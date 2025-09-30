Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Россиянам гарантировали защиту прав при передаче функций страховщиков фонду ОМС
Передача полномочий страховых компаний территориальным фондам ОМС, согласно законопроекту, предусматривает отдельные механизмы для защиты прав граждан на бесплатную медицинскую помощь, сообщили в Минздраве.
Законопроект о передаче функций страховых медицинских организаций территориальному фонду обязательного медицинского страхования предусматривает гарантии защиты прав пациентов на бесплатную медицинскую помощь.
В Минздраве подчеркнули, что в случае принятия высшим должностным лицом субъекта решения о передаче функций страховых медицинских организаций территориальному фонду ОМС будет в полной мере обеспечена реализация прав граждан на бесплатную медицинскую помощь.
В министерстве также заявили, что предоставление главам субъектов Российской Федерации соответствующего права обеспечит больше гибкости при реализации полномочий в сфере обязательного медицинского страхования.
Если проект поправок к федеральному закону будет одобрен, начиная с 2026 года региональные власти смогут передавать функции страховщиков территориальным фондам ОМС. Ранее страховые компании высказывали опасения, что такая мера может повысить коррупционные риски и ограничить их роль в защите интересов пациентов.
Министерство здравоохранения разработало законопроект о новых полномочиях для глав регионов и о порядке работы системы ОМС.
Мэр Москвы Сергей Собянин подверг критике равные условия обязательного медицинского страхования для неработающих и работающих граждан.