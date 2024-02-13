Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?0 комментариев
Сотрудников РЖД в Москве арестовали по делу о покушении на получение взятки
Черемушкинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении специалистов по закупкам филиала ОАО «РЖД», обвиняемых в покушении на получение взятки.
Замначальника центральной дирекции закупок и снабжения филиала ОАО «РЖД» Олег Кириллов арестован до 1 апреля, первый замначальника центральной дирекции закупок и снабжения филиала ОАО «РЖД» Алексей Савченко заключен под стражу до 31 марта, сообщили в суде, передает ТАСС.
Также избраны меры пресечения в отношении других фигурантов этого уголовного дела: начальника транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала ОАО «РЖД» Дениса Андреева, замдиректора по экономике и финансам административно-хозяйственного управления филиала ОАО «РЖД» Дениса Стрельцова и начальника договорного отдела АХУ ОАО «РЖД» Алексея Крылова.