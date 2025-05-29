Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Мать Гурциева заявила, что сын был одной из целей спецслужб Украины
Погибший от взрыва ветеран спецоперации и участник программы «Время героев» Заур Гурциев находился в числе потенциальных целей украинских спецслужб, рассказала его мать Елена.
Гурциев рассказывал своей матери, что его вызывали в ФСБ и предупреждали, что он находится «в разработке», сказала Елена, передает Ura.ru.
Также она охарактеризовала его как человека прямолинейного и смелого. По словам собеседницы, сыну нравилась его новая работа на государственной службе.
Женщина отметила, что Гурциев хотел многое сделать для жителей Ставрополя, а также строил большие планы на жизнь.
28 мая он не позвонил матери, ночью Елена в тревоге написала ему сообщение, но уже не получила ответа.
Гурциев погиб при взрыве на улице Чехова в Ставрополе. Его внесли в список украинского сайта «Миротворец» утром перед гибелью.
По данным СМИ, смертником, подорвавшим ветерана СВО, был 29-летний Никита Пеньков.