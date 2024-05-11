Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
ХАМАС: Заложник с британским подданством умер в Газе от ран
Один из заложников, который находился в плену у представителей группировки ХАМАС, умер от ран, полученных при атаке Израиля, заявил представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убайда.
По его словам, скончался 51-летний мужчина, так как удар самолета ВВС Израиля пришелся на место, где он содержался, передает ТАСС.
Абу Убайда добавил, что этот заложник «более месяца находился под стражей в месте, которое подверглось бомбардировке». Получить медицинскую помощь вовремя он не смог из-за разгромленных после атак Израиля больниц, сказал Убайда.