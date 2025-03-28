Defense One: США разработали три варианта проекта «Золотой купол»

Defense One: Трамп обсудит три варианта системы ПРО «Золотой купол»

Tекст: Вера Басилая

Источники в Пентагоне сообщили, что Трамп на следующей неделе планирует изучить три варианта проекта противоракетной обороны под названием «Золотой купол», передает ТАСС.

Проект предполагает несколько различных по масштабу и сложности предложений, которые будут представлены президенту для обсуждения.

Американские военные специалисты подготавливают эти варианты, чтобы обеспечить должный уровень межведомственного взаимодействия при реализации любой из концепций. Источники сообщают, что для этого потребуется создать новую организацию, которая займется координацией процесса.

Дополнительно два источника портала проинформировали, что работа над созданием нового подразделения уже начата. В настоящее время составляется список кандидатов, которые могут занять руководящие должности в этой новой структуре.

Ранее американские военные начали экстренно разрабатывать новую систему противоракетной обороны «Золотой купол», чтобы обеспечить защиту от ракет большой дальности. Белый дом разрешил не экономить на этом проекте.

Президент США Дональд Трамп поручил создать этот проект в течение 60 дней. Трамп также решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана, чтобы усилить оборонные возможности страны.