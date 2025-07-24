Сырский попросил Трампа перенести боевые действия на территорию России

Tекст: Вера Басилая

Генерал Александр Сырский заявил, что Украина нуждается в увеличении поставок систем ПВО и ракет дальнего радиуса действия, передает The Washington Post.

По его словам, современные средства ПВО и ракеты позволят сдержать российские удары по городам и инфраструктуре. Сырский подчеркнул, что поставки американских ATACMS и немецких Taurus без ограничений на их применение дадут возможность бить по военным объектам России и замедлить производство ракет и дронов.

«Они атакуют практически все – аэродромы, населенные пункты, инфраструктурные объекты. Поэтому нам нужны баллистические ракеты, чтобы дать достойный отпор противнику», – заявил Сырский.

Он выразил надежду, что благодаря позиции Трампа процесс поставок будет проще и быстрее по сравнению с периодом администрации Байдена. Также он отметил нехватку 155-мм снарядов и бронетехники, необходимых для фронта.

Ранее Трамп одобрил план, по которому страны Европы смогут закупать американское вооружение для передачи Украине. Это решение стало поворотным моментом, поскольку администрация Байдена ранее запрещала удары по территории России из опасений эскалации. Президент США также угрожал России ужесточением санкций, если не будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий в течение 50 дней.

Сырский напомнил, что возможность применять дальнобойные ракеты по военным целям на территории России якобы позволила изменить ситуацию в Харьковской области весной прошлого года. Он также рассказал о «рейде ВСУ» в Курскую область России, который, по его словам, стал важным «фактором сдерживания» дальнейшего наступления российских войск. В результате этой операции, как заявил Сырский, якобы были выведены из строя не менее 80 тыс. российских военных, а потери ВСУ были меньше.

Сейчас Украина продолжает испытывать нехватку ресурсов и людей для сдерживания наступления России. Сырский отметил, что новая программа мобилизации молодежи работает слабо, а мотивация потенциальных новобранцев зависит в первую очередь от предлагаемых выплат.

Ранее Сырский выступил с требованием вернуть утраченные позиции на территории Курской и Белгородской областей России.

Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России для разрушения логистики Вооруженных сил России.

Дональд Трамп подчеркнул, что Зеленский не должен наносить удары по Москве.

МИД России пообещал решительный ответ в случае использования дальнобойных ракет Taurus на Украине.