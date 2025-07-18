Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
Китай пригрозил Канаде контрмерами за пошлины на сталь
Министерство коммерции КНР объявило о намерении принять ответные меры в случае введения Канадой ограничений на продукцию с китайской сталью.
О готовности защитить интересы национальных компаний заявило Министерство коммерции КНР, передает ТАСС.
В официальном комментарии ведомства отмечается: «Китайская сторона примет все необходимые [ответные] меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы предприятий КНР». Пекин выразил надежду, что Канада учтет интересы развития многосторонней торговой системы и сохранения стабильных китайско-канадских экономических отношений.
Министерство подчеркнуло, что Оттава должна «немедленно исправить допущенные ошибки и отказаться от ограничительных мер». В заявлении также указывается, что главной причиной проблем канадской сталелитейной отрасли стала односторонняя тарифная политика США, а не китайский импорт.
Правительство Канады, по мнению Пекина, уклоняется от решения ключевых вопросов и пытается переложить ущерб на торговых партнеров, включая КНР. Минкоммерции Китая отметило, что такие меры нарушают нормы ВТО и являются проявлением протекционизма, что нанесет «серьезный урон» сотрудничеству между двумя странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады подали жалобу во Всемирную торговую организацию из-за пошлин, которые США установили на автомобили и автозапчасти.