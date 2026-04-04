В Индонезии произошло землетрясение магнитудой шесть баллов
В Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой шесть баллов, эпицентр находился вблизи города Генерал-Сантос, угрозу цунами не объявляли, передают информагентства.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой шесть баллов в Индонезии. Это уже четвертое ощутимое землетрясение в стране за последние три дня, передает ТАСС.
По данным центра, эпицентр сейсмического события находился в 171 км к юго-востоку от города Генерал-Сантос, где проживает около 679 тыс. человек. Глубина залегания очага составила сто километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Власти не объявляли угрозу цунами после землетрясения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Индонезии произошли четыре извержения вулкана Семеру. В феврале Семеру в провинции Восточная Ява за сутки выбрасывал столбы пепла высотой до одного километра над вершиной.