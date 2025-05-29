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    У России есть стратегический резерв для отражения атак украинских БПЛА
    Берлин назвал сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине
    Соловьев сообщил об угрозах украинских нацистов семье Мединского
    Путин потребовал прекратить участие шаманов в подготовке спортсменов
    Установлена личность смертника, подорвавшего ветерана СВО в Ставрополе
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    Кремль назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией
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    Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые за два года
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Кадровый вопрос становится главной и неразрешимой проблемой ВСУ

    Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    7 комментариев
    29 мая 2025, 13:00 • Новости дня

    Мать Гурциева заявила, что сын был одной из целей спецслужб Украины

    Мать Гурциева заявила, что сын был одной из целей спецслужб Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Погибший от взрыва ветеран спецоперации и участник программы «Время героев» Заур Гурциев находился в числе потенциальных целей украинских спецслужб, рассказала его мать Елена.

    Гурциев рассказывал своей матери, что его вызывали в ФСБ и предупреждали, что он находится «в разработке», сказала Елена, передает Ura.ru.

    Также она охарактеризовала его как человека прямолинейного и смелого. По словам собеседницы, сыну нравилась его новая работа на государственной службе.

    Женщина отметила, что Гурциев хотел многое сделать для жителей Ставрополя, а также строил большие планы на жизнь.

    28 мая он не позвонил матери, ночью Елена в тревоге написала ему сообщение, но уже не получила ответа.

    Гурциев погиб при взрыве на улице Чехова в Ставрополе. Его внесли в список украинского сайта «Миротворец» утром перед гибелью.

    По данным СМИ, смертником, подорвавшим ветерана СВО, был 29-летний Никита Пеньков.

    28 мая 2025, 21:25 • Новости дня
    Соловьев сообщил об угрозах украинских нацистов семье Мединского
    Соловьев сообщил об угрозах украинских нацистов семье Мединского
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Семья помощника президента России Владимира Мединского и его близкие в последние дни получили конкретные угрозы от украинских нацистов, заявил журналист Владимир Соловьев.

    Семье помощника президента России Владимира Мединского поступали угрозы со стороны украинских нацистов, передает ТАСС. По словам Соловьева, угрозы адресованы как непосредственно Мединскому, так и его близким, включая детей.

    Журналист сообщил, что угрозы содержат вполне конкретную информацию. В сообщениях злоумышленников сказано: «Мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начиненных самокатов». Соловьев считает, что таким образом нацисты намекают на совершенные ранее теракты с использованием подобных устройств.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что киевские спецслужбы причастны к убийствам российских военных и журналистов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина использует террор для срыва мирных переговоров.

    Коментарии (23)
    28 мая 2025, 18:50 • Новости дня
    Мединский рассказал подробности звонка Умерову

    Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами

    Мединский рассказал подробности звонка Умерову
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что сам позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и передал конкретные предложения по встрече.

    Мединский заявил, что распространяемая мировыми агентствами новость, что ему якобы звонил Умеров по поводу Меморандума, который российская сторона якобы до сих пор не подготовила, передает РИА «Новости». «Мол, что-то русские не торопятся», – написал Мединский.

    Он пояснил, что на самом деле не министр обороны Украины Умеров звонил ему, а наоборот – именно он позвонил Умерову.

    В ходе разговора Мединский предложил точную дату и место для обмена меморандумами, а также выразил готовность начать предметное обсуждение всех пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня сразу же на месте.

    По словам Мединского, украинская сторона взяла паузу на совещание, которое, по его словам, затянулось. Он подчеркнул, что ожидает скорого подтверждения от Киева и готов лично встретиться с представителями Украины в обозначенные даты, чтобы работать ради долгосрочного мира и спасения жизней.

    Напомним, проекты меморандумов с предложениями по мирному урегулированию между Россией и Украиной уже переданы сторонам, после чего стартует новый этап консультаций, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Коментарии (9)
    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    29 мая 2025, 02:18 • Новости дня
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, высказываясь о действиях правительства Германии, которое все сильнее вовлекает страну в украинский конфликт, отметил отличительную особенность немецких танков в зоне СВО.

    «Ну, они горят в основном, а не ездят», – сказал министр во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Глава МИД России указал на то, что прямое вовлечение Германии в войну очевидно, и этим ФРГ повторяет исторические ошибки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву.

    Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров  подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

    Коментарии (4)
    29 мая 2025, 00:14 • Новости дня
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Разрешение на удары дальнобойным оружием по России, о котором заявил канцлер ФРГ, обсуждают в Москве и допускают возможность ответных ударов по Берлину, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить «Таурусами» может означать только это <...>), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», – написала она в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины. Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ФРГ по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась,как немецкий канцлер Мерц вплотную подвел Германию к «красным линиям» Москвы.

    Коментарии (27)
    28 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    Названы сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине

    МО Германии допустило развертывание дальнобойного оружия за несколько недель

    Названы сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине
    @ Ingo Schulz/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель, сообщили в Министерстве обороны Германии.

    Первые системы дальнобойного оружия, изготовленные на Украине на средства Германии, могут быть развернуты уже в ближайшие недели, передает «Лента.ру».

    Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии после переговоров с представителями украинского военного ведомства.

    В ведомстве отметили, что в течение 2025 года планируется выпустить значительное количество подобных систем.

    Сообщается, что ранее между Украиной и германской оборонной промышленностью был заключен соответствующий контракт.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины.

    Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Германии по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Коментарии (26)
    28 мая 2025, 19:14 • Новости дня
    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху

    Лавров обвинил Германию в прямом вовлечении в украинский конфликт

    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России считает, что Германия повторяет исторические ошибки, участвуя в конфликте и поддерживая идею поставок дальнобойного оружия Киеву.

    Заявление Сергея Лаврова прозвучало в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел России подчеркнул, что Германия сейчас прямо участвует в украинском конфликте, повторяя ошибки, которые уже приводили страну к краху в прошлом веке.

    Лавров подчеркнул: «Прямое вовлечение в войну уже очевидно, Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие».

    Министр отметил, что Москва намерена тщательно проверять заявления немецких политиков о поставках и финансировании производства дальнобойных ракет на Украине. По его словам, и поставки, и поддержка производства такого оружия представляют собой нагнетание напряженности и свидетельствуют о прямом втягивании Германии в конфликт.

    В среду канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении поддержать Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Ранее Мерц объявил о снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву вооружения, что, по его словам, было согласовано несколькими западными странами уже несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву. Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

    Коментарии (18)
    28 мая 2025, 17:15 • Новости дня
    Киев и Берлин заключили договор на производство дальнобойного оружия на Украине
    Киев и Берлин заключили договор на производство дальнобойного оружия на Украине
    @ bmvg.de

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине.

    Как сообщило Минобороны ФРГ, соглашение предполагает прямые инвестиции Берлина в украинский оборонный сектор и контракт между украинской стороной и германскими оборонными компаниями, передает ТАСС. В министерстве уточнили, что значительное количество дальнобойных систем будет произведено в 2025 году.

    Германия также обязалась продолжить поставки боеприпасов. В присутствии Писториуса Умеров и представители Diehl подписали отдельный контракт на поставку Украине систем ПВО и соответствующих боеприпасов. Общий объем поддержки составит около 5 млрд евро, финансирование будет осуществляться из уже одобренных парламентом ФРГ фондов.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину со стороны Британии, Франции, Германии и США.

    Сообщалось, что Мерц во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин может сообщить о планах передачи Киеву новых боевых систем.

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    28 мая 2025, 19:56 • Новости дня
    Украина пожаловалась в МАГАТЭ на подключение ЗАЭС к энергосистеме России

    Tекст: Евгения Караваева

    Киев направил официальный протест международному агентству, настаивая на недопустимости подключения Запорожской атомной станции к российской энергосистеме.

    Украина выступила с протестом в адрес Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за действий России по строительству линий электропередач к Запорожской АЭС, пишет Комсомольская правда.

    Причиной стало намерение Москвы подключить крупнейшую в Европе атомную электростанцию, находящуюся на освобожденной территории, к российской энергосистеме. Протест Киева был передан представителям МАГАТЭ в официальном порядке.

    Ранее Москва не раз подчеркивала, что обеспечение энергоснабжения Запорожской АЭС отвечает задачам безопасности и стабильности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ. В тот же день украинские военные устроили артиллерийский обстрел в районе станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении посетить Россию и Украину.

    Коментарии (19)
    28 мая 2025, 19:28 • Новости дня
    Лавров назвал предложенную Украине дату новой встречи в Стамбуле

    Лавров: Россия предложила Украине провести новую встречу в Стамбуле 2 июня

    Лавров назвал предложенную Украине дату новой встречи в Стамбуле
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, документ содержит российскую позицию по всем аспектам преодоления причин кризиса, передает ТАСС.

    «Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», – заявил Лавров.

    Сообщалось, что Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии решения по площадке следующих переговоров с Украиной.

    Коментарии (3)
    28 мая 2025, 19:08 • Новости дня
    Захарова: Россия и Украина не договаривались о посредничестве США

    Tекст: Валерия Городецкая

    В МИД России заявили об отсутствии договоренностей с США по посредничеству в обмене условиями мирного урегулирования между Россией и Украиной.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя слова спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога о том, что Вашингтон якобы получил от Киева список условий мирного соглашения и ожидает аналогичный документ от Москвы, подчеркнула, что у Москвы не было договоренностей о посредничестве с США или другими странами. Ее слова приводит Telegram-канал МИД России.

    Захарова заявила: «Нам неизвестно, что и кому передала украинская сторона».

    По словам дипломата, российская делегация продолжает исходить из договоренности, достигнутой 16 мая в Стамбуле в ходе прямых переговоров с Украиной. Она отметила, что стороны договорились подготовить свои предложения по урегулированию и прекращению огня, обменяться ими напрямую и обсудить их на следующем раунде переговоров.

    Напомним, Россия и Украина передали друг другу проекты меморандумов по урегулированию конфликта.

    Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что сам позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и передал конкретные предложения по встрече для обмена меморандумами.

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    28 мая 2025, 23:16 • Новости дня
    Соловьев сообщил об ответе Умерова на угрозы семье Мединского

    Соловьев рассказал о реакции Умерова на угрозы семье Мединского

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский получил от главы Минобороны Украины Рустема Умерова объяснение, что угрозы в адрес его семьи исходят от радикальных националистов, неподконтрольных официальному Киеву, сообщил телеведущий Владимир Соловьев в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    Помощник президента России Владимир Мединский напрямую поинтересовался у министра обороны Украины Рустема Умерова источником поступающих его семье угроз, передает «Лента.ру». Об этом рассказал телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей передачи.

    По словам Соловьева, Мединский задал Умерову прямой вопрос о том, кто стоит за отправкой угроз. Умеров ответил: «Я выяснил, это точно не мы. Это, скорее всего, наши «нацики», мы на них не влияем».

    Соловьев отметил, что эта ситуация поднимает вопрос о полномочиях украинской делегации на переговорах, так как они могут не контролировать силовые группы в стране.

    Семья советника президента России Владимира Мединского и его близкие в последние дни получили конкретные угрозы от украинских нацистов.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевские спецслужбы причастны к убийствам российских военных и журналистов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина использует террор для срыва мирных переговоров.

    Коментарии (8)
    28 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Швейцария связала с Украиной продажу танков Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Швейцария согласилась продать свои танки компании из Германии только при строгом запрете на их дальнейшую передачу Украине.

    Продажа танков Швейцарией Германии возможна только при условии договорного запрета на их реэкспорт на Украину, передает РИА «Новости». Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета страны.

    В документе отмечено, что Федеральный совет еще 28 июня 2023 года ввел запрет на продажу этих танков Германии, так как планировалось их возможное дальнейшее направление на Украину. Сейчас компания RUAG обратилась в Государственный секретариат экономики с запросом на разрешение торговли данными боевыми танками. Предполагается, что покупателем станет компания, расположенная на территории Германии.

    В заявлении также подчеркнули: «Любая передача на Украину по договору исключается… Таким образом, продажа боевых танков RUAG немецкой компании не требует специального разрешения».

    Ранее министерство экономики Швейцарии согласовало передачу Германии 71 танка Leopard 1A5 при условии, что техника не попадет на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария усилила контроль над экспортом стрелкового оружия и боеприпасов после инцидента с поставками на Украину в нарушение эмбарго. Страна запретила проход войск из Евросоюза через свою территорию. Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна не будет поставлять оружие на Украину, поскольку закон «О чрезвычайном положении» не применяется.

    Коментарии (3)
    29 мая 2025, 10:18 • Новости дня
    Отношения Чехии и Словакии испортились из-за конфликта на Украине
    Отношения Чехии и Словакии испортились из-за конфликта на Украине
    @ Embassy of the Slovak Republic in Prague

    Tекст: Александра Юдина

    Отношения между Чехией и Словакией, традиционно считавшимися образцовыми с момента распада Чехословакии в 1992 году, переживают серьезное охлаждение, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Аналитики отмечают, что после прихода к власти в Словакии правительства Роберта Фицо осенью 2023 года политический диалог с Прагой заметно осложнился. Курс Братиславы, ориентированный на Россию, вступил в противоречие с поддерживающей Украину позицией чешского кабмина, передает Deutche Welle.

    В марте 2024 года чешские власти отменили традиционное совместное заседание правительств, объяснив это невозможностью скрыть глубокие разногласия по внешней политике и заявив о приостановке «чрезвычайно хороших отношений» на неопределенный срок.

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что межправительственные консультации с Братиславой проводить сейчас нецелесообразно. Роберт Фицо, напротив, публично обвинил чешское правительство в том, что именно его поддержка Украины ставит под угрозу двусторонние отношения, тогда как Братислава, по его словам, выступает за мирные инициативы.

    Социологические исследования фиксируют падение симпатий между народами двух стран: Словакия опустилась на десятое место в рейтинге популярности у чехов, а положительная оценка словацких президентов среди чехов снизилась вдвое после смены Зузаны Чапутовой на Петера Пеллегрини. Практическое сотрудничество продолжается только на рабочем уровне, но атмосфера прежнего доверия исчезла.

    В вопросе поддержки Украины между странами складывается глубокий раскол: за оказание военной помощи Киеву выступают 58% чехов и лишь 16% словаков. При этом, по данным опроса IPSOS, каждый пятый житель Словакии желает победы России, тогда как в Чехии подобную позицию разделяют около 7%.

    Словацкая оппозиция подчеркивает, что существует политическая альтернатива и возможность возобновления тесных связей с Прагой, если оппозиционные силы придут к власти. Однако эксперты прогнозируют, что отчуждение между странами может сохраниться и после смены политических элит.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина надоела всей Европе. Так, приходит все больше сигналов о том, что местное население и элиты начинают рассматривать Украину не как форпост против России, а как источник постоянных проблем и головной боли.

    Коментарии (4)
    28 мая 2025, 14:03 • Новости дня
    Помощник Путина: Трамп не знает о террористических атаках Украины против городов России

    Ушаков заявил о недостаточной информированности Трампа по ситуации на Украине

    Помощник Путина: Трамп не знает о террористических атаках Украины против городов России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп не до конца понимает, что российские удары на Украине наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры.

    В интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину Ушаков отметил, что глава Белого дома осведомлен лишь о российских ответных мерах, но не знает, что Россия избегает ударов по гражданской инфраструктуре, передает РИА «Новости».

    Ушаков подчеркнул, что президенту США не сообщают о массовых террористических атаках со стороны Украины против российских городов. «В частности, не информируют о том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов. Трамп знает только о том, какие ответные меры мы предпринимаем», – заявил он.

    Помощник президента добавил, что российская сторона внимательно отслеживает все заявления американского лидера по ситуации на Украине. «Уже много чего Трамп говорит, мы, естественно, все это читаем, отслеживаем, так сказать», – сказал он.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что российские удары всегда направлены исключительно по военным объектам и объектам, используемым украинскими вооруженными силами.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов», сообщили военкоры. Трамп выразил недовольство действиями России, заявив, что осуждает массированный удар по объектам на Украине.

    Коментарии (14)
    29 мая 2025, 10:55 • Новости дня
    Мерц заявил о возможной передаче ракет Taurus Киеву
    Мерц заявил о возможной передаче ракет Taurus Киеву
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил передачу Украине ракет Taurus, отметив, что передача этих вооружений «входит в сферу возможностей», сообщает канал ZDF.

    Он отметил, что передача этих вооружений «входит в сферу возможностей», однако не стал давать конкретных сроков или подтверждать решение, передает новостное приложение ZDFheute от немецкой телекомпании.

    Мерц также подчеркнул, что подготовка украинских военных к эксплуатации Taurus займет несколько месяцев.

    По его словам, передача ракет в течение полугода или года не принесет Украине немедленной пользы, поэтому сейчас приоритетом остается укрепление текущей военной поддержки.

    Мерц добавил, что Германия ведет тесные консультации по этому поводу с европейскими партнерами, некоторые из которых уже поставили дальнобойные ракеты Киеву.

    Также в эфире ZDF канцлер подчеркнул, что прекращение конфликта находится исключительно в руках России, при этом дипломатические усилия Запада, включая инициативы при участии Ватикана, уже исчерпаны.

    Ранее издание Die Welt сообщило, что Германия намерена профинансировать создание беспилотников дальнего радиуса действия для Украины.

    Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине. В Минобороны Германии заявили, что развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель.

    Коментарии (5)
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    МС-21, самый востребованный в мире тип лайнера, стал символом преодоления санкционного давления. Проект не просто жив, а готов пережить Boeing, заявили в Ростехе. Несмотря на беспрецедентное давление, России удалось заместить около 80 западных систем и агрегатов, и уже в 2026 году первые МС-21 начнут летать в авиакомпаниях. Такого мало кто ожидал на Западе. Подробности

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    Мерц подвел Германию к «красным линиям» Москвы

    Германия выделит Украине средства на создание дальнобойных вооружений для атак по российской территории – таков главный итог встречи канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского. МИД РФ уже расценил данный шаг как прямое вовлечение ФРГ в конфликт. К каким последствиям приведет эта эскалация со стороны Берлина? Подробности

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    У России есть стратегический резерв для отражения атак украинских БПЛА

    Вот уже несколько дней система ПВО России работает с высочайшей нагрузкой – уничтожены тысячи украинских беспилотников, атаковавших гражданские объекты на российской земле. Однако у нашей страны есть дополнительные резервы, которые способны еще больше повысить эффективность поражения дальнобойных вражеских БПЛА. О чем идет речь? Подробности

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    Неловкую политику Германии усугубило невезение ее канцлера

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заставил мир гадать, что же он такое придумал с ракетами для Украины и какое табу отменил в отношении ударов по России. Ответ явно не обрадует Владимира Зеленского: он получит в Берлине не тот подарок, на который рассчитывал. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

      Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

    • Новые санкции США против России. Ждем?

      Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

    • Мерц угрожает России ракетами

      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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