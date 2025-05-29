Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.6 комментариев
При взрыве неизвестного устройства в Ставрополе погибли двое мужчин
Два человека погибли в Ставрополе после взрыва неизвестного устройства
В районе улицы Чехова в Ставрополе прогремел взрыв, в результате которого двое мужчин погибли, повреждены припаркованные автомобили, рассказал мэр города Иван Ульянченко.
По его словам, взрыв неизвестного устройства произошел во дворе многоквартирного дома по адресу Чехова 85/19.
«В результате инцидента погибли двое мужчин. По предварительным данным, внешних повреждений жилого дома нет, пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей», – рассказал Ульянченко ТАСС.
Он уточнил, что на месте работают экстренные службы, выясняются обстоятельства происшествия.
В частности, Ставропольский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц общеопасным способом) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в приграничном Глушковском районе Курской области 36-летний мужчина погиб из-за взрыва, который произошел после поднятия им подозрительного пакета на дороге.