В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.10677 комментариев
Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24
Премьер Михаил Мишустин организовал правительственную комиссию, которая займется координацией ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Приамурье, сообщили в правительстве России.
Возглавил комиссию министр транспорта Андрей Никитин, сообщается в Telegram-канале российского руководства.
В состав вошли глава Росавиации Дмитрий Ядров, руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, заместитель главы МЧС Виктор Яцуценко, заместитель главы Минздрава Андрей Плутницкий, губернатор Амурской области Василий Орлов, а также представители Минвостокразвития, Минтруда, МВД, Роструда.
По поручению Мишустина Никитин и Ядров в ближайшее время вылетят к месту катастрофы. На месте происшествия работают все экстренные службы. Родственникам погибших окажут необходимую помощь и выплатят компенсации.
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Напомним, в четверг было найдено место возможного падения пассажирского самолета Ан-24. На борту самолета, по словам губернатора Приамурья Василия Орлова, находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа.
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