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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

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    19 октября 2026, 09:58 • Новости дня

    Армия Израиля ликвидировала трех боевиков ХАМАС в секторе Газа

    ЦАХАЛ: В секторе Газа в результате авиаудара ликвидированы три боевика ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении в секторе Газа в результате авиаударов трех членов военного крыла палестинского движения ХАМАС, один из которых был командиром отряда.

    Израильские военные нанесли авиаудары по территории сектора Газа, в результате которых были убиты три вооруженных радикала из военного крыла ХАМАС, в том числе командир отряда, передает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

    По данным военных, один из погибших занимался производством оружия и играл ключевую роль в работе производственного штаба организации, а другой состоял в инженерном батальоне ХАМАС.

    В пресс-службе подчеркнули, что радикалы готовили атаки на военнослужащих и мирных жителей, пытались восстановить военный потенциал движения и систематически нарушали режим прекращения огня. Представители армии добавили, что перед атакой приняли необходимые меры для снижения ущерба гражданскому населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС в секторе Газа.

    До этого израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге сектора Газа.

    Также Армия обороны Израиля уничтожила пять бойцов ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе.

    18 октября 2026, 19:29 • Новости дня
    Страны Персидского залива призвали признать хуситов террористами

    МИД стран Персидского залива призвали объявить хуситов террористами

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива призвал международное сообщество признать йеменское движение «Ансар Алла» террористической организацией.

    Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по итогам заседания в Бахрейне призвали прекратить любую поддержку движения «Ансар Аллах», передает РИА «Новости».

    Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили атаки хуситов на Саудовскую Аравию. В итоговом заявлении подчеркивается, что удары по мусульманским святыням, аэропортам и нефтяным объектам привели к жертвам среди мирного населения.

    Министры также потребовали строго соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН об эмбарго на поставки оружия хуситам и прекращении нападений на суда в Красном море. При этом страны Персидского залива подтвердили поддержку территориальной целостности Йемена и выступили за политическое урегулирование конфликта путем диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    Во вторник Дональд Трамп пригрозил йеменскому движению из-за ударов по Саудовской Аравии.

    В понедельник наследный принц Саудовской Аравии спрятался в бункерах из-за атак хуситов.

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    18 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    В Иране анонсировали испытания собственного тяжелого истребителя

    В Иране заявили о планах испытать тяжелый истребитель в 2027 году

    В Иране анонсировали испытания собственного тяжелого истребителя
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый министр обороны Ирана Мехрдад Ахлаги заявил, что в следующем году состоятся первые летные испытания тяжелого истребителя полностью иранского производства.

    Иранские военные планируют провести летные испытания нового самолета в 2027 году, пишет ТАСС.

    «Надеюсь, тяжелый истребитель Исламской Республики Иран поднимется в воздух в следующем году», – заявил Мехрдад Ахлаги.

    По словам главы ведомства, в текущем году самолет будет проходить наземные испытания, включающие руление и движение по земле. Министр подчеркнул, что истребитель полностью спроектирован и произведен на территории Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца власти Ирана допустили выход страны из договора о ядерном оружии.

    В прошлом месяце исламская республика направила в ICAO протест на ограничения США в сфере авиации.

    В сентябре президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о применении ядерного оружия против Ирана.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    18 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Лавров назвал далекой цель создания Палестинского государства

    Лавров: Цель создания Палестинского государства сейчас представляется далекой

    Tекст: Дарья Григоренко

    На данном этапе цель создания Палестинского государства в согласованных ООН параметрах представляется далекой, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    «У всех вызывают глубокую озабоченность попытки вообще поставить крест на создании Палестинского государства. И мы, и наши партнеры по Совету сотрудничества категорически не согласны с таким подходом. На данном этапе, к сожалению, мы далеки от этой цели», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Министр добавил, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации вокруг сектора Газа спустя год все еще остается лишь на бумаге. По его словам, изложенные в нем параметры контроля в анклаве не соблюдаются, ситуация развивается противоположным образом.

    Стороны договорились в рамках дальнейших совместных действий в ООН продолжать добиваться справедливости для палестинского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Владимир Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

    В прошлом месяце Лавров предупредил об угрозе срыва создания Палестинского государства.

    Весной глава МИД отметил ликвидацию намеков на создание государства на палестинских территориях.

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    18 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    В КСИР заявили о наличии технологии создания американской «матери всех бомб»

    В КСИР заявили о наличии технологии создания «матери всех бомб»

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран располагает технологиями создания 14-тонных бомб, разработанных в США, заявил советник главы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Накди.

    Иран получил технологию 14-тонной американской бомбы, заявил Накди, добавив, что компоненты, сплавы и электронные схемы этой бомбы были проанализированы после того, как она не сработала во время 12-дневной войны с США, передает издание Tabnak.

    Сардар Накди заявил во время учений в Сари-Джанфадаян: «Американская «мать всех бомб» весит десять тонн, но во время 12-дневной войны они сбросили на Иран 14-тонную бомбу, которая не сработала».

    По его словам, теперь состав, электронные схемы и технологии американской 14-тонной бомбы проанализированы, и технология ее создания находится в распоряжении КСИР.

    «Если они получат удар такой бомбой, пусть знают, откуда мы взяли эту технологию», – сказал советник главы КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран предупредил США о последствиях применения «матери всех бомб». Вашингтон заявил о том, что разработал план удара по Ирану «матерью всех бомб».

    Генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

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    18 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Лавров раскритиковал подход США к конфликту с Ираном

    Лавров назвал подход США к Ирану мешающим урегулированию

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подход Соединенных Штатов к конфликту с Ираном не способствует урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Российский министр принял участие в девятом раунде стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Манаме, передает РИА «Новости».

    На итоговой пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства напомнил слова президента США Дональда Трампа, что Вашингтон несколько раз «уничтожил все руководство Ирана».

    «Наверное, это не тот подход, который может помогать далеко расположенному региону искать те самые договоренности, о которых сейчас мой друг сказал – на основе взаимного уважения, на основе международного права», – заявил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Лавров заявил о балансировании Ближнего Востока на грани полноформатной войны.

    В пятницу генсек ОДКБ сообщил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

    Ирак потерял 60 млрд долларов из-за этого противостояния.

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    18 октября 2026, 19:58 • Новости дня
    МИД анонсировал переговоры Лаврова в Иране по ситуации в Персидском заливе

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров 19 октября совершит рабочий визит в Тегеран для переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    Руководители дипломатических ведомств рассмотрят пути урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, об этом сообщается на сайте МИД России.

    «Предполагается обсуждение обстановки в зоне Персидского залива и путей выхода из острейшего международного кризиса, спровоцированного незаконной агрессией США и Израиля против Ирана, который нанес удар по стабильности и безопасности не только на Ближнем и Среднем Востоке, но и в глобальном масштабе», – говорится в сообщении министерства.

    Помимо этого, стороны планируют затронуть актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В частности, дипломаты обсудят реализацию крупных совместных энергетических и транспортно-логистических проектов. Предстоящие переговоры должны способствовать дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Лавров поблагодарил страны Персидского залива за позицию по Украине.

    Россия и государства региона подготовили новые инвестпроекты.

    Министр иностранных дел назвал далекой цель создания Палестинского государства.

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    18 октября 2026, 17:43 • Новости дня
    Нетаньяху призвал завершить все задачи Израиля за срок президентства Трампа

    Нетаньяху призвал завершить задачи Израиля за два года до ухода Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство должно выполнить важнейшие задачи на всех фронтах в ближайшие два года, пока пост президента США занимает Дональд Трамп.

    «У нас осталось еще два года президентского срока моего друга Дональда Трампа, и это именно то время, когда мы должны завершить наши важнейшие задачи на всех фронтах», – заявил Нетаньяху в обращении к избирателям, размещенном в соцсетях, передает ТАСС.

    Ранее премьер неоднократно отмечал, что Израиль ведет конфликт на семи фронтах, подразумевая сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Йемен.

    Нетаньяху также выразил уверенность, что предстоящие 27 октября парламентские выборы имеют судьбоносное значение для будущего страны. По его мнению, победа оппозиционного блока с участием левых и арабских партий приведет к созданию независимой Палестины. Воспрепятствовать этому, как утверждает политик, может только возглавляемая им партия «Ликуд» и коалиция правых, ультраправых и религиозных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана.

    Еврейское государство и Соединенные Штаты обсуждали новые удары по Исламской республике.

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    18 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    При атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменское движение «Ансар Аллах» обстреляло город Наджран на юге Саудовской Аравии, в результате чего шесть человек получили ранения.

    Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» обстреляли жилой район города Наджран на юге Саудовской Аравии, передает РИА «Новости» заявление службы гражданской обороны королевства.

    По данным саудовского ведомства, спасатели уже приступили к ликвидации последствий падения снаряда. Уточняется, что пострадали шесть человек, а трем жилым домам и трем автомобилям нанесен материальный ущерб. Официальный представитель гражданской обороны подчеркнул, что нападения на гражданские объекты грубо нарушают международное гуманитарное право.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека погибли при крушении саудовского вертолета.

    В четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

    Хуситы заявили о поражении саудовского истребителя Typhoon над Йеменом.

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    19 октября 2026, 02:24 • Новости дня
    КСИР объявил о подорвавшемся в Ормузском проливе танкере-нарушителе

    КСИР заявил о подорвавшемся в Ормузе танкере-нарушителе

    Tекст: Катерина Туманова

    ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что еще один нарушивший правила танкер подорвался на мине к югу от Ормузского пролива.

    «Танкер-нарушитель подорвался на морской мине к югу от Ормузского пролива, что привело к взрыву и пожару в машинном отделении судна. Судно, следовавшее на выход из Ормузского пролива, с момента отправления держало отключенными все системы позиционирования и навигации», – передает агентство Tasnim.

    В КСИР заявили, что инцидент произошел, когда танкер пытался пройти по несанкционированному южному маршруту, нарушая правила судоходства в Ормузском проливе.

    ВМС КСИР напомнили, что в отношении любых судов, следующих через Ормузский пролив или Персидский залив с отключенными системами навигации и идентификации, будут приняты жесткие и решительные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два танкера с 2 млн баррелей нефти 17 октября подорвались на морской мине. Страны Персидского залива призвали признать хуситов террористами.

    Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.


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    19 октября 2026, 08:59 • Новости дня
    Пентагон тайно закупил ракеты PrSM на фоне конфликта с Ираном

    Сухопутные войска США тайно заказали ракеты PrSM на 550 млн долларов

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне истощения запасов в ходе боевых действий против Ирана американские военные без публичного объявления заключили контракты на поставку дальнобойных ракет PrSM стоимостью около 550 млн долларов.

    Сухопутные войска США заказали партию ракет PrSM базовой модификации на сумму почти 539 млн долларов. Еще около 9,8 млн долларов в 2026 году добавили к ранее заключенным контрактам на предыдущие партии этих же снарядов, передает РИА «Новости».

    Ни новый заказ на поставку, ни последующее увеличение расходов не появились отдельным сообщением в ежедневной сводке Пентагона о крупных контрактах. Закупки проводились через действующий многолетний договор с Lockheed Martin, внутри которого военные оформляли отдельные запросы и изменения к ним.

    Производственный цикл занимает около трех лет, поэтому поставки ракет из новой серийной партии начнутся только в конце 2028 года. В августе американская пресса сообщала, что за пять месяцев боевых действий против Ирана Соединенные Штаты практически исчерпали запасы дальнобойных ракет PrSM и ATACMS.

    На 2027 финансовый год армия запросила почти 1,92 млрд долларов на закупку еще 1134 ракет PrSM. Всего США намерены приобрести 3986 снарядов базовой модификации. В сентябре Пентагон также сообщил о заключении контракта на 1,2 млрд долларов на поставку ракет второго поколения, способных поражать движущиеся морские цели.

    Ранее СМИ писали, что американская армия решила разнообразить используемые ракеты для систем ПВО.

    До этого Соединенные Штаты закупили устаревшие снаряды для комплексов Patriot.

    В апреле Вашингтон резко увеличил закупки ракет Patriot.

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    19 октября 2026, 10:30 • Новости дня
    Из-за атак на суда в Ормузском проливе заблокированы 6 тыс. моряков

    Tекст: Игорь Иножарский

    Генеральный секретарь Международной морской организации (IMO) Арсенио Домингес заявил, что около 6 тыс. моряков оказались заблокированы в районе Ормузского пролива на фоне эскалации атак на коммерческие суда.

    Около 6 тыс. моряков остаются заблокированными в районе Ормузского пролива на фоне эскалации атак на коммерческие суда, пишет Fox News. По данным Financial Times, за последние две недели в этом районе нападению подверглись 24 судна.

    «Ситуация в международном судоходстве остается тяжелой и критической. Существует двойная блокада, и слишком много судов подверглось нападениям, особенно в последние дни», – заявил Домингес. Он призвал не подвергать моряков риску до получения гарантий безопасности.

    Заявление Домингеса прозвучало после обращения Ирана в IMO. Тегеран обвинил американских военных в использовании 16-го канала УКВ, предназначенного для сигналов бедствия, для запугивания иранских экипажей в Персидском заливе. В Центральном командовании ВС США ответили, что американские силы профессионально обеспечивают военно-морскую блокаду Ирана и предоставляют судам возможность выполнить требования.

    С начала конфликта 28 февраля IMO зафиксировала 100 подтвержденных морских инцидентов в регионе, в результате которых погибли 24 моряка. Домингес подчеркнул, что опасность усугубляется использованием поддельных судовых реестров и фальшивых флагов безответственными судовладельцами, пытающимися обойти ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Ирана сообщил о плане по открытию Ормузского пролива. В субботу в акватории зафиксировали рекордное число атак на суда. В среду СМИ написали об использовании Тегераном атак в проливе для влияния на выборы в США.

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    19 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Жертвами ракетного удара хуситов по лагерю в Йемене стали 40 человек

    Al Mashhad: В Йемене 40 человек погибли при ракетном ударе хуситов

    Tекст: Мария Иванова

    Не менее 40 человек погибли в провинции Шабва на востоке Йемена в результате атаки мятежников-хуситов на лагерь правительственных сил.

    Целью обстрела с использованием баллистических ракет стал тренировочный лагерь Аль-Алам, передает ТАСС со ссылкой на йеменский новостной портал Al Mashhad.

    В момент атаки на территории объекта проходили учения недавно сформированного батальона быстрого реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье шесть человек пострадали при атаке хуситов на саудовский город Наджран.

    В начале месяца мятежники атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

    Арабская коалиция обвинила хуситов в нападении на электростанцию в Медине.

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    19 октября 2026, 13:50 • Новости дня
    Лавров прибыл в Иран для обсуждения деэскалации в Персидском заливе

    Лавров прибыл в Иран для обсуждения шагов по деэскалации в Персидском заливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран, где обсудит с иранским коллегой Аббасом Аракчи шаги по снижению напряженности в зоне Персидского залива.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения с иранским коллегой Аббасом Аракчи шагов по деэскалации напряженности в зоне Персидского залива, передает ТАСС.

    Российского министра также примет президент Ирана Масуд Пезешкиан. Значительное внимание в ходе контактов будет уделено практическим шагам по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

    Ожидается, что глава МИД проинформирует иранскую сторону о ключевых итогах своих встреч со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Манаме, которая стала первой точкой его ближневосточного турне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье МИД анонсировал переговоры Сергея Лаврова в Иране по ситуации в Персидском заливе.

    Глава ведомства раскритиковал подход США к конфликту с Ираном.

    В субботу он прибыл в Бахрейн.

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    19 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Госдеп призвал американцев к бдительности на Ближнем Востоке

    Госдеп: США призвали граждан к повышенной бдительности на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Госдепартамент США призвал американцев, находящихся на Ближнем Востоке, проявлять повышенную бдительность из-за боевых действий, которые ведут йеменские хуситы.

    США призвали своих граждан, находящихся на Ближнем Востоке, к повышенной бдительности в связи со сложной обстановкой в сфере безопасности, передает РИА «Новости».

    В заявлении Госдепа отмечается, что боевые действия йеменских хуситов против Саудовской Аравии включают нападения на гражданские аэропорты и другую инфраструктуру.

    «Необходимо учитывать возможность отмены рейсов, закрытия воздушного пространства и сбоев в транспортном сообщении», – сказано в документе.

    В ведомстве добавили, что боевые действия могут быстро распространиться за пределы региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    В субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о готовности страны защитить Саудовскую Аравию.

    В прошлый четверг хуситы атаковали аэропорт Эр-Рияда, в результате чего погибли более 15 человек.

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    19 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Израиль ликвидировал трех боевиков ХАМАС на севере Газы

    Tекст: Игорь Иножарский

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении трех боевиков ХАМАС на севере сектора Газа, которые занимались производством оружия и пытались восстановить военный потенциал группировки.

    Как пишет Israel National News, удары были нанесены в минувшие выходные в районе Туффа на севере сектора Газа. Был ликвидирован Абдалла Мохаммед Хамис Джабер из военного крыла ХАМАС.

    В сообщении отмечается, что Джабер участвовал в производстве оружия, играл важную роль в работе производственного штаба группировки и занимался восстановлением ее потенциала.

    Также в районе Туффа был убит командир ячейки военного крыла ХАМАС Маджед Ахмед Мустафа Саббаг, а в районе Джабалии – террорист из инженерного батальона Амер Башир Мохаммед Хурани.

    В ЦАХАЛ подчеркнули, что террористы нарушали режим прекращения огня, планируя нападения на израильских военных и мирных жителей. Перед нанесением ударов были приняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов и воздушного наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС в секторе Газа. В четверг израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге анклава. Во вторник Израиль уничтожил пять бойцов ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе.

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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

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    В Прибалтике готовятся выбирать между теплом, едой и лекарствами

    «Для значительной части жителей Прибалтики отопление перестало быть доступным благом и превратилось в статью расходов, угрожающую базовому потреблению». Такими словами политологи комментируют то, каким стрессом для граждан Латвии, Литвы и Эстонии становится начало отопительного сезона – прежде всего из-за коммунальных счетов. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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