ВС России поразили склады производящего БПЛА предприятия в Киеве

«Единая Россия» выступила за льготные тарифы на перевозку продукции АПК

Tекст: Вера Басилая

«Единая Россия» поддержала решение правительства выделить более 9,5 млрд рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки аграрной продукции. Снижение издержек аграриев и рост объёмов производства – приоритеты Народной программы партии, следует из сообщения на сайте партии «Единая Россия».

По словам первого зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова, транспортные расходы напрямую влияют на себестоимость и конечную цену товара для сельхозпроизводителей.

«Их снижение помогает сохранять конкурентоспособность российской продукции и расширять рынки сбыта. Спрос на отечественное зерно, масличные и другие аграрные товары остаётся высоким», – заявил депутат. Он подчеркнул, что надежная логистика становится важной частью устойчивости всего агропромышленного комплекса, так как продукцию необходимо своевременно доставлять потребителям и на экспортные направления.

Парламентарий добавил, что при возникновении сбоев господдержка должна подключаться без промедления, чтобы проблемы с перевозками не оборачивались потерями для хозяйств. Снижение издержек аграриев и создание стабильных условий для реализации продукции являются одним из приоритетов народной программы партии. Плотников резюмировал, что для сельского хозяйства важен не только урожай, но и путь от поля до рынка, и чем он доступнее и надежнее, тем сильнее позиции российских аграриев.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте зарубежного спроса на российские аграрные товары.