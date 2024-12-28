Пленный ВСУ призвал Зеленского хорошо подумать перед снижением мобилизационного возраста

Tекст: Алексей Дегтярев

Зеленскому необходимо пересмотреть возможное решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, заявил попавший в плен Попович, передает ТАСС.

По его словам, молодые люди в возрасте 18-20 лет редко создают семьи, и подчеркнул, что даже в условиях войны не следовало бы привлекать таких молодых людей к службе.

Он выразил мнение, что и в более зрелом возрасте, например в 27 лет, многие люди еще не успели обзавестись семьями или оставить потомство.

«Очень хорошо подумай, Володя Зеленский», – призвал политика солдат.

Если бы у президента были дети такого возраста, он мог бы иначе взглянуть на эту ситуацию, заключил Попович.

Ранее сообщалось, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.