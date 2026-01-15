Сальдо сообщил о трудностях с опознанием тел погибших в Хорлах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Некоторые тела сложно опознать из-за их фрагментированного состояния, ведется кропотливая работа, сказал Сальдо ТАСС.

Также губернатор сообщил, что девять пострадавших при атаке в Хорлах находятся на лечении в больницах, в том числе один ребенок доставлен в Москву. Всего за медицинской помощью обратились 32 человека, многие из которых получили незначительные ранения и отказались от госпитализации.

Состояние госпитализированных оценивается как стабильное, они идут на поправку.

Врачи положительно оценивают состояние мальчика, доставленного на лечение в Москву, прогнозируя его выздоровление.

В ходе террористической атаки ВСУ по Хорлам погибли 29 человек, в том числе двое детей, более 60 пострадали. Было возбуждено уголовное дело.

Отмечалось, что ВСУ в ходе этой атаки применяли средства поражения, которые обычно используют для уничтожения укрепленных бункеров.