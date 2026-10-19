Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Армия Израиля ликвидировала трех боевиков ХАМАС в секторе Газа
ЦАХАЛ: В секторе Газа в результате авиаудара ликвидированы три боевика ХАМАС
Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении в секторе Газа в результате авиаударов трех членов военного крыла палестинского движения ХАМАС, один из которых был командиром отряда.
Израильские военные нанесли авиаудары по территории сектора Газа, в результате которых были убиты три вооруженных радикала из военного крыла ХАМАС, в том числе командир отряда, передает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.
По данным военных, один из погибших занимался производством оружия и играл ключевую роль в работе производственного штаба организации, а другой состоял в инженерном батальоне ХАМАС.
В пресс-службе подчеркнули, что радикалы готовили атаки на военнослужащих и мирных жителей, пытались восстановить военный потенциал движения и систематически нарушали режим прекращения огня. Представители армии добавили, что перед атакой приняли необходимые меры для снижения ущерба гражданскому населению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС в секторе Газа.
До этого израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге сектора Газа.
Также Армия обороны Израиля уничтожила пять бойцов ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе.