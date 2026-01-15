В Крыму выписали двух пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы

Минздрав Крыма рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Двое пострадавших в результате удара ВСУ по поселку Хорлы в Херсонской области выписаны после успешного лечения. Шесть человек, включая троих детей, продолжают лечение в медицинских учреждениях Крыма, сообщает РИА «Новости». В Минздраве республики уточнили, что состояние пострадавших оценивается как стабильное и удовлетворительное.

Первоначально в Крым доставили 14 человек, пострадавших в результате атаки, одна женщина скончалась в реанимации больницы в Джанкое, а один ребенок был отправлен на лечение в Москву. До 12 января четыре человека были выписаны из больницы после прохождения курса терапии.

Между тем процедура опознания жертв атаки украинских боевиков на Хорлы оказалась осложнена из-за фрагментированности тел, сообщил в четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он также добавил, что курортный поселок Хорлы на юге Херсонской области возвращается к обычной жизни после теракта, организованного Вооруженными силами Украины.

Напомним, что в ходе террористической атаки ВСУ по Хорлам 1 января погибли 29 человек, в том числе двое детей, и более 60 пострадали, по факту трагедии было возбуждено уголовное дело.



