Первая женщина-Герой СВО Болилая решила пойти в Госдуму от Московской области

Два источника в партии «Единая Россия» рассказали о включении Людмилы Болилая в подмосковный список кандидатов на выборы в Госдуму. Карточки Болилая на сайте предварительного голосования пока нет, а сама она отказалась от комментариев, пишет «Коммерсантъ».

Людмила Болилая родилась в Петровске Саратовской области, окончила медицинский колледж и работала фельдшером на скорой помощи. В 2019 году она переехала в Ступино Московской области, а весной 2023 года отправилась добровольцем на спецоперацию, подписав контракт с Минобороны.

С осени 2024 года Болилая служит медсестрой на курском направлении в составе группы войск «Север».

22 мая 2025 года президент Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил Золотую Звезду Героя России ефрейтору медицинской службы Людмиле Болилая.

Медсестра Людмила Болилая во время обстрела российских позиций кассетными боеприпасами закрыла собой тяжелораненого бойца и спасла ему жизнь.