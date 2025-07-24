Следователи начали проверку авиакомпании «Ангара» после крушения Ан-24

Tекст: Алексей Дегтярев

Проверяется не только техническое состояние самолетов, но и организация обучения персонала, а также условия труда, сказал Ануфриев, передает ТАСС.

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Тындинского округа Амурской области, спасатели из Тынды уже направились на место происшествия, однако путь займет не менее часа из-за отсутствия дорог и сложного рельефа.

Оперативный дежурный ЕДДС отметил, что вертолет не может приземлиться в горной местности, поэтому спасатели вынуждены добираться пешком.

Источник в оперативных службах региона указал, что спасатели рассчитывают дойти до места падения Ан-24 до захода солнца и продолжить поисково-спасательную операцию в круглосуточном режиме. Закат в Амурской области ожидается менее чем через четыре часа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели обнаружили место возможного падения пассажирского самолета Ан-24. На борту самолета находились десятки человек. По предварительной информации, в крушении никто не выжил.

Губернатор Приамурья Василий Орлов уточнял, что на борту самолета находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа. Падение самолета могло произойти из-за ошибки экипажа.