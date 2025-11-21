В Афганистане обнаружили древнее городище Кушанского царства

Археологи обнаружили на севере Афганистана древнее городище эпохи Кушанов

Tекст: Мария Иванова

Древнее городище, относящееся, по оценке специалистов, к Кушанскому царству, обнаружено на севере Афганистана в провинции Баглан, передает РИА «Новости». Об открытии сообщили в пресс-службе министерства информации и культуры страны, отметив, что первые находки были сделаны во время геодезических работ.

Как сообщили сотрудники багланского управления минкультуры, в ходе исследований неподалеку от источника Чешма Шир нашли крупный древний холм, датируемый предположительно доисламской эпохой. Холм расположен всего в 100 метрах от источника.

Геодезисты при раскопках обнаружили фрагменты глиняных кувшинов, изделия из кости и другие артефакты, которые, согласно предварительным данным, могут относиться к периоду Кушанского царства. В сообщении отмечается, что подобные находки указывают на существование здесь важного поселения или культурного центра тысячи лет назад.

«Существует высокая вероятность, что в будущем в ходе научных раскопок... будут обнаружены и другие значимые находки», говорится в официальном сообщении. Специалисты полагают, что это место может дать ценный материал для изучения истории региона.

Кушанское царство возникло на развалинах Греко-Бактрийского царства и в свою эпоху – с конца первого по начало третьего века нашей эры – занимало обширные территории, включая современные Среднюю Азию, Афганистан, Пакистан и север Индии. Экономика государства базировалась на поливном земледелии и торговле, а города были развитыми центрами ремесел и караванной торговли.

