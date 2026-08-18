Пригожин спрогнозировал наплыв иностранцев на концерт Канье Уэста в Москве

Пригожин заявил о наплыве иностранцев на концерты Канье Уэста в Москве

Tекст: Денис Тельманов

От 30 до 50 тыс. иностранных граждан могут посетить концерты американского исполнителя в Петербурге. Такое предположение выдвинул известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, передает канал 360.

«У него большой фанатский корпус. Я не удивлюсь, если тысяч 30-50 билетов купят иностранцы», – отметил спикер.

Он добавил, что для зарубежных зрителей город на Неве особенно удобен благодаря возможности добраться через Хельсинки.

Основываясь на многолетнем опыте работы в музыкальной индустрии, эксперт также оценил возможный заработок артиста.

По его гипотезе, гонорар Уэста может составить не менее 20 млн долларов, учитывая заявленную стоимость и количество билетов.

Выступления американской звезды запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене», вмещающей 63 тыс. зрителей.

Стоимость билетов варьируется от 9 тыс. рублей за места на верхних ярусах до 160 тыс. рублей за размещение в VIP-ложе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский рэпер Канье Уэст даст два концерта на «Газпром Арене».

Поклонники раскупили самые бюджетные билеты на эти мероприятия за пару часов.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ранее оценил гонорар артиста за российские шоу в 20 млн долларов.