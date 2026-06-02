  Военкоры опубликовали список пораженных ВС России целей на Украине
    Норвегия призвала ЕС бурить Арктику
    Путин заявил о новом уровне конфликта на Украине после удара по Старобельску
    США допустили размещение ядерного оружия в новых странах НАТО
    Мединский выступил за планово-капиталистическую модель обучения в вузах
    Нанесен массированный удар по военно-промышленным объектам на Украине
    Военкор назвал пораженные массированным ударом цели на Украине
    ФСБ раскрыла масштабный взлом смартфонов чиновников
    МИД назвал «правовым нигилизмом» перехват Францией судна Tagor
    Politico: Европейские банки страхуют теневой флот России
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему русская медицина завоевывает мировой рынок

    За последние годы с отечественной медициной случилось нечто непредвиденное. Она вдруг стала всем нравиться. К концу 2025 года удовлетворенность россиян медицинской помощью достигла 56,2%. На такие показатели не рассчитывали даже государственные планировщики.

    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    2 июня 2026, 12:02 • Новости дня

    Париж ограничил участие Израиля в оружейной выставке Eurosatory

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Франции ограничили официальное участие Израиля в оборонной выставке Eurosatory в Париже, разрешив представить лишь средства ПВО, сообщило министерство обороны еврейского государства.

    Руководство Франции установило жесткие рамки для израильской делегации на оружейной выставке Eurosatory в Париже, передает РИА «Новости».

    В последние годы местные власти уже неоднократно отказывали компаниям из еврейского государства в доступе на национальные профильные площадки.

    «Французское правительство проинформировало министерство обороны Израиля о своем решении запретить официальное участие Израиля в оборонной выставке Eurosatory, запланированной на конец этого месяца в Париже. В результате министерство обороны Израиля не сможет принять участие в выставке или организовать национальный павильон», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

    Новые правила лишают чиновников права посещать мероприятие и открывать национальный стенд. Израильским промышленникам разрешили показывать только комплексы противовоздушной обороны. Представители министерства назвали исключение наступательных вооружений позорным решением, которое продиктовано политическими расчетами и совершенно не вызывает удивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы международного авиасалона в Ле-Бурже заблокировали павильоны израильских оборонных компаний черными щитами.

    Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал создать независимую от других стран оборонную промышленность.

    Весной текущего года Франция закрыла свое воздушное пространство для самолетов с военным грузом для еврейского государства.

    1 июня 2026, 13:54 • Новости дня
    Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров

    Tекст: Олег Исайченко

    Формальным поводом для перехвата Францией судов, перевозящих российскую нефть, служит не то, что они числятся в санкционных списках, а якобы отсутствие флага или его подмена. При этом перевод танкеров под флаг России не станет стопроцентной гарантией отсутствия претензий со стороны европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал задержание танкера Tagor.

    «Франция не в первый раз задерживает судно, которое перевозит российскую нефть. При этом с точки зрения международного права оснований для ареста нет», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что формальным поводом для перехвата судна служит не то, что оно числится в санкционных списках, а якобы отсутствие флага или его подмена. «Танкер сопровождают во французский порт, где проверяют документы. Как показывает практика, Париж через короткое время – иногда буквально на следующий день – отпускает танкер», – уточнил собеседник.

    По его мнению, Пятая республика такими акциями преследует несколько целей. «Во-первых, это пиар. Французские власти хотят выставить себя «борцами» с Россией. Во-вторых, это попытка удержать в повестке статус «токсичности» российской нефти», – пояснил Юшков. Вместе с тем действия Франции приводят к дополнительным экономическим издержкам для экспортеров энергоресурсов из РФ.

    «Собственники судов могут поднять стоимость фрахта и удерживать ее на высоком уровне», – указал спикер. Он назвал возможные варианты того, как избавить перевозящие российскую нефть суда от пиратских нападений ЕС. Первый – перевод танкеров под флаг России. Впрочем, оговорился аналитик, такой шаг не станет стопроцентной гарантией отсутствия претензий со стороны европейцев.

    «Мы видели, как действовали США в случае с Венесуэлой: американцам было абсолютно все равно, какие танкеры задерживать, под каким флагом они идут. Я думаю, страны Европы возьмут пример с Вашингтона», – отметил Юшков. Он допустил, что если бы Tagor шел под флагом РФ, то ВМС Франции «его бы задержали и отпустили спустя сутки».

    Второй вариант – сопровождение торговых судов кораблями Военно-морского флота, продолжил собеседник. Эксперт напомнил, что в апреле российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два танкера во время их прохода через Ла-Манш, за ними следовал корабль ВМС Британии. «Проблема состоит в том, что для таких масштабов, которыми мы вывозим нашу нефть морским транспортом, боевого флота просто недостаточно», – считает он.

    Третий вариант – менять маршруты – выглядит сомнительным. «Суда, которые загружаются в балтийском порту в интересах Индии и Китая, идут через Европу. Часть проходит вокруг Африки, еще часть – Средиземное море и потом через Суэцкий канал. Найти альтернативу – крайне сложно. Уход западнее в Атлантику не дает гарантий, поскольку нет никаких сил, чтобы защитить танкеры. Их могут точно так же перехватить», – детализировал экономист.

    Четвертый вариант – действовать зеркально: задерживать европейские суда, добавил Юшков. «Если ничего не делать, то ситуация будет усугубляться. Есть риски, что европейцы начнут перехватывать чуть ли не каждый второй танкер – пусть и затем отпускать через день. Такие действия, повторюсь, создают дополнительные издержки, и на это нужно реагировать», – заключил он.

    Ранее французские ВМС задержали танкер Tagor, находящийся под международными санкциями и шедший из России. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, операция была проведена в Атлантическом океане при поддержке нескольких партнеров, включая Британию, и якобы «при строгом соблюдении морского права».

    «Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право <…> Эти суда, не соблюдающие самые элементарные правила морского судоходства, также представляют угрозу для окружающей среды и всеобщей безопасности», – написал он. Согласно сведениям VesselFinder, танкер в конце мая находился близ западного побережья Норвегии и направлялся из Мурманска в неуказанный порт в Балтийском море.

    Судно задержали в 400 морских милях (около 740 км) к западу от Бретани на северо-западе Франции, уточнила морская префектура республики по Атлантическому региону. «После того, как группа досмотра поднялась на борт, изучение документов подтвердило подозрения в нарушении правил использования флага», – говорится в сообщении. Танкер сопровождают корабли ВМС Франции к якорной стоянке для дальнейшей проверки.

    По предварительным данным, капитан задержанного танкера Tagor – россиянин. Официально сведения пока не подтверждены. «Ответа от МИД Франции до сих пор не поступило. В целом никаких уведомлений от французской стороны о действиях в отношении этого судна не было», – указано в сообщении посольства России в Париже.

    В Кремле считают незаконным задержание Францией и Британией танкера в Атлантическом океане. «Такие действия граничат с международным пиратством. Мы категорическим не согласны, что они осуществляются в соответствии с международным правом», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Напомним, страны ЕС фактически объявили охоту на танкеры, перевозящие российскую нефть, а лидером выступил Париж, который уже штрафовал суда. Так, в конце марта французские силы перехватывали следовавший из Мурманска танкер Deyna под флагом Мозамбика. Макрон заявил, что танкер занимался обходом санкций и нарушал морское право. При этом позже власти республики сняли арест.

    До этого, в январе, в Средиземном море ФМС Франции задержали нефтяной танкер Grinch. По словам Макрона, судно шло под поддельным флагом. Оно простояло чуть меньше месяца на якорной стоянке Фос-сюр-Мер в районе Марселя, потом было отпущено. Осенью 2025 года сообщалось о задержании танкера Boracay (под флагом Бенина) у побережья Сен-Назера. Президент России Владимир Путин назвал пиратством арест судна. Он объяснил эти действия желанием отвлечь французов от внутренних проблем страны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о схеме, позволяющей и продавать нефть, и сделать цену нападений на танкеры для Запада крайне высокой. Она заключается в переводе судов под российскую юрисдикцию с поднятием российского флага.

    1 июня 2026, 14:49 • Новости дня
    Вратарь ПСЖ Сафонов рассмеялся во время речи Макрона
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский футболист французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассмеялся во время речи президента Франции Эммануэля Макрона на торжественном приеме по случаю победы команды в Лиге чемпионов.

    Инцидент произошел в Елисейском дворце во время чествования команды, передает телеканал 360.

    Вратарь находился в заднем ряду на сцене, когда начал улыбаться и смеяться в ходе беседы с одноклубником.

    Президент Франции открыл мероприятие жестким осуждением зачинщиков недавних парижских беспорядков. Столкновения на улицах города после матча с лондонским клубом «Арсенал» привели к травмам у 200 человек.

    Глава государства пообещал решительно бороться с любыми проявлениями насилия. После официальной части политик поздравил главного тренера Луиса Энрике и футболистов с успешным завершением сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футбольный клуб «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов. Вратарь Матвей Сафонов стал первым российским двукратным победителем этого турнира. После игры во французской столице начались массовые беспорядки.

    1 июня 2026, 20:15 • Видео
    Снова война: Иран вышел из переговоров

    Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    1 июня 2026, 14:53 • Новости дня
    Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Капитан остановленного в Атлантическом океане судна, следовавшего из Мурманска, подтвердил свою принадлежность к Российской Федерации после отказа подчиняться местным военным, заявил прокурор французского Бреста Стефан Келленберже.

    Келленберже заявил, что причиной перехвата судна стало постоянное неподчинение экипажа, передает РИА «Новости».

    «Поскольку капитан танкера, который заявил, что является гражданином России, неоднократно отказался выполнять указания ВМС Франции, возникла необходимость взять судно под контроль», – приводит телеканал BFMTV слова прокурора.

    В момент задержания на борту находились 23 человека. Гражданство остальных членов команды в настоящий момент не уточняется.

    Напомним, ВМС Франции захватили в Атлантическом океане коммерческое судно Tagor. По предварительной информации, судном управлял россиянин.

    Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor.

    2 июня 2026, 00:30 • Новости дня
    МИД назвал «правовым нигилизмом» перехват Францией судна Tagor

    Tекст: Катерина Туманова

    Французские военные при поддержке британских сил остановили в открытом море грузовое судно Tagor, следовавшее из Мурманска в Камерун, упрекнув команду якобы в «ложном» флаге.

    «Французы безосновательно оправдывают свои действия ссылкой на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая предусматривает возможность проведения осмотра судна в открытом море, если оно «не имеет национальности», – сказано в комментарии МИД по ситуации, когда российская сторона запросила объяснений и обстоятельств задержания судна.

    Российское посольство во Франции добивается от Парижа полной информации о причинах инцидента и защищает права экипажа. Дипломаты предпринимают исчерпывающие меры для помощи морякам.

    «Заявления французских властей о том, что их действия якобы осуществлены в соответствии с нормами международного права представляют собой очередной пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя», – отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Французская сторона оправдывает осмотр судна конвенцией ООН, заявляя об отсутствии у корабля национальности. При этом международное право не предусматривает принудительного изменения маршрута и конвоирования в порт без веских оснований.

    «Обращаем внимание наших европейских коллег на то, что суда, работающие в их интересах, нередко ходят под «удобными» флагами. Перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству», – подчеркнула Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor. Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor. Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России.

    2 июня 2026, 01:01 • Новости дня
    Российские силовики назвали самое изобилующее наемниками ВСУ направление СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Треть всех иностранных наемников ВСУ сосредоточилась в Харьковской области: около пяти тыс. иностранных наемников участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ на Купянском направлении, где несут стремительно растущие потери, рассказали представители силовых структур России.

    «Число иностранных наемников на Украине оценивается в 16,5 тыс. штыков. Около 30% из всех иностранных наемников ВСУ, около пяти тыс., сосредоточены в Харьковской области. Наибольшие потери, которые стремительно растут, приходятся на Купянское направление», – рассказал источник РИА «Новости».

    Значительную часть контингента украинских наемников составляют граждане Колумбии – до семи тыс. человек. Многие из них быстро разрывают контракты и покидают зону боевых действий. Президент латиноамериканской республики Густаво Петро ранее называл происходящее ограблением своей страны.

    Иностранцев завлекают щедрыми выплатами, однако в реальности иностранцы становятся расходным материалом. Наемники массово гибнут и сталкиваются с плохим отношением командования, а их родственники остаются без обещанных денежных компенсаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников. Группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. СМИ сообщили, что наемники ВСУ стали угрозой проведения ЧМ-2026 по футболу.


    2 июня 2026, 09:09 • Новости дня
    Парламент Израиля единогласно проголосовал за досрочный самороспуск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты израильского парламента (Кнессета) единогласно проголосовали в первом чтении за законопроект о досрочном самороспуске, сообщила газета The Times of Israel.

    Законопроект о досрочном прекращении работы израильского парламента прошел первое чтение, передает ТАСС.

    Документ поддержали 106 законодателей, при этом против не высказался ни один человек. Ранее инициатива получила одобрение профильного комитета.

    В конце мая Кнессет уже утвердил этот документ в предварительном чтении. Для окончательного вступления в силу закону предстоит пройти еще два этапа голосования на пленарных заседаниях. Очередные выборы должны состояться не позднее 27 октября 2026 года.

    Изначально роспуска добивались бывшие союзники премьер-министра Биньямина Нетаньяху из партии «Объединенный иудаизм Торы». Чтобы сохранить контроль над сроками выборов, лидер коалиции Офир Кац выдвинул собственный проект. В итоге инициативу поддержали как представители коалиции, так и оппозиционные силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Кнессет одобрил законопроект о досрочном самороспуске в предварительном чтении.

    Незадолго до этого протестующие израильтяне потребовали проведения досрочных выборов.

    Бывшие премьер-министры Нафтали Беннет и Яир Лапид создали совместную партию для участия в осеннем голосовании.

    2 июня 2026, 00:01 • Новости дня
    Небензя назвал условия объективного расследования ситуации с БПЛА в Румынии
    Небензя назвал условия объективного расследования ситуации с БПЛА в Румынии
    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе выступления на заседании СБ ООН по падению дрона на территории Румынии российский постпред при организации Василий Небензя указал на то, что если бы такой дрон, какой упоминают, упал на крышу дома, то пожаром, как на фото в румынских СМИ, дело бы не ограничилось, крыша была бы разрушена полностью.

    «Все обстоятельства случившегося должны были быть установлены в рамках тщательного, объективного и деполитизированного расследования, в первую очередь с привлечением российской стороны. Мы готовы к его проведению, однако, разумеется, только в случае передачи нам для экспертизы объективных данных и обломков дрона. Только после этого мы сможем дать оценку того, что произошло», – заявил дипломат.

    Небензя отметил, что так Россия действовала в контактах с представителями США, которым в декабре 2025 года передали контроллер полетного задания и иные детали украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию президента России на Валдае.

    Напомним, Министерство обороны Румынии сообщило о падении беспилотника на многоквартирный жилой дом в городе Галац. Глава румынского внешнеполитического ведомства Оана Цойу возложила ответственность за этот инцидент на Москву. Президент Румынии Никушор Дан назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника. Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии, а Британия развернула свои истребители на территории Румынии для патрулирования воздушного пространства.


    2 июня 2026, 10:17 • Новости дня
    УВЗ переименовал БМПТ «Терминатор» в «Спиридон»
    УВЗ переименовал БМПТ «Терминатор» в «Спиридон»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевая машина поддержки танков (БМПТ), известная как «Терминатор», теперь будет называться «Спиридон», это имя сочетает героический и духовный смыслы, сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в «Ростех»).

    Боевая машина поддержки танков, ранее известная как «Терминатор», теперь будет называться «Спиридон», передает РИА «Новости». Такое решение было принято с учетом поправок в законодательство о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных заимствований.

    «По просьбе заводчан и экипажей боевых машин с фронта концерн «Уралвагонзавод» в год 90-летия завода в Нижнем Тагиле принял решение о переименовании боевой машины поддержки танков (БМПТ), известной как «Терминатор». Её нарекли «Спиридоном» – именем, сочетающим в себе героический и духовный смыслы», – сообщила пресс-служба предприятия.

    На заводе отметили, что имя Спиридон означает «сильный» и «надежный». Святой Спиридон Тримифунтский особо почитается на Урале, а частицы его мощей хранятся в храмах Свердловской области. Новое название символизирует мощное вооружение, надежную броню и многофункциональность техники.

    В прошлом году для выбора нового имени был объявлен сбор предложений. Поступило более 10 тыс. писем из России и свыше 20 зарубежных стран. Среди популярных вариантов были имена русских богатырей, святых покровителей и хищных зверей, однако многие из них не прошли юридическую проверку для регистрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2025 года концерн «Уралвагонзавод» допустил смену западного названия боевой машины на российское.

    Летом предприятие объявило о проведении всенародного голосования для выбора нового имени.

    В октябре производитель отправил в российские войска очередную партию БМПТ.

    2 июня 2026, 03:55 • Новости дня
    Трамп резко осудил Нетаньяху за эскалацию в Ливане

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за эскалации конфликта в Ливане во время телефонного разговора в понедельник, сообщили Axios три чиновника.

    Ранее в понедельник Иран пригрозил отказаться от переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. По словам двух источников, во время телефонного разговора Трамп назвал Нетаньяху «чертовым психом» и обвинил его в неблагодарности. Он также затормозил осуществление плана Израиля по нанесению удара по Бейруту, пишет Axios.

    Один американский чиновник сообщил, будто Трамп сказал Нетаньяху, что выполнение его угроз о бомбардировке ливанской столицы приведет к дальнейшей изоляции Израиля во всем мире.

    Трамп пытался убедить Нетаньяху в том, что американский лидер помог тому избежать тюрьмы, ссылаясь на его поддержку во время судебного процесса по делу о коррупции.

    «Да ты, черт тебя дери, сумасшедший. Если бы не я, ты был бы в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Сейчас тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль», – передал беседу двух политических товарищей один из информаторов издания.

    Другой источник сказал, что Трамп был «взбешен» и в какой-то момент закричал на Нетаньяху: «Какого черта ты делаешь?»

    Еще один источник указывал на то, что Трамп был обеспокоен убийством Израиля мирных жителей в Ливане, и возражал против того, чтобы израильтяне разрушали здания.

    В итоге, по данным источника Axios в Израиле, страна не планирует наносить удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте.

    Несмотря на несколько напряженных разговоров между Трампом и Нетаньяху, один из чиновников сказал, что это был один из худших разговоров с начала его второго президентского поста. После телефонного разговора Трамп написал в Truth Social об успешных  переговорах с Ливаном и Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня, а президент США снова заявил о желании Ирана заключить выгодную сделку. В иранском парламенте поставили условие переговорам с США, а президент США объявил о возможности заключить сделку с Ираном «в течение следующей недели».

    2 июня 2026, 10:02 • Новости дня
    Индия направила Франции запрос на покупку 114 истребителей Rafale

    Tекст: Мария Иванова

    Нью-Дели инициировал масштабную сделку с Парижем, по условиям которой 94 передовых истребителя будут впервые произведены непосредственно на индийской территории.

    Оборонное ведомство азиатской республики передало Парижу официальный документ о закупке крупной партии военных бортов, передает агентство ANI.

    Сумма межправительственного контракта оценивается примерно в 3,25 трлн рупий (примерно 34,125 млрд долларов). Соглашение предполагает поставку 114 самолетов для военно-воздушных сил страны.

    Ожидается, что 94 истребителя будут произведены непосредственно в Индии. Сборку организует французская компания Dassault Aviation совместно с местным партнером. Французская сторона должна ответить на запрос в течение двух или трех месяцев, а окончательное подписание договора намечено на следующий год.

    Премьер-министр Нарендра Моди планирует обсудить этот вопрос с руководством Франции в середине июня. Страна сталкивается с острой нехваткой боевых эскадрилий и стремится восполнить дефицит за счет передовых машин.

    «Впервые программа «Делай в Индии» и сборка Rafale за пределами Франции подкреплены соглашением без посредников, с полной прозрачностью и значительным уровнем локализации», – заявил представитель Минобороны.

    Он пояснил, что контракт дает право интегрировать индийское вооружение и позволит быстро ввести технику в строй. На данный момент вооруженные силы государства уже заказали 62 подобных самолета, а с учетом новых планов флота их число превысит 200 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале индийское министерство обороны одобрило закупку 114 французских истребителей Rafale.

    Президент Франции Эммануэль Макрон лично приезжал в Нью-Дели для продвижения данного контракта.

    Эта крупная оружейная сделка вызвала тревогу по поводу перспектив дальнейшего военно-технического сотрудничества Москвы и Нью-Дели.

    1 июня 2026, 14:29 • Новости дня
    Пентагон решил закупить 300 тыс. дронов у стартапов

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское военное ведомство запустило масштабный конкурс среди небольших компаний для приобретения сотен тысяч малых ударных беспилотников

    Министерство обороны США намерено провести конкурс среди стартапов, чтобы закупить 300 тыс. малых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. На реализацию 18-месячного проекта планируется выделить 1,1 млрд долларов.

    «Администрация пришла к выводу, что США отчаянно необходимо наверстать отставание. Цели администрации еще масштабнее: проект оборонного бюджета на следующий год предусматривает 54,6 млрд долларов на финансирование резко расширенного подразделения по ведению войны с применением дронов», – отмечает американское издание.

    Военные рассматривают такие аппараты, как расходный материал, стоимость которого составляет около пяти тысяч долларов. Потеря подобных беспилотников в бою не будет считаться критичной для бюджета. В настоящее время Пентагон проводит испытания, чтобы выбрать от трех до пяти основных поставщиков.

    Среди фаворитов конкурса называются британская компания Skycutter и американская Neros. Первый этап отбора уже состоялся в феврале на базе Форт-Беннинг, где 26 компаний демонстрировали возможности своих дронов, включая поражение небольших целей на дистанции до девяти километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэниел Дрисколл сообщил о планах закупки около миллиона малых беспилотников.

    В конце прошлого года Министерство обороны США запустило масштабную программу приобретения дронов-камикадзе на один миллиард долларов.

    Для ускорения внедрения новых аппаратов глава Пентагона Пит Хегсет отменил ряд бюрократических ограничений.

    1 июня 2026, 13:30 • Новости дня
    «Калашников» начал поставки новейшего скоростного беспилотника «Скат-220»

    Tекст: Мария Иванова

    Российские разработчики передали заказчикам партию новых компактных дронов «Скат-220», способных благодаря небольшой массе развивать рекордную скорость до 160 километров в час.

    Концерн передал заказчику новейший беспилотный летательный аппарат «Скат-220» собственной разработки, сообщает Telegram-канал компании. Воздушное судно создано на базе известной модели «Скат-350М».

    Новый дрон имеет размах крыла два метра 20 сантиметров и весит 12 килограммов. Это позволяет аппарату развивать уникальную для своего класса скорость до 160 километров в час. Беспилотник получил электрический мотор для непрерывных полетов длительностью свыше 150 минут.

    Запуск устройства осуществляется с катапульты, а приземление происходит на парашюте. Аппарат будет применяться для охраны природы, в сельском хозяйстве и при осмотре объектов топливно-энергетического комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае концерн «Калашников» анонсировал презентацию нового беспилотника-носителя для FPV-дронов.

    В феврале разведывательный аппарат «Скат-350М» получил уникальную систему уклонения от вражеских беспилотников на основе искусственного интеллекта.

    В январе разработчики представили этот всеклиматический дрон ближневосточным партнерам на выставке в Абу-Даби.

    2 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    Глава ОАК сообщил об опытном образце истребителя пятого поколения Checkmate

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские специалисты приступили к созданию первого прототипа истребителя пятого поколения Checkmate, сообщил генеральный директор ПАО «ОАК» (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

    «Для нас начало производства современного однодвигательного истребителя пятого поколения очень важно, поскольку в силу ряда причин Россия с этого рынка за последние десятилетия ушла», – сообщил руководитель компании ТАСС.

    Бадеха напомнил, что во времена Советского Союза отечественная промышленность успешно выпускала десятки тысяч подобных боевых машин. Сейчас проект Checkmate уверенно продвигается к завершению этапа постройки прототипа.

    Отвечая на вопрос, когда ждать поставки Су-75 Checkmate в войска, он добавил, что работы по созданию Checkmate на этапе постройки опытного образца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что новый легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate в ближайшее время планирует вывести на стендовые испытания.

    Первые три Як-130М пообещали построить до 2027 года. Глава ОАК сообщил о начале поставок самолетов Ту-214.


    1 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Минобороны Британии сообщило о закупке ракет на 50 млн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Соединенного Королевства намерены приобрести партию многоцелевых ракет Martlet на сумму 36 млн фунтов стерлингов для пополнения истощенных запасов вооружений.

    Правительство Британии дополнительно закупит многоцелевые ракеты Martlet, также известные как Lightweight Multirole Missiles (LMM), на сумму 50 млн долларов, передает ТАСС.

    Цель приобретения заключается в восполнении запасов, которые значительно сократились в результате конфликта в Иране, а также в усилении защиты британских военных объектов на Ближнем Востоке.

    Поставки вооружений в войска должны начаться в ближайшие месяцы и будут продолжаться в течение всего года. В марте и апреле ракеты LMM успешно перехватили более 100 беспилотников в ходе боевых действий в Иране.

    Во время конфликта Лондон не участвовал в американо-израильских ударах по иранской территории, однако активно отражал ответные атаки Тегерана.

    Контракт на производство боеприпасов заключен с компанией Thales, чье предприятие находится в Белфасте. Ракеты позиционируются как универсальное оружие, пригодное для запуска с комплексов ПВО Rapid Sentry и вертолетов Wildcat.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные летчики помогли отразить нападение Ирана на американские базы.

    В январе текущего года Соединенное Королевство перебросило истребители Typhoon в Катар для оборонительных целей.

    В прошлом году Лондон досрочно передал сотни зенитных ракет Martlet украинской армии.

    2 июня 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» у Казачьей Лопани спасли сдавшихся боевиков от расправы ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки на Харьковском направлении крушили ВСУ в районах Казачьей Лопани, Липцов, Рубежного, Избицкого, Белого Колодезя, Митрофановки, Богодухова, Великого Бурлука и Лютовки, четверо из противников сдались в плен.

    «Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в направлении крупного логистического центра ВСУ – посёлка Казачья Лопань. В ходе стрелкового боя четверо украинских военнослужащих 58 омпбр ВСУ приняли единственное правильное решение и сдались в плен», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» уточнили, что украинские операторы дронов атаковали собственных солдат, сложивших оружие, однако российские штурмовики смогли эвакуировать в тыловые районы пленных военнослужащих ВСУ.

    На Волчанском направлении штурм-подразделения продвинулись на восьми участках до 400 метров. Стрелковые бои продолжаются в селе Охримовка и в лесных массивах Волчанского района.

    На Сумском направлении бойцы «Севера» сражались с противником в районах Уланово, Новоивановки, Кияницы, Могрицы, Вольной Слободы, Степановки, Сновска, Бачевска, Марчихина Буда и посёлка Хотень.

    При этом в Шосткинском районе штурмовики ведут срелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 11 участках до 500 метров. Стрелковые бои идут в Иволжанском, Писаревке и окрестностях, а в Краснопольском районе –  между населенными пунктами Лесное и Таратутино.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях). Четверо военнослужащих 58 омпбр ВСУ взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» сообщили о воровстве украинских администраций в Сумской области. Инструкторы ВСУ насмерть забили мобилизованного под Сумами. Семьи украинских десантников обвинили командование ВСУ во лжи о местах гибели.

    Генпрокурор указал подозреваемых в атаке на детей в Старобельске
    Россия потребовала допуска к расследованию инцидента с дроном в Румынии
    Метте Фредериксен осталась премьером Дании на третий срок
    Люди начали намеренно делать ошибки в текстах из-за ИИ

    Норвегия призвала ЕС бурить Арктику

    Норвегия хочет снять мораторий ЕС на новые нефтегазовые бурения в Арктике. Ее собственные месторождения истощаются. До сих пор запреты Брюсселя Норвегию не сильно тревожили, так как она не являлась членом ЕС. Но теперь Норвегия задумалась о вступлении в союз. Сможет ли она изменить экологические нормы ЕС под себя? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

    Франция провоцирует Россию на демонстрацию силы в Атлантике

    Франция вновь захватила танкер с российской нефтью. В этот раз оппоненты ссылаются на нахождение корабля в санкционных списках и якобы подмену флага. Впрочем, эксперты считают, что это всего лишь отговорка, за которой скрывается ярое желание Парижа показать себя в качестве основного «борца с Москвой». Как противостоять морскому пиратству XXI века, все больше напоминающему рэкет? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Снова война: Иран вышел из переговоров

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

    • Прогноз магнитных бурь на июнь 2026 года: опасные даты, расписание вспышек и влияние на самочувствие

      Июнь 2026 года, по предварительным прогнозам специалистов, не принесет экстремальных геомагнитных событий, однако полностью спокойным первый месяц лета назвать нельзя. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, а также Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в июне ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, один из которых придется на длинные выходные в честь Дня России. Важно понимать, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь носят предварительный характер, так как солнечная активность может резко меняться, а наиболее точный прогноз формируется за 1–3 суток до события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

