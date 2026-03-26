  • Новость часаЭксперт назвал контрмеры против плана Британии задерживать суда с российской нефтью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Европе началась битва за топливо
    Стармер разрешил задержания судов российского «теневого флота»
    Словакия намерена стать крупнейшим производителем боеприпасов для армий Европы
    Энтомолог обвинил СССР в распространении энцефалитного клеща
    Юшков назвал последствия возможного перекрытия Красного моря
    Турецкий танкер с нефтью из России подвергся атаке дронов в Черном море
    Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив
    Набиуллина сообщила о миллионе самозапретов на кредиты ежемесячно
    В шахте имени Ленина в Горловке нашли литий
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    26 марта 2026, 13:55 • Новости дня

    Первая женщина-Герой СВО Болилая решила пойти в Госдуму от Московской области

    Tекст: Вера Басилая

    Ефрейтор Людмила Болилая, ставшая первой женщиной-Героем СВО, может представлять Московскую область на предстоящих выборах в Госдуму.

    Два источника в партии «Единая Россия» рассказали о включении Людмилы Болилая в подмосковный список кандидатов на выборы в Госдуму. Карточки Болилая на сайте предварительного голосования пока нет, а сама она отказалась от комментариев, пишет «Коммерсантъ».

    Людмила Болилая родилась в Петровске Саратовской области, окончила медицинский колледж и работала фельдшером на скорой помощи. В 2019 году она переехала в Ступино Московской области, а весной 2023 года отправилась добровольцем на спецоперацию, подписав контракт с Минобороны.

    С осени 2024 года Болилая служит медсестрой на курском направлении в составе группы войск «Север».

    22 мая 2025 года президент Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил Золотую Звезду Героя России ефрейтору медицинской службы Людмиле Болилая.

    Медсестра Людмила Болилая во время обстрела российских позиций кассетными боеприпасами закрыла собой тяжелораненого бойца и спасла ему жизнь.

    26 марта 2026, 09:02 • Новости дня
    ВСУ атаковали Выборг дронами с канадскими зарядами
    @ US Navy/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    К атаке на Выборг могли быть причастны дроны UJ-22 с установленными канадскими зарядами массой около 17 кг, заявил находящийся на месте происшествия военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, находящийся на месте происшествия, рассказал, что удары по Выборгу Ленинградской области могли быть нанесены украинскими разведывательно-ударными дронами UJ-22, оснащенными канадскими инженерными зарядами M112, передает ТАСС.

    «Вероятно, были применены украинские разведывательно-ударные дроны UJ-22. Такие же упали в Подмосковье. На них были установлены подрывные инженерные заряды M112 канадского производства, их общая масса – около 17 кг», – сообщил эксперт в беседе с агентством.

    Он отметил, что западные страны перешли к эскалации на северо-западном направлении, а следующие диверсии могут планироваться при участии ВСУ и, возможно, местных прибалтийских спецслужб. По его мнению, это расширяет зону эскалации и создает дополнительные очаги напряженности в российских приграничных районах.

    Эксперт подчеркнул, что подобные действия формируют угрозу для морской логистики, навигации и мирного населения, с учетом уже нанесенного ущерба гражданской инфраструктуре.

    Ранее Степанов предположил, что беспилотники самолетного типа, атаковавшие область, могли быть запущены с территории прибалтийских стран.

    Средства ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ над Ленинградской областью в ночь на четверг.

    В Выборге получила повреждения крыша жилого дома.

    Губернатор Александр Дрозденко также сообщал, что в порту Усть-Луга из-за атаки дронов началось возгорание.

    25 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Украинский пленный оказался на передовой после ампутации ноги

    Украинский солдат Николай Журба попал на передовую после операции на кишечнике, ампутации ноги и пробитого легкого, несмотря на тяжелое состояние.

    Украинский военнослужащий Николай Журба рассказал на видео Минобороны России, что попал в плен в Сумской области после службы на передовой при серьезных травмах, передает РИА «Новости».

    По его словам, ему удалили около сорока сантиметров кишечника из-за перитонита, было пробито легкое, а также вследствие ДТП ему ампутировали ногу, оставив только сустав с титановым протезом, закрепленным восемью саморезами.

    Журба отметил, что изначально его заверили о службе только в тыловых частях, и в феврале 2025 года его доставили в Хорошевку под Винницей. Там ему сообщили, что он будет находиться в тылу, однако уже через полторы-две недели его отправили на слаживание, а затем на передовую в Сумскую область. Первый выход на передовую длился семь дней.

    После возвращения с передовой Журба пожаловался на натирание титановой пластины, из-за чего нога посинела. Его отправили в больницу, однако необходимые документы не были оформлены должным образом. Замполит обещал лично отвезти его на операцию в Винницу, но этого не произошло. В итоге Журба оказался в плену у российских военных в районе Краснополья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный Дмитрий Литвин рассказал, что бывших украинских заключенных, мобилизованных в ВСУ, избивали бейсбольными битами, иногда до смерти.

    Украинский военнослужащий Александр Семиренко рассказал, как он попал в плен российским солдатам в Сумской области после попытки взять противодроновую сетку.

    Часть пленных украинских военных переходит на сторону России и продолжает службу в российском добровольческом корпусе.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    26 марта 2026, 03:55 • Новости дня
    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После освобождения Никифоровки российские военнослужащие подошли к юго-восточным окраинам соседней Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике и начали бои за ее освобождение, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас наши военнослужащие с юго-восточного направления уже подходят к Рай-Александровке и начинают обрабатывать позиции украинских боевиков», – сказал он ТАСС.

    Марочко отмечал, что освобождение Никифоровки позволит армии России перейти к борьбе за стратегически важную Рай-Александровку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 25 марта освободили Никифоровку в ДНР. Днем ранее – освободили Песчаное в Харьковской области, что станет определенным рубежом и для ВСУ, и для российских бойцов, рассказал Марочко.

    За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.


    25 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    На Украине задумались о подготовке новой волны мобилизации

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Украины планируют усилить мобилизацию в крупных городах, особенно в Киеве, изменив правила для равномерного распределения нагрузки между регионами.

    Об этом сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на депутата профильного комитета Верховной рады Федора Вениславского, передает ТАСС. Он подчеркнул, что изменения должны минимизировать конфликты между гражданами и сотрудниками территориальных центров комплектования, аналогов военкоматов. По словам Вениславского, ранее значительную часть мужчин мобилизовали в селах, а в больших городах, например в Киеве, ситуация иная.

    Парламентарий отметил: «Поэтому над этим всем работаем, и мы, и офис [Владимира Зеленского], и министерство обороны. Я думаю, что будут наработаны какие-то адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют [ее проведение], минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым».

    С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. В последние месяцы участились сообщения о насильственной мобилизации и конфликтах между гражданами и сотрудниками военкоматов, особенно в крупных городах.

    В обществе распространились термины «бусификация» и «людоловы» в отношении сотрудников ТЦК. Украинские СМИ отмечают, что в Киеве увеличилось количество патрулей ТЦК и усилились меры по мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе сотрудники военкомата задержали жениха для мобилизации прямо перед свадебной церемонией. В Сумской области мобилизованных солдат отправляют на позиции после всего четырех дней обучения из-за нехватки личного состава.

    В украинской армии в 425-м отдельном штурмовом полку начали привлекать к службе людей с диагнозом ВИЧ.

    25 марта 2026, 22:13 • Новости дня
    Захарова ужаснулась системным издевательствам над российскими военнопленными

    Tекст: Катерина Туманова

    После доклада с описаниями издевательств так называемых украинских врачей, допущенных к российским военнопленным, складывается впечатление, что на Украине стало «эпидемией» причинять увечья и боль, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Подробности, изложенные российскими военнослужащими, вернувшимися из плена, способны привести в ужас даже самых прожжённых циников. <...> О чём идет речь: ампутации без анестезии, намеренное причинение боли посредством введения в раны медицинских инструментов, использование пленных в качестве «тренажёра» для студентов-медиков, нанесение ударов по сломанным костям. Всё это стало рутиной для украинских «врачей», – заявила она на брифинге.

    Дипломат отметила, что украинские «врачи» будто бы променяли клятву Гиппократа на клятву Йозефа Менгеле – нацистского ученого-садиста.

    Захарова назвала особым ужасом тот факт, что случаи издевательств над военнопленными из России являются не эксцессом, не случайностью или некой, трагической, преступной оплошностью.

    «Нет. Это не проявление бесчеловечных садистских наклонностей какого-то конкретного «врача». Это системное явление. Очевидно, что речь идет не о единичных случаях каких-то личностных настроек. Такое впечатление, что это действительно стало какой-то «эпидемией» среди тех врачей на Украине, которые допускаются до пленных», – подчеркнула она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также отметила нарушения международных норм обращения с пленными. Российский летчик Максим Криштоп после катастрофы Су-34 под Харьковом в марте 2022 года провел год в украинских тюрьмах, где подвергался жестоким пыткам.

    МИД России сообщил о проведении ВСУ медицинских экспериментов на пленных.

    25 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Орбан: Россия добьется целей СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Москва не отступит от своих задач в рамках спецоперации на Украине, несмотря на внешнее давление.

    Россия в любом случае добьется целей специальной военной операции, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью блогеру Марио Науфалу. Он подчеркнул, что позиция Москвы выглядит «по крайней мере, разумной» и выразил уверенность в решимости российских властей, отмечает РИА «Новости».

    По словам Орбана, несмотря на возможное несогласие с российской позицией, нельзя не признавать целеустремленность Москвы. Премьер-министр отметил, что Россия будет следовать выбранному пути, независимо от обстоятельств.

    Ранее Орбан не раз высказывался за мирные переговоры и отмечал, что конфликт на Украине не имеет военного решения.

    Ранее Венгрия отказалась поддержать вступление Украины в ЕС и санкции против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан считает невозможным вывод войск НАТО к российским границам и призывает сделать Украину буферной зоной. Он также выражал мнение, что время в конфликте на Украине играет на стороне России и отмечал, что затягивание мирного урегулирования приведет к большим потерям для Украины по территории и по человеческим жертвам.


    26 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Шевяковку в Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Шевяковка в Харьковской области.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Веселого, Рубежного, Верхней Писаревки и Великого Бурлука Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Думовкой, Храповщиной, Миропольем, Иволжанским и Новодмитровкой.

    Противник при этом потерял свыше 210 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе американсквую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, перечислили в Минобороны.

    Уничтожены две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, восемь складов боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ возле Паламаревки, Моначиновки, Благодатовки Харьковской области, Красного Лимана и Ильичовки Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, девять броемашин, два орудия полевой артиллерии и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Рай-Александровки, Артема, Липовки, Николаевки и Константиновки ДНР.

    При этом ВСУ потеряли свыше 100 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Гришино, Белицкого, Доброполья, Новопавловки, Красноярского ДНР и Подгавриловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 315 военнослужащих, восемь бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Лесного, Воздвижевки, Копани, Чаривного, Комсомольского, Барвиновки Запорожской области и Просяной Днепропетровской области.

    Противник при этом потерял свыше 300 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Никифоровку в ДНР. За день до этого они освободили Песчаное в Харьковской области.

    За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.

    26 марта 2026, 06:41 • Новости дня
    Бригада ВСУ в Сумской области понесла массовые потери

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская 103-я отдельная бригада (ОБР) теробороны в Сумской области понесла серьезные потери, сообщил источник в силовых структурах России.

    Эта бригада на Теткинском участке фронта понесла массовые потери, указал собеседник РИА «Новости».

    Он уточнил, что ОБР теряет личный состав у сел Рогозное и Волфино.

    До этого ВСУ в Харьковской области потеряли целую роту.

    В среду российские военные сообщали, что командование ВСУ пытается остановить их продвижение в Шосткинском районе на Сумском направлении фронта, перебрасывая резервы из тыла.

    26 марта 2026, 08:30 • Новости дня
    ВСУ попытались эвакуировать останки офицеров после удара в харьковской Бугаевке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные ВСУ на волчанском направлении в Бугаевке Харьковской области пытаются эвакуировать останки офицеров после удара по командному пункту бригады, сообщили в российских силовых структурах.

    На волчанском направлении в Бугаевке Харьковской области украинские военные предпринимают попытки эвакуировать останки офицеров после удара по командному пункту своей бригады, передает ТАСС. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

    Собеседник агентства отметил: «На волчанском направлении анализ некрологов подтвердил уничтожение командного пункта 159-й отдельной мехбригады в Бугаевке. В настоящее время противник пытается эвакуировать из населенного пункта останки офицеров».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Волчанском направлении штурмовики группировки «Север» продвинулись на нескольких участках до 350 метров и сообщили о практически полном исчезновении роты 129-й бригады теробороны ВСУ при форсировании Северского Донца.

    На Волчанском направлении ранее фиксировалась значительная нехватка эвакуационных автомобилей для вывоза убитых и раненых украинских военных по данным российских силовых структур и волонтеров.

    В районе Волчанска российская артиллерия уничтожила замаскированный пункт временной дислокации, технику, склад боеприпасов и пункт управления украинских войск, нанеся противнику существенные потери в живой силе.

    25 марта 2026, 15:09 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в эскалации обстрелов за пределами линии боевого соприкосновения

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в увеличении обстрелов гражданских объектов вдали от районов боевых действий.

    Киевский режим усиливает обстрелы за пределами зон боевых действий, следуя линии Запада на эскалацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости». По ее словам, подобная тактика реализуется при поддержке стран Британии и Евросоюза.

    «Руководствуясь британо-еэсовскими установками на эскалацию напряженности, киевский режим старается с помощью натовского оружия нарастить интенсивность обстрелов далеко за пределами районов боевых действий, выбирая в качестве целей наиболее уязвимые категории мирного населения», – заявила Захарова во время брифинга.

    По оценке МИД, подобные действия Киева представляют собой сознательное следование западным установкам на эскалацию противостояния. Российская сторона призывает обратить внимание на угрозу для гражданского населения, которую несет подобная стратегия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что свыше 133 человек, включая десять детей, стали жертвами поощряемого Западом террора киевского режима. Захарова обвинила Владимира Зеленского в кровавых преступлениях и назвала его бункерным террористом.

    25 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    Захарова сообщила о 133 жертвах террора ВСУ за неделю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 133 человек, включая десять детей, стали жертвами поощряемого Западом террора киевского режима, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что свыше 133 человек, среди которых десять детей, стали жертвами действий Вооруженных сил Украины за последнюю неделю, передает ТАСС. Среди пострадавших значатся женщины, старики и дети.

    Она добавила, что причиной этого стал «поощряемый Западом террор киевского режима».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя привел данные о 27,5 тыс. пострадавших от атак ВСУ мирных жителях с февраля 2022 года.

    Власти Белгородской области зафиксировали трехкратный рост числа жертв среди населения в текущем году.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила киевский режим в преднамеренном ударе по жителям Брянска.

    25 марта 2026, 19:07 • Новости дня
    Хинштейн: Погибший при атаке дрона ВСУ мужчина пытался всех спасти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Погибший 24 марта в Хомутовском районе Курской области мужчина, услышав приближающийся дрон, громко предупредил коллег и попытался вывести их из опасной зоны, рассказали местные власти.

    Мужчина, погибший 24 марта при атаке дрона ВСУ на предприятие в Хомутовском районе Курской области, пытался спасти коллег, услышав звук беспилотника. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в своем канале в Max, что Валерий, которому было 55 лет, успел крикнуть окружающим: «Разбегайтесь!» и попытался предупредить всех об опасности.

    По словам губернатора, другая пострадавшая женщина после первого удара быстро организовала людей так, чтобы спрятать раненых и предотвратить новые жертвы при повторной атаке. Благодаря ее действиям, удалось избежать более тяжелых последствий.

    Двое мужчин получили ранения лица, травмы голени и ног, а также акустическую травму. Один из пострадавших рассказал, что переживал за медиков, которые прибыли на место: «скорая» приехала, а обстрел продолжался. Хинштейн подчеркнул, что эти люди вели себя как настоящие герои.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Гламаздино Хомутовского района Курской области, в результате чего погиб один человек и шесть получили ранения.

    Позже украинские войска нанесли повторный удар по предприятию в этом районе, и общее число раненых достигло 13 человек. В среду количество пострадавших выросло до 14 человек.


    26 марта 2026, 05:36 • Новости дня
    Российский боец: Штурмовики ВСУ в Константиновке начали массово сдаваться в плен

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики 5-й отдельной штурмовой бригады в Константиновке начали сдавать оружие из-за истощения, заявил военнослужащий 1442-го полка 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск с позывным «Верум».

    Солдаты 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ стали переходить в плен из-за тяжелого положения на позициях, пояснил собеседник РИА «Новости».

    Украинские военные истощены, они не могут получить продовольствие, поскольку снабжение осложнено активной работой российских FPV-дронов. Доставка продовольствия и воды стала практически невозможной.

    Ранее другой российский военный сообщал, что ВС России установили полный огневой контроль над последней дорогой снабжения украинских боевиков в Константиновке.

    До этого российские подразделения заняли существенную часть Константиновки.

    25 марта 2026, 15:54 • Новости дня
    СЖР выявил расхождения в отчете CPJ о погибших журналистах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Союз журналистов России обнародовал доклад, где указал на несовпадения между отчетностью CPJ и международными заявлениями о погибших журналистах из России в 2025 году.

    Союз журналистов России (СЖР) выявил ряд несоответствий в отчете Комитета защиты журналистов (CPJ) по погибшим представителям СМИ за 2025 год. В докладе СЖР говорится: «Публичная информация CPJ за 2025 год не отражает в сопоставимой степени все случаи гибели журналистов и сотрудников СМИ, которые получили международную фиксацию у других профильных структур».

    В частности, по данным СЖР, в открытых источниках CPJ не указаны несколько случаев гибели российских журналистов, о которых ранее сообщали Международная федерация журналистов и ЮНЕСКО. Речь идет о шести сотрудниках СМИ, среди которых Александр Мартемьянов, Александр Федорчак, Андрей Панов, Александр Сиркели, Анна Прокофьева и Иван Зуев.

    Особое внимание авторы доклада уделили случаю Александра Сиркели, который был водителем съемочной группы и был официально признан сотрудником СМИ в документах ЮНЕСКО. Союз журналистов России готовит официальный запрос в CPJ для уточнения, были ли эти случаи рассмотрены при составлении годового обзора за 2025 год.

    Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные структуры должны нести совместную ответственность с Киевом за гибель российских журналистов на Украине.

    До этого президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего военного корреспондента Ивана Зуева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН отметили, что гибель Зуева в результате атаки дрона ВСУ стала примером того, какую высокую цену платят журналисты, освещая конфликты.


    25 марта 2026, 17:28 • Новости дня
    При атаке дронами ВСУ жилого дома в Херсонской области погибли два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе атаки с применением беспилотников в городе Алешки Херсонской области погибли женщина и пожилой мужчина, получивший смертельные ранения, сообщают местные власти.

    ВСУ атаковали жилой дом в городе Алешки в Херсонской области с помощью дронов. В результате нападения погибли два человека, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. 

    Сальдо уточнил, что сначала после сброса боеприпасов с беспилотника погибла женщина. Позже 74-летний мужчина, получивший тяжелые ранения при той же атаке, умер в больнице. Глава региона выразил соболезнования близким погибших и подчеркнул, что подобные удары по гражданским объектам не останутся без ответа.

    Ранее в среду в результате удара ВСУ по Новой Каховке в области погиб еще один мирный житель. До этого агенты украинских спецслужб убили одного из глав совета депутатов Новокаховского городского округа Херсонской области, еще несколько терактов удалось предотвратить.

    А 18 марта беспилотник украинских военных в Херсонской области атаковал гражданскую машину, в результате чего пострадали четыре человека.


    Главное
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации