеву части ДНР обратились к жителям Краматорска с просьбой покинуть город, передает ТАСС. Глава военной администрации Вадим Филашкин заявил: «В Краматорске сейчас находится около 53 тыс. жителей. Выезжайте, потому что обстановка с каждым днем становится все сложнее».

    Ранее аналогичный призыв о срочной эвакуации прозвучал и для жителей Славянска, также находящегося под контролем Киева. Власти объясняют свои действия приближением линии фронта и растущей угрозой для мирного населения.

    Филашкин напомнил о расширении зоны принудительной эвакуации, затрагивающей Дружковскую, Лиманскую общины и другие прифронтовые территории. Жителей двух населенных пунктов вблизи Красноармейска уже эвакуируют в обязательном порядке. С 16 июля на участке трассы Краматорск – Доброполье введен запрет на передвижение граждан и транспорта.

    Из-за активизации боевых действий киевский режим также начал принудительную эвакуацию в Днепропетровской области, которая касается территорий, граничащих с ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подготовленные позиции Вооруженных сил Украины в районе Краматорска в Донецкой народной республике не смогут долго сдерживать наступление российских войск из-за нехватки личного состава и проблем с логистикой.

    Уничтожение украинских сил в огневых мешках может привести к обвалу обороны ВСУ и ускорить освобождение Донецкой народной республики. Войска группы «Юг» освободили поселок Предтечино, что означает начало финальной стадии битвы за Константиновку, ключевой пункт для взлома всей обороны ВСУ в зоне спецоперации.

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    24 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Солдаты ВСУ записали гневное обращение к Зеленскому из лесов Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    На фоне колоссальных потерь ВСУ перебросили на Сумское направление из Черниговской области 300-й учебный танковый полк, сформированный изначально для обучения военнослужащих и их последующего распределения по боевым бригадам, рассказали «Северяне».

    «На фоне роста протестных настроений на Украине, военнослужащие 33 ошп записали видеообращение с оскорблениями В.Зеленского, который «не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», – сообщил неофициальный Telegram-канал группы «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что в район Юнаковки противник постоянно перебрасывает резервы, которые методично уничтожаются десантниками «Севера». За прошедшие сутки ВСУ предпринял две безуспешные контратаки, для которых были привлечены более 20 человек. Более половины российские бойцы уничтожили, семеро остались ранеными на линии боевого соприкосновения, единицы бежали.

    В районе Кондратовки «Северяне» пресекли попытки ВСУ накопить резервы, уничтожив 20 солдат ВСУ и заставив бежать оставшихся. На Великобурлукском направлении российские бойцы ликвидировали десять боевых групп ВСУ.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, артиллерийский и минометный расчеты», – отметили в посте.

    В суточной сводке указано, что потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской).


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    24 июля 2025, 10:19 • Новости дня
    Названа возможная причина катастрофы Ан-24 с десятками пассажиров возле Тынды

    Ошибка экипажа названа одной из вероятных причин авиакатастрофы Ан-24 возле Тынды

    Названа возможная причина катастрофы Ан-24 с десятками пассажиров возле Тынды
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Падение пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области могло произойти из-за ошибки экипажа, сообщил источник в оперативных службах.

    «В качестве версии рассматривается ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку», – сообщил собеседник ТАСС.

    Также следователи изучат и другие версии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели обнаружили место возможного падения пассажирского самолета Ан-24. На борту самолета находились десятки человек. По предварительным данным, в авиакатастрофе никто не выжил.

    Глава Амурской области Василий Орлов сообщал, что на борту самолета находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа.

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    23 июля 2025, 22:35 • Новости дня
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона выступила с инициативой введения краткосрочных перемирий по 24-48 часов для эвакуации раненых и погибших на линии боевого соприкосновения, рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров помощник президента России и глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

    «Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос. Объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких, по 24-48 часов, перемирий, для того чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов», – цитирует Мединского РИА «Новости».

    По его словам, в так называемой серой зоне из-за опасности FPV-дронов санитарные команды подвергаются чрезмерному риску во время эвакуации раненых.

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

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    24 июля 2025, 08:19 • Новости дня
    Управляющий Домодедово рассказал о действовавшем в аэропорту «крепостном праве»

    Управляющий Домодедово рассказал о существовавшем в аэропорту «крепостном праве»

    Управляющий Домодедово рассказал о действовавшем в аэропорту «крепостном праве»
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    С приходом Российской Федерации в собственники аэропорта Домодедово были ликвидированы системы штрафов и внутренние карательные порядки, «крепостное право», которые ранее существовали в авиагавани, сообщил новый глава управляющей компании Андрей Иванов.

    Новый управляющий Андрей Иванов отметил, что после передачи аэропорта в собственность государства «крепостное право», действовавшее при прежних «хозяевах» авиагавани, было отменено. По его словам, «карательная система» ранее включала более тысячи разновидностей штрафов и избыточные регламенты, пишет РБК.

    Иванов заявил, что аэропорт ведет активную работу с кредиторами по реструктуризации долга, который сейчас составляет около 70 млрд рублей. Из этой суммы 34 млрд приходится на рубли, а 450 млн – на доллары. В 2025 году аэропорту предстоит выплатить 8 млрд рублей только по процентам.

    Глава управляющей компании признал, что по экономическим показателям Домодедово находится в сложной ситуации, однако риска банкротства не допустят. Иванов выразил надежду на привлечение стратегического инвестора уже в 2025 году, подчеркнув, что этот вопрос находится в ведении государства как акционера.

    По словам Иванова, финансовые трудности возникли из-за падения пассажиропотока и выручки, увеличения убытков, а также отсутствия сокращений расходов и повышения эффективности. Дополнительные сложности принесло открытие нового терминала Т2, что потребовало значительных инвестиций. К тому же, численность непрофильного персонала была существенно увеличена, а предприятие продолжало брать кредиты.

    Арбитражный суд Московской области взыскал в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего с 2024 года активами аэропорта Домодедово.

    Росимущество стало единственным владельцем ООО «ДМЕ холдинг», управляющего активами аэропорта Домодедово.

    Суд ранее предоставил Росавиации доступ к управлению аэропортом Домодедово и его документации, включая финансовую и техническую информацию.

    Генпрокуратура потребовала взыскать в доход России 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», владеющего группой операционных компаний аэропорта.

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    23 июля 2025, 14:21 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» объяснил появление логотипа Renault на деталях Iskra
    «АвтоВАЗ» объяснил появление логотипа Renault на деталях Iskra
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В пресс-службе автоконцерна сообщили, что компоненты с маркировкой Renault были заказаны до передачи предприятия российским владельцам, повторный заказ деталей признан невыгодным.

    В пресс-службе «АвтоВАЗа» объяснили, что проект Lada Iskra стартовал еще при акционерах из Renault, поэтому часть оснастки и пресс-форм для деталей заказывалась в тот период, передает РИА «Новости».

    В компании подчеркнули, что менять логотип на уже изготовленных компонентах нецелесообразно с экономической точки зрения.

    «Проект начался еще при французских акционерах и часть оснастки и пресс-форм заказывалась еще в то время. Поэтому там лого «Рено». Перезаказывать новые пресс-формы только ради другого логотипа экономически нецелесообразно. Мы подтверждаем, что в номенклатуре деталей и компонентов, используемых для сборки Iskra, более 90% – это российское производство и поставщики».

    Серийное производство Lada Iskra стартовало 19 марта в Тольятти, а продажи начались 20 июля в Москве, Петербурге и Тольятти по цене от 1,25 млн рублей.

    Ранее Renault передал свой пакет акций «АвтоВАЗа» государству, но сохранил опцион на выкуп доли в течение шести лет.

    Возможность возврата Renault обсуждается при условии соблюдения ряда требований российской стороны, в частности поставки комплектующих и инвестиций.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что западным компаниям не будут предоставляться преференции при возвращении на рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин отметил успехи «АвтоВАЗа» с 2022 года. В стране производят собственные новые модели машин и заменяют компонентную базу, несмотря на действующие ограничения.

    Эксперты указывают, что новая Lada Iskra рассчитана на среднего россиянина и доступна по цене до полутора миллионов рублей. Продажи Lada Iskra, которая представлена в трех вариантах кузова по цене от 1,249 млн рублей, стартуют 20 июля 2025 года в Тольятти, Москве и Петербурге.

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    23 июля 2025, 21:34 • Новости дня
    Сийярто назвал условие для достижения мира на Украине

    Сийярто заявил о необходимости российско-американского соглашения для урегулирования на Украине

    Сийярто назвал условие для достижения мира на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерский министр Петер Сийярто подчеркнул, что только масштабное сотрудничество Москвы и Вашингтона способно привести к завершению конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что для окончания войны на Украине необходимо заключить крупное, всеобъемлющее и многогранное российско-американское соглашение о сотрудничестве, передает ТАСС.

    По его словам, подобное соглашение является ключом к достижению долгосрочного мира и стабильности не только для Украины, но и для всего мира.

    В интервью телеканалу М1 Сийярто отметил: «Для окончания войны на Украине необходимо крупное, всеобъемлющее, многогранное российско-американское соглашение о сотрудничестве».

    Кроме того, он выразил уверенность, что такое соглашение приведет к укреплению международной безопасности. Ранее Сийярто также говорил о надежде, что дипломатические усилия улучшат отношения между Россией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Венгрии раскритиковал решение Конституционного суда Украины отменить закон об основах государственной языковой политики. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что Будапешт будет блокировать заседания комиссии Украина – НАТО, пока не будет изменен закон об образовании, принятый в 2017 году.

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