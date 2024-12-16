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    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые, мало кто сомневается, куплены ею были еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    2 комментария
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    77 комментариев
    16 декабря 2024, 12:20 • Новости дня

    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска

    Эксперт Лямин: Мирный отвод российских военных из Дамаска обеспечили дипломаты

    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Анастасия Куликова

    Внутри Сирии сейчас наблюдается период укрепления новой власти, которая заинтересована в минимизации конфликтов и эксцессов. Отсюда координация действий с Россией и примирительные жесты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска.

    «Военное присутствие России распространялось на разные части Сирии. Так, например, наши наблюдательные посты находились на севере страны около границы с Турцией, а также около Голанских высот в провинции Дераа», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. Он уточнил, что сейчас постепенно происходит отвод российских сил к базам Хмеймим и Тартус, в том числе и из Дамаска.

    Лямин считает, что основным интересантом такого развития событий является Турция. Впрочем, аналитик указал и на мнение оппозиции Сирии. «Договоренности, заключенные с прежними сирийскими властями, утратили свою силу и фактически уже не действуют. Поэтому происходит передислокация российских военных», – сказал он. Эксперт обратил внимание на то, что отвод российских военных происходит мирно.

    «Дело в том, что внутри Сирии наблюдается период укрепления новой власти. Она заинтересована в том, чтобы это время прошло спокойно и без каких-либо конфликтов и эксцессов. Отсюда и координация действий между сторонами, и примирительные жесты, и заявления по отношению ко всем внутренним и внешним игрокам», – пояснил спикер.

    При этом будущее российских баз в Сирии остается туманным. «Что будет дальше – неизвестно. Пока этот вопрос остается для новой власти республики второстепенным. Я думаю, что он будет решаться после того, как вооруженной оппозиции удастся укрепиться в стране. Однако не стоит исключать конфликтов внутри пришедших к власти группировок по разным темам, в том числе по базам России», – рассуждает эксперт.

    Вместе с тем он указал на работу российских дипломатов, которые ведут переговоры с новыми властями Сирии. «Несмотря на все сложности, они делают свою работу. Причем, по всей видимости, диалог также ведется со странами, которые стоят за вооруженной оппозицией. Благодаря переговорам, на мой взгляд, обеспечивается мирная передислокация российских военных», – заключил Лямин.

    Ранее член политбюро группировки «Хайят Тахрир аш-Шам*» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в РФ) Камаль Лабабиди в интервью британской газете Financial Times сообщил, что Россия вывела не менее 400 военнослужащих из района Дамаска и перебросила их на авиабазу Хмеймим.

    По словам Лабабиди, военные были выведены из штаб-квартиры четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе и из числа тех, кто нес службу в российском посольстве в Дамаске. Эти меры были приняты в координации с новыми сирийскими властями.

    В свою очередь агентство Reuters сообщало, что Россия отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но не покидает свои две основные базы – Хмеймим в Латакии и военно-морскую базу в Тартусе.

    Высокопоставленный представитель повстанцев, близкий к новой временной администрации, пояснял: «Это вопрос будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом».

    Российские военные принимают дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности баз в Сирии, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что безопасность этих объектов является приоритетной задачей, поэтому налаживаются необходимые контакты и принимаются меры предосторожности.

    По словам Пескова, вопрос сохранения российских баз в Хмеймиме и Тартусе в дальнейшем будет зависеть от переговоров с будущим руководством Сирии. Он также указывал, что сейчас в стране наблюдается период трансформации и нестабильности, что делает преждевременным обсуждение этого вопроса.

    В то же время источник ТАСС в Кремле говорил, что российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений на территории республики. По его словам, российские представители контактируют с сирийской оппозицией.

    В то же время оппозиционер Анас аль-Абда, входящий в сирийский национальный совет, базирующийся в Стамбуле, отмечал, что для новых властей страны крайне важно поддерживать хорошие отношения с Россией. Он подчеркивал, что Россия является «очень важным игроком в мире», сотрудничество с ней поможет Сирии справиться с многочисленными вызовами.

    В свою очередь член исполнительного аппарата и глава отдела внешних связей Сирийского национального координационного комитета Ахмед аль-Асрави выражал уверенность в том, что Сирии не следует отказываться от соглашений с Россией, которые отвечают ее интересам. «Мы должны связать их с интересами Сирии и ее связью с арабским делом», – цитировало аль-Асрави РИА «Новости».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    15 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе

    Морской эксперт: У танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе была возможность переждать шторм

    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Обычно ответственность за крушение судна принимает на себя капитан корабля. Однако вина может лежать и на администрации порта, выпустившего танкеры в плавание в штормовую погоду, рассказал газете ВЗГЛЯД источник в речном пароходстве. Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие 9 тыс. тонн мазута.

    «Выход любого судна из порта оформляется заблаговременно. «Волгонефть» представляет собой танкер класса «река-море». Строили такие суда еще в 70-х годах, соответственно, их эксплуатация должна быть особенно аккуратной. При отправлении необходимо учитывать каждую деталь. Обычно, такие суда отправляются в плавание на относительно небольшой промежуток времени», – рассказывает источник газеты ВЗГЛЯД в речном пароходстве.

    «Конечно, в текущей ситуации еще предстоит разобраться. Многие детали трагедии остаются неясны. Однако в большинстве крушений ответственность за произошедшее принимает на себя капитан судна. Не исключаю, что решение об отправке в рейс в плохую погоду принимал именно он. Обычно, возможность отстояться и переждать шторм всегда имеется», – акцентирует он.

    «Но вина также может лежать и на руководстве порта. Если судно только отошло от берега, то вполне возможно, что администрация не порекомендовала команде задержать рейс. Имелась ли у них информация о штормовых условиях – еще один вопрос, в котором предстоит разобраться», – считает собеседник.

    «Тем не менее, повторюсь: для точного назначения виновных еще предстоит более подробно разобраться в ситуации. Что касается мазутного пятна, то, боюсь, в неспокойной обстановке что-либо предпринять не получится. Скорее всего, придется дождаться стабилизации погоды. Только после этого можно будет начать очистительные работы», – полагает эксперт.

    «Обычно этот процесс происходит следующим образом: место разлива обнесут бонами. На данный участок акватории будет ограничен заплыв посторонних судов. К пятну можно подпускать лишь те корабли, которые будут непосредственно работать над его ликвидацией. Занимаются подобной работой обычно администрации порта, в ведении которого находится зона загрязнения», – заключил источник.

    Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Информация об аварии на первом судне поступила около 12:00 мск. Машина перевозила 4,3 тыс. тонн мазута. ЧП произошло в восьми км от берега. В условиях шторма у корабля оторвалась носовая часть. На борту находилось 13 человек, которые укрылись в кормовой части. Команду удалось эвакуировать, однако один ее член погиб.

    В настоящий момент 11 пострадавших доставлены в городскую больницу Анапы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Спустя час МЧС сообщило о повреждении второго судна. Танкер сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Экипаж корабля состоит из 14 моряков. В общей сложности оба танкера перевозили 9 тыс. тонн мазута.

    Объем загрязнения акватории уточняется. Пресс-служба Минприроды России сообщила, что на месте работают специалисты Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Южному Федеральному округу. На текущий момент на месте аварии проводятся необходимые замеры для оценки ситуации.

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о начале спасательных работ распорядился лично Владимир Путин. Глава государства поручил создать правительственную рабочую группу, которую возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В ее задачи также будет входить ликвидация последствий разлива топлива.

    Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Крыма и Севастополя, по результатам аварии были возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. После известий о гибели члена экипажа, одно из дел переквалифицировали на более тяжкий состав.

    Коментарии (17)
    16 декабря 2024, 03:52 • Новости дня
    Новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска

    Член политбюро ХТШ Лабабиди заявил об отводе Россией части военных из Дамаска

    Новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Россия переместила не менее 400 военных из района Дамаска на авиабазу Хмеймим в координации с новыми властями Сирии, заявил член политбюро «Хайят Тахрир аш-Шам» Камаль Лабабиди, который, как пишет Financial Times, участвовал в переговорах.

    Как пишет Financial Times, «Лабабиди» – это псевдоним. Он пояснил, что речь идет о военных, ранее размещавшихся в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе, а также о тех, кто нес службу при российском посольстве в Дамаске, предает РБК.

    По его словам, колонна российских военных, в состав которой входили бронетехника, тракторы, спецтранспорт и мобильные медицинские подразделения, покинула Дамаск и направилась по суше на авиабазу Хмеймим.

    Лабабиди сообщил, что стороны ведут переговоры о дальнейшей эвакуации российских военных из различных регионов Сирии. Он отметил, что обсуждения о безопасной переброске войск прошли в отеле Four Seasons в Дамаске, который стал фактической штаб-квартирой повстанцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами. Замглавы МИД России Богданов сообщил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом. По информации западных СМИ, Москва близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    Коментарии (0)
    15 декабря 2024, 13:46 • Новости дня
    Онуфриенко: Масштабного продвижения в Запорожской области в ближайшее время ожидать не стоит
    Онуфриенко: Масштабного продвижения в Запорожской области в ближайшее время ожидать не стоит
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Оборона ВСУ в Запорожской области сосредоточена вокруг Великой Новоселки и Гуляйполя. Потеря данных населенных пунктов заметно осложнит положение противника на этом участке фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее командование ВСУ запретило личному составу покидать Великую Новоселку.

    «Боевые действия на Запорожском направлении сохраняют относительно спокойный характер. Тем не менее российские войска продолжают медленное продвижение от Работино к Орехову. Это вынуждает противника удерживать на данном участке фронта значительные силы, не давая ВСУ сосредоточить усилия на более важных горячих точках», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Имеются значимые успехи в Великой Новоселке. Наступающие российские подразделения постепенно подходят к населенному пункту с юга. С востока мы атакуем Новый Комар, что делает снабжение противника с севера невозможным. В украинской армии сложившееся положение оценивают как критическое», – отмечает он.

    «ВСУ понимают значимость Великой Новоселки. В случае ее освобождения, они столкнутся с угрозой потери всего участка фронта, вплоть до Гуляйполя. Оба населенных пункта – значимые укрепрайоны, вокруг которых у противника выстроена вся стратегия региональной обороны. Ситуация для Украины осложняется и отсутствием крупных резервов», – считает собеседник.

    «На этом фоне власти страны начинают эвакуацию из прифронтовых поселений. Так, например, стало известно о принудительном вывозе населения из Малой Токмачки. Тем не менее интерпретировать данные действия как подготовку к сдаче не стоит. Здесь стоит вспомнить пример Сумской области», – акцентирует эксперт.

    «Здесь украинские власти регулярно инициируют процедуры эвакуации. Однако наступления России в этом регионе в ближайшее время не предвидится. В целом масштабного продвижения в Запорожской области ожидать не стоит. Конечно, Орехов и Гуляйполе – важные со стратегической точки зрения пункты, но в настоящий момент у нас имеются более важные направления фронта», – заключил Онуфриенко.

    Ранее командование ВСУ запретило личному составу покидать Великую Новоселку. Данное решение было принято на фоне участившейся тенденции к сдаче в плен военных, присутствующих на данном участке. До этого российские войска успешно провели зачистку Нового Комара и Благодатного, расположенных неподалеку от населенного пункта.

    Кроме того, власти Украина объявили о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка. По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, вывоз населения носит срочный характер и связан он с резким ухудшением ситуации на Запорожском направлении.

    Он добавил, что российская армия постепенно приближается к окраинам села. Местные жители передают бойцам координаты размещения украинских сил, чтобы ускорить процесс освобождения региона. Помимо этого, продвижение наблюдается в районе села Белогорье, расположенного юго-восточнее Малой Токмачки.

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    15 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Рар: Правящие партии Германии недооценивают уровень экономических потрясений

    Политолог Рар: ХДС готов принести экономику ФРГ в жертву политическим амбициям

    Рар: Правящие партии Германии недооценивают уровень экономических потрясений
    @ Christian Spicker/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Немецкие партии не обладают четким видением решения текущих экономических проблем ФРГ. В настоящий момент предложения каждой фракции выглядят однобоко, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол.

    «Системные партии недооценивают уровень экономических потрясений в Германии. Они считают, что все проблемы решатся благодаря простому перераспределению имеющихся в бюджете средств. «Зеленые», например, и вовсе настаивают на взятии новых долгов и вложении капитала в экологические проекты», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «По их мнению, зеленая экономика в скором времени заменит традиционную, благодаря чему Берлин сможет экспортировать во многие страны собственные наработки в данной сфере. Представители СДПГ же твердят, что социально-рыночная экономика в ФРГ продолжает работать, поэтому все расходы на общество необходимо подкрепить кредитами, а сверхбогатых вновь предстоит «подоить», – акцентирует он.

    «Свободная демократическая партия (СвДП) бьет тревогу по поводу деиндустриализации страны и Европы, но в левых СМИ их предпочитают «топить», называя паникерами. Христианско-демократический союз (ХДС) в этой ситуации все не может найти себя: с одной стороны, он хочет показаться представителем интересов и бедных, и богатых», – считает собеседник.

    «С другой – лидер партии Фридрих Мерц, видимо, хочет создать будущее правительство в коалиции с «зелеными», тем самым оставив Хебека министром экономики. Если это случится, то обновление экономики будет поставлено в жертву политической тактике», – заключил Рар.

    Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол. В интервью изданию Bild он подчеркнул, что Германия до сих пор остается «экспортной» страной, которая нуждается в открытых рынках. Между тем США и КНР постепенно водят протекционистские меры, что мешает развитию Берлина.

    Хабек добавил, что китайские электромобили представляют угрозу для немецкой автомобильной промышленности, а отсутствие инвестиций в инфраструктуру и квалифицированных работников привело к негативным последствиям. При этом он выразил неудовлетворенность действующими налоговыми условиями.

    Напомним, экономическая стагнация в Германии продолжается уже пять лет, а согласно прогнозу Института экономики ФРГ, в этом году ВВП страны сократится на 0,1% с учетом инфляции. Исследование компании YouGov показало, что подавляющее большинство немцев недовольны текущим положением дел, называя его «плохим». При этом улучшений ожидает лишь малый процент населения.

    Коментарии (4)
    15 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    The Washington Post: Белый дом присвоил лавры победителей Асада

    The Washington Post: Белый дом назвал падение режима Асада успехом политики Байдена

    Tекст: Ольга Иванова

    Белый дом использовал падение сирийского президента Башара Асада как повод для защиты своей политики в Газе и на Ближнем Востоке, утверждая, что поддержка Израиля президентом США Джо Байденом сыграла ключевую роль в этом событии.

    Президент США Джо Байден и его администрация активно используют падение президента Сирии Башара Асада в качестве аргумента в защиту своей политики на Ближнем Востоке, передает The Washington Post. В Белом доме подчеркивают, что поддержка Израиля и подход Байдена к региону сыграли ключевую роль в ослаблении влияния таких группировок, как ХАМАС и Хезболла, что в итоге привело к свержению Асада.

    Однако, несмотря на такую интерпретацию, многие аналитики считают, что администрация Байдена приписывает себе излишнюю заслугу за события, в значительной степени обусловленные региональными актерами. Гуманитарные организации также утверждают, что падение Асада не компенсирует гибель и разрушения в Газе. Война в Газе привела к гибели почти 45 тыс. палестинцев, более 100 тыс. получили ранения, а условия жизни остаются крайне тяжелыми.

    Несмотря на стратегические успехи, такие как ослабление Хезболлы и ХАМАС, администрации Байдена приходится сталкиваться с критикой, в том числе и внутри его собственной партии. В Сенате США не прошла инициатива по блокировке продаж оружия Израилю, однако она получила поддержку 19 демократов, что говорит о растущем недовольстве политикой Байдена на Ближнем Востоке.

    В сложившейся ситуации администрация Байдена стремится заключить соглашение о прекращении огня в Газе, для чего ведется сотрудничество с командой избранного президента Дональда Трампа. Хотя перспективы перемирия кажутся более реальными, чем когда-либо ранее, предыдущие попытки достижения соглашения потерпели неудачу.

    На фоне критики и сложных условий на Ближнем Востоке, администрация Байдена акцентирует внимание на положительных результатах, таких как падение режима Асада. Однако эксперты предупреждают, что события в регионе по-прежнему развиваются и преждевременно делать окончательные выводы о новом этапе на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США приняли решение оставить свои войска в Сирии после падения режима Башара Асада с целью продолжения борьбы с терроризмом.

    Коментарии (9)
    16 декабря 2024, 08:41 • Новости дня
    FT: Асад отправил в Москву наличными тонны долларов и евро

    Financial Times сообщила о якобы отправке Асадом тонн долларов и евро из Сирии в Москву

    FT: Асад отправил в Москву наличными тонны долларов и евро
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С 2018 по 2019 год Центральный банк Сирии отправил в Москву самолеты с наличными на сумму более 250 млн долларов и евро, несмотря на почти нулевые внутренние резервы и дефицит иностранной валюты в стране, сообщили источники Financial Times.

    Центральный банк Сирии в период с 2018 по 2019 год отправил несколько самолетов с миллионами долларов наличными в Москву. Данное действие происходило на фоне серьезного дефицита иностранной валюты в стране при Башаре Асаде, передает Ura.Ru.

    «В тот период внутренние резервы Сирии были почти нулевыми. Несмотря на это, в московский аэропорт Внуково было переправлено наличными эквивалент 250 млн в долларах и евро», – пишет издание со ссылкой на свои источники.

    Согласно данным FT, только 13 мая 2019 года один из самолетов якобы доставил в Внуково 10 млн долларов стодолларовыми купюрами. Всего за полтора года, с марта 2018-го по сентябрь 2019-го, был выполнен 21 рейс, перевозивший денежные средства на сумму 250 млн долларов, пишет издание.

    Ранее лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами.

    Сообщалось, что бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни. Между тем в его президентском дворце обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что не располагает информацией о предоставлении госохраны Башару Асаду в России и не имел контактов с ЦРУ по Сирии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье в России было принято президентом Владимиром Путиным.

    Коментарии (27)
    15 декабря 2024, 15:40 • Новости дня
    Эксперт назвал три главных темы для немецкого избирателя перед досрочными выборами

    Политолог Соколов: Накануне выборов немцев интересуют экономические проблемы, миграционная и внешняя политика ФРГ

    Эксперт назвал три главных темы для немецкого избирателя перед досрочными выборами
    @ Valentin Wolf/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Политическим партиям Германии в преддверии выборов предстоит представить населению решения сразу нескольких принципиально важных проблем. Участникам электоральной кампании необходимо объяснить людям, как именно они справятся с экономическим кризисом в ФРГ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артем Соколов. Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол.

    «В Германии происходит активизация политической жизни. Все ведущие партии страны начинают подготовку к досрочным выборам в Бундестаг. Разумеется, организации пытаются достучаться до избирателей с помощью наиболее понятных для них тем. В настоящий момент – это проблема экономического упадка ФРГ», – отмечает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «Немецкие граждане ощущают удорожание целого ряда привычных товаров, видят неблагоприятное состояние промышленности страны. Конечно, главная причина подобного развития событий – отсутствие дешевых энергоносителей. Раньше данную потребность восполняла Россия, но в настоящий момент Берлин сам отказался от сотрудничества с Москвой», – акцентирует он.

    «Конечно, мейнстримовые партии не смогут даже на риторическом уровне признать данную ошибку. В этом плане преимущество принадлежит оппозиции, например, «Альтернативе для Германии». Однако даже внутри Христианско-демократического союза (ХДС) имеются некоторые политики, выступающие за возобновление закупок газа у России», – добавляет эксперт.

    «Тем не менее тема торговых отношений с Москвой в настоящий момент для многих партийных деятелей ФРГ является токсичной. Неосторожные высказывания могут привести к тому, что в институтах коллективного Запада их заклеймят в качестве «сторонников Путина». Однако избежать экономических вопросов в ходе предвыборной кампании не удастся», – говорит собеседник.

    «В настоящий момент немецкого избирателя преимущественно волнуют три проблемы: общество недовольно общим упадком финансовой системы, кроме того, граждан не устраивает действующая миграционная политика и, что примечательно, сохраняется интерес к внешней сфере деятельности Берлина, в частности к его вовлеченности в конфликт на Украине», – полагает он.

    «Все эти вопросы тесно взаимосвязаны. Отделить один от другого практически невозможно. Соответственно, и позиции партий должны носить комплексный характер. Поэтому сейчас многие политики обеспокоены вопросом: каким именно образом можно совместить все перечисленные проблемы в рамках единой позиции», – напоминает эксперт.

    «Тем более подобное внимание к международной политике в преддверии выборов для ФРГ скорее не типично. На этом фоне, например, лидер ХДС Фридрих Мерц также пытается представить свою позицию в более-менее умеренном ключе. Он не раз делал громкие антироссийские заявления, от которых позже открещивался. Такова логика предвыборной борьбы», – заключил Соколов.

    Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол. В интервью изданию Bild он подчеркнул, что Германия до сих пор остается «экспортной» страной, которая нуждается в открытых рынках. Между тем США и КНР постепенно водят протекционистские меры, что мешает развитию Берлина.

    Хабек добавил, что китайские электромобили представляют угрозу для немецкой автомобильной промышленности, а отсутствие инвестиций в инфраструктуру и квалифицированных работников привело к негативным последствиям. При этом он выразил неудовлетворенность действующими налоговыми условиями.

    Напомним, экономическая стагнация в Германии продолжается уже пять лет, а согласно прогнозу Института экономики ФРГ, в этом году ВВП страны сократится на 0,1% с учетом инфляции. Исследование компании YouGov показало, что подавляющее большинство немцев недовольны текущим положением дел, называя его «плохим». При этом улучшений ожидает лишь малый процент населения.

    Коментарии (2)
    16 декабря 2024, 00:59 • Новости дня
    Израиль нанес авиаудары по военным объектам в Латакии и Тартусе

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС Израиля атаковали военные объекты в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс в Сирии, сообщили местные источники.

    Источники РИА «Новости» сообщили о «ракетных ударах по военным объектам». «В провинциях Тартус и Латакия слышны мощные взрывы», – говорится в сообщении.

    Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи заявлял, что Израиль намерен уничтожить военный потенциал Сирии.

    Замглавы МИД России Михаил Богданов отмечал, что Россия находится в контакте с Израилем по ситуации в Сирии.

    Напомним, израильские военные уже атаковали объекты армии Сирии в Латакии и Тартусе, где также расположены российские военные базы.

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    15 декабря 2024, 22:19 • Новости дня
    Белорусские дипломаты вернулись из Сирии в Минск

    Белорусский МИД поблагодарил Россию за помощь в возвращении дипломатов из Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Все белорусские дипломаты эвакуированы из Сирии в Минск, в Бейруте развернут временный консульский пункт, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

    Посол Белоруссии в Сирии Юрий Слука будет находиться в Минске «некоторое время на консультациях», после чего планируется провести углубленную оценку обстановки, сообщили в МИД Белоруссии.

    Глаз также отметил, что министерство иностранных дел выражает признательность российским коллегам, которые обеспечили безопасное прибытие дипломатов в Белоруссию, передает РИА «Новости».

    «В столице Ливана Бейруте развернут временный консульский пункт посольства Беларуси в Сирии для продолжения консульской деятельности и оказания возможной помощи нашим гражданам», – сообщил он.

    Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России информировал о частичной эвакуации персонала российских загранпредставительств в Дамаске и дипмиссий КНДР, Белоруссии и Абхазии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что события в Сирии, где мировые игроки борются за власть, являются уроком для его страны, которая должна сама определять свою судьбу.

    Замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что Москва установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

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    15 декабря 2024, 17:36 • Новости дня
    Спецпосланник ООН по Сирии впервые приехал в Дамаск после ухода Асада

    Стало известно о прибытии спецпосланника ООН в Дамаск после ухода Асада от власти

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск на фоне изменения власти после ухода Башара Асада.

    Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск впервые после ухода Башара Асада от власти, передает РИА «Новости». Это событие стало возможным после значительных политических изменений, произошедших в стране. Педерсен намерен обсудить ситуацию с различными заинтересованными сторонами.

    Пятничное сообщение из офиса Педерсена подтверждало его намерение посетить Дамаск как можно скорее. После прибытия в сирийскую столицу спецпосланник отметил, что изменения после падения режима Асада огромны и вселяют большие надежды. Но несмотря на положительные сдвиги, остаются и многочисленные проблемы, которые предстоит решить.

    Ранее вооруженные оппозиционные формирования в Сирии начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну.

    Глава вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам*» Абу Хасан аль-Хамуи рассказал, что сирийская оппозиция готовила свержение Асада больше года.

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    15 декабря 2024, 23:55 • Новости дня
    Кадыров опроверг слухи о приостановке поставок пшеницы из России в Сирию

    Tекст: Антон Антонов

    Информация о приостановке поставок пшеницы из России в Сирию не соответствует действительности, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Искажена информация о задержании сухогрузов с коммерческим зерном, которое не имеет отношения к контракту между двумя странами», – заявил Кадыров в Telegram.

    Кроме того, глава Чечни заверил, что в случае необходимости, если проблемы с поставкой пшеницы возникнут «по каким-либо невозможным и невероятным причинам», он готов будет обеспечить поставки через Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

    Кадыров призвал «не слушать слухи от врагов, которые стремятся отделить Сирию от стратегического партнера и братского народа».

    Напомним, замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что Москва установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

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    15 декабря 2024, 23:46 • Новости дня
    Катар решил возобновить работу посольства в Сирии

    Катар решил возобновить работу посольства страны в Дамаске через 13 лет после разрыва дипломатических отношений с Сирией

    Катар решил возобновить работу посольства в Сирии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С 17 декабря Катар возобновит работу своего посольства в Дамаске, это произойдет, спустя 13 лет после разрыва дипломатических отношений с Сирией, сообщил МИД Катара.

    «Государство Катар объявило о возобновлении работы своего посольства в братской Сирийской Арабской Республике начиная со вторника», – сообщил МИД в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) .

    Отмечается, что такой шаг делается «примерно через 13 лет после разрыва в 2011 году дипломатических отношений», передает ТАСС.

    В заявлении МИД Катара подчеркивается, что данный шаг является выражением «принципиальной поддержки революции сирийского народа».

    Временным поверенным в делах Катара в Сирии назначен Халифа Абдалла Аль Махмуд аш-Шариф, ранее возглавлявший департамент Африки МИД Катара.

    Аш-Шариф также имеет опыт работы в канцелярии главы правительства и министра иностранных дел Катара, а также в посольствах эмирата в Португалии и ЮАР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция назначила временного поверенного в делах посольства в Дамаске. Кроме того, в Дамаск прибыл спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Министерство иностранных дел Ирана выразило осуждение в связи с атакой на иранское посольство в Дамаске.

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    16 декабря 2024, 03:25 • Новости дня
    Syria TV сообщил об открытии сирийского посольства в США в понедельник
    Syria TV сообщил об открытии сирийского посольства в США в понедельник
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сирийское посольство в Вашингтоне возобновит работу, которая была приостановлена в 2014 году, сообщил телеканал сирийской вооруженной оппозиции Syria TV.

    «Завтра состоится открытие сирийского посольства в Вашингтоне», – заявили источники Syria TV. Дипломатические отношения двух стран были прерваны весной 2014 года по инициативе США, передает РИА «Новости».

    В свою очередь, иранский посол в Дамаске Хосейн Акбари в эфире государственного телевидения Ирана заявил о возможном возобновлении работы посольства и консульства Ирана в Сирии. По его словам, «новые сирийские власти» проявили готовность к сотрудничеству, он выразил надежду на быстрое возвращение к нормальной деятельности, сообщает SNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Ирана осудило атаку на иранское посольство в Дамаске. Катар возобновит работу своего посольства в Дамаске с 17 декабря, спустя 13 лет после разрыва дипломатических отношений с Сирией. Турция назначила временного поверенного в делах посольства в Дамаске.

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    16 декабря 2024, 09:41 • Новости дня
    WP: Протурецкие силы и курды могут начать гражданскую войну в Сирии

    WP: Протурецкие силы и курды могут начать гражданскую войну в Сирии после падения Асада

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийский конфликт может перерасти в гражданскую войну между протурецкими формированими и поддерживаемыми США курдами, что приведет к вмешательству Анкары и угрозе американским войскам, пишет газета The Washington Post (WP).

    Американская газета сообщила, что конфликт между протурецкими силами и курдами в Сирии может перерасти в новую гражданскую войну после падения правительства Башара Асада. В материале издания говорится, что курды, поддерживаемые США, могут столкнуться с решительным противодействием новых сирийских властей в случае попытки объявить независимость. Это может затянуть Анкару в более глубокий конфликт в Сирии и поставить под угрозу развернутые на северо-востоке страны американские войска, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что сохраняются риски раскола в сирийской оппозиции, а также продолжения вмешательства Израиля, Турции и США. Протурецкие группы, вероятно, продолжат наступление, заставляя курдские силы отступать, что угрожает присутствию американских военных.

    Курдские «Силы демократической Сирии» контролируют большую часть сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке на востоке и северо-востоке Сирии. Эти силы получают поддержку от США, и американское командование с 2015 года создало в этом районе девять военных баз. Под контролем курдов находится 25% территории Сирии.

    Ранее представитель СДС Абдельсалам Ахмад выразил опасения, что после прихода вооруженной оппозиции Сирия может столкнуться с внутренними конфликтами, аналогичными ливийскому сценарию.

    Президент Турции Эрдоган заявил о намерении Турции принять «превентивные меры» против Рабочей партии Курдистана и ИГ (запрещена в России) в Сирии.

    Напомним, под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии, они подняли флаги оппозиции над административными учреждениями в своих населенных пунктах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие образования могут появиться на руинах Сирии.

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    16 декабря 2024, 10:28 • Новости дня
    В МИД опровергли информацию об инцидентах с российским флагом в Дамаске

    Диппредставительство в Дамаске опровергло информацию об инцидентах с российским флагом

    Tекст: Вера Басилая

    В российском диппредставительстве в Дамаске не было инцидентов с флагом России, посол Александр Ефимов продолжает работу в Сирии на своем месте, сообщили в посольстве.

    Инциденты с российским флагом над посольством России в Дамаске не фиксировались, заявили ТАСС в диппредставительстве.

    В посольстве также сообщили, что российский посол в Сирии Александр Ефимов остается в Дамаске, он продолжает работу.

    Ранее в ДСКЦ МИД России сообщили об эвакуации из Дамаска части персонала российских загранпредставительств. Там также уточнили, что работа посольства продолжается.

    Новые власти Сирии сообщили, что Россия переместила не менее 400 военных из района Дамаска на авиабазу Хмеймим в координации с ними.

    Лидер новых властей Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами.

    В свою очередь замглавы МИД России Богданов сообщил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

    Также сообщалось, что Москва близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

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