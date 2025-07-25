Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.6 комментариев
Бортовые самописцы разбившегося в Амурской области Ан-24 доставили в Москву
В Москву доставили бортовые самописцы пассажирского самолета Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области, сообщила Росавиация.
В ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного комитета начнут работу по расшифровке устройств. В комиссии МАК также участвуют представители Росавиации, которые принимают участие в анализе информации, сообщило ведомство в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в четверг самолет Ан-24 с более чем 40 людьми на борту не вышел на связь в контрольном пункте. Прокуратура сообщила, что борт пропал при заходе на второй круг во время посадки. Позже спасатели обнаружили место падения пассажирского самолета. Тела погибших были извлечены из-под обломков, а также найдены бортовые самописцы.