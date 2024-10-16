Tекст: Алексей Дегтярев

Украинские ДРГ устроили засаду по обе стороны дороги из населенного пункта, они расстреливали все проезжающие автомашины, сказала Мария ТАСС.

Боевики убили ее дядю и соседей. «Там же было застрелено две семьи: мама, папа, девочка и мама, папа, мальчик. И, к сожалению, труп мальчика мы до сих пор не можем найти», – добавила девушка.

Ранее житель Суджанского района Курской области сообщал о расстреле украинскими боевиками его брата и трех детей, пытавшихся эвакуироваться на мопеде.

Житель Суджи Владимир Мальцев рассказывал, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область.