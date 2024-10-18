18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.0 комментариев
Доброволец рассказал о выплатах в ВСУ за убийство курских волонтеров
Доброволец Даниил: ВСУ платят 5 тыс. долларов за убийство курских волонтеров
Украинским военным выплачивают по 5 тыс. долларов за каждого убитого курского волонтера, а среди охотящихся за ними преобладают иностранные наемники, сообщил волонтер по имени Даниил.
По словам добровольца, солдатам ВСУ платят по 5 тыс. долларов за убийство волонтеров. Украинские пленные рассказывают, что «для них это как сафари», передает РИА «Новости».
Даниил также подчеркнул, что среди тех, кто охотится за волонтерами, преимущественно иностранные наемники.
Он рассказал, что стал волонтером после возвращения с СВО, не смог оставаться в стороне, когда враг вторгся на его родную землю. Даниил занимается вывозом людей из приграничных поселков, а также развозом продуктов тем, кто все еще остается в этих территориях.
Ранее волонтер рассказала о засадах украинских боевиков на гражданских в Курской области.
Житель Суджанского района Курской области сообщал о расстреле украинскими боевиками его брата и трех детей, пытавшихся эвакуироваться на мопеде.
До этого житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнивая расправы с уничтожением тараканов.