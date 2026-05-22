Полиция Москвы задержала курьера мошенников за обман школьника
В столице задержан 19-летний курьер, который обманул подростка на 14 млн рублей, убедив его передать семейные сбережения и драгоценности, сообщили в ГУ МВД по городу.
Сотрудники правоохранительных органов задержали курьера мошенников, похитивших у 15-летнего школьника 14 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Курьер проживал в другом городе, он перевел часть похищенных денег в криптовалюту и отправил кураторам.
В полицию обратилась мать подростка, заявив, что ее сын передал неизвестным крупную сумму денег и семейные драгоценности.
Злоумышленники позвонили ребенку и попросили назвать код из СМС, якобы для получения посылки. Затем они представились сотрудниками госведомства, сообщили об оформленной на него доверенности и потребовали задекларировать наличные.
Следуя инструкциям, школьник передал незнакомцу сбережения у шлагбаума, а на следующий день отдал второй рюкзак с золотыми украшениями и коллекционными монетами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Несколькими днями ранее столичные полицейские задержали двух женщин-курьеров за хищение 16 млн рублей у юноши.