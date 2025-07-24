Упавший в Приамурье Ан-24 пережил до этого четыре инцидента

Tекст: Алексей Дегтярев

В 2018 году этот Ан-24 выкатился за пределы рулежной дорожки в Иркутской области, борт задел мачту освещения и повредил левое крыло, передает ТАСС.

В апреле 2022 года на рейсе Иркутск – Бодайбо сработала система предупреждения опасного сближения с другим самолетом. В мае того же года при выполнении рейса Чита – Чара произошел отказ генератора, после чего экипаж вернулся в аэропорт вылета.

В марте 2025 года на маршруте Иркутск – Киренск экипаж был вынужден вернуть самолет на место стоянки из-за отказа одного комплекта радиостанции.

Между тем источник в оперативных службах, уточнил, что обломки Ан-24 разбросаны на большой площади в Амурской области. Они находятся в горно-лесистой местности, что затрудняет к ним доступ.

Ранее премьер Михаил Мишустин организовал правительственную комиссию, которая займется координацией ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Приамурье.

Следственный комитет начал проверку авиаперевозчика «Ангара» после падения самолета. Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщал, что на борту находились 43 пассажира, а также шесть членов экипажа.