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Волонтер рассказала о засадах украинских боевиков на гражданских в Курской области
Украинские диверсионные группы устраивали засады на гражданские автомобили в районе села Коренево в Курской области, они расстреливали местных жителей, пытавшихся эвакуироваться, сообщила волонтер Мария.
Украинские ДРГ устроили засаду по обе стороны дороги из населенного пункта, они расстреливали все проезжающие автомашины, сказала Мария ТАСС.
Боевики убили ее дядю и соседей. «Там же было застрелено две семьи: мама, папа, девочка и мама, папа, мальчик. И, к сожалению, труп мальчика мы до сих пор не можем найти», – добавила девушка.
Ранее житель Суджанского района Курской области сообщал о расстреле украинскими боевиками его брата и трех детей, пытавшихся эвакуироваться на мопеде.
Житель Суджи Владимир Мальцев рассказывал, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область.