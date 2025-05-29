Мать Гурциева заявила, что сын был одной из целей спецслужб Украины

Tекст: Алексей Дегтярев

Гурциев рассказывал своей матери, что его вызывали в ФСБ и предупреждали, что он находится «в разработке», сказала Елена, передает Ura.ru.

Также она охарактеризовала его как человека прямолинейного и смелого. По словам собеседницы, сыну нравилась его новая работа на государственной службе.

Женщина отметила, что Гурциев хотел многое сделать для жителей Ставрополя, а также строил большие планы на жизнь.

28 мая он не позвонил матери, ночью Елена в тревоге написала ему сообщение, но уже не получила ответа.

Гурциев погиб при взрыве на улице Чехова в Ставрополе. Его внесли в список украинского сайта «Миротворец» утром перед гибелью.

По данным СМИ, смертником, подорвавшим ветерана СВО, был 29-летний Никита Пеньков.