ХАМАС: Заложник с британским подданством умер в Газе от ран

Судья Шмидт поиздевался над властями Польши вывезенным «секретным документом»

Tекст: Ольга Иванова

«Это мой единственный «секретный» документ, который я вывез из Варшавы», – написал он в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение стилизованной под старую фотографию картинкой, на которой изображен мужчина в советской военной форме, кожаном пальто и с револьвером системы Наган в руке, сообщает ТАСС.

На обратной стороне стилизованной фотографии размещена надпись на польском языке «Агент «Корнишон» и дата 22.04.1957, совпадающая с датой рождения премьер-министра Польши Дональда Туска. Мужчина на фото имеет сходство с главой польского правительства.

Ранее сообщалось, что Томаш Шмидт объяснил свое обращение к Александру Лукашенко с просьбой о политубежище несогласием с политикой польских властей.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал предателем судью воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта за его просьбу предоставить ему политическое убежище в Белоруссии.