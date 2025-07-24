В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.5 комментариев
Следователи начали проверку авиакомпании «Ангара» после крушения Ан-24
В Амурской области проводится проверка деятельности авиакомпании «Ангара» после падения ее самолета Ан-24 в труднодоступной горной местности, сообщил первый заместитель руководителя Восточного управления СК на транспорте Владимир Ануфриев.
Проверяется не только техническое состояние самолетов, но и организация обучения персонала, а также условия труда, сказал Ануфриев, передает ТАСС.
Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Тындинского округа Амурской области, спасатели из Тынды уже направились на место происшествия, однако путь займет не менее часа из-за отсутствия дорог и сложного рельефа.
Оперативный дежурный ЕДДС отметил, что вертолет не может приземлиться в горной местности, поэтому спасатели вынуждены добираться пешком.
Источник в оперативных службах региона указал, что спасатели рассчитывают дойти до места падения Ан-24 до захода солнца и продолжить поисково-спасательную операцию в круглосуточном режиме. Закат в Амурской области ожидается менее чем через четыре часа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели обнаружили место возможного падения пассажирского самолета Ан-24. На борту самолета находились десятки человек. По предварительной информации, в крушении никто не выжил.
Губернатор Приамурья Василий Орлов уточнял, что на борту самолета находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа. Падение самолета могло произойти из-за ошибки экипажа.