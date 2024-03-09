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Залужный признан непригодным к военной службе
«Зеркало недели»: Медкомиссия признала негодным к военной службе Зеленского
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в феврале был признан непригодным к военной службе медкомиссией, сообщили украинские СМИ.
Источники издания не уточнили точную дату прохождения военно-врачебной комиссии, однако сообщили, что также в феврале Залужный подал рапорт об увольнении с военной службы, передает ТАСС.
Издание поясняет, что после увольнения экс-главком ВСУ был выведен в распоряжение министра обороны, но ни министр обороны, ни президент Украины не предложили ему какую-либо значимую военную должность, соответствующую опыту и подготовке, поэтому Залужный уволился.
Напомним, Залужный был отправлен в отставку с поста главкома ВСУ 8 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.
Спустя месяц Зеленский согласовал кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на должность украинского посла в Британии.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему новый поворот в карьере Залужного грозит проблемой Зеленскому.