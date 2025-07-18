Китай пригрозил Канаде контрмерами за пошлины на сталь

Tекст: Дмитрий Зубарев

О готовности защитить интересы национальных компаний заявило Министерство коммерции КНР, передает ТАСС.

В официальном комментарии ведомства отмечается: «Китайская сторона примет все необходимые [ответные] меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы предприятий КНР». Пекин выразил надежду, что Канада учтет интересы развития многосторонней торговой системы и сохранения стабильных китайско-канадских экономических отношений.

Министерство подчеркнуло, что Оттава должна «немедленно исправить допущенные ошибки и отказаться от ограничительных мер». В заявлении также указывается, что главной причиной проблем канадской сталелитейной отрасли стала односторонняя тарифная политика США, а не китайский импорт.

Правительство Канады, по мнению Пекина, уклоняется от решения ключевых вопросов и пытается переложить ущерб на торговых партнеров, включая КНР. Минкоммерции Китая отметило, что такие меры нарушают нормы ВТО и являются проявлением протекционизма, что нанесет «серьезный урон» сотрудничеству между двумя странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады подали жалобу во Всемирную торговую организацию из-за пошлин, которые США установили на автомобили и автозапчасти.