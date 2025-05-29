Погибший при взрыве в Ставрополе ветеран СВО Гурциев был внесен в базу «Миротворца»

Tекст: Ольга Иванова

Погибший при взрыве в Ставрополе ветеран специальной военной операции Заур Гурциев был внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» утром 29 мая, передает ТАСС. На портале указано, что он был занесен за участие в боевых действиях против Украины, а также опубликованы его адрес и номер телефона.

Сайт «Миротворец» действует с 2014 года, его создатели публикуют данные лиц, которых считают угрозой национальной безопасности Украины. За годы существования ресурс включил в свои списки журналистов, артистов и политиков, посетивших Крым, Донбасс или вызвавших недовольство авторов портала.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования гибели Гурциева руководителю следственного управления по Ставропольскому краю Вячеславу Хорольскому.

Напомним, Гурциев погиб в результате взрыва на улице Чехова в Ставрополе.

До этого сообщалось, что в районе улицы Чехова в Ставрополе прогремел взрыв, в результате которого двое мужчин погибли. Отдел СУ СК по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту убийства двух лиц общеопасным способом.