Полицейские в США наблюдали за НЛО в 2023 году

Пентагон обнародовал свидетельства полицейских о наблюдении за НЛО на западе США

Tекст: Мария Иванова

Опубликованные Пентагоном документы раскрывают детали встреч американских полицейских с неопознанными летающими объектами в октябре 2023 года, передает РИА «Новости».

В четверг, 2 июля, в мире отмечается Международный день НЛО, посвященный изучению аномальных явлений.

«Я заметил яркое сияние, похожее на шар... Первоначально свет не отличался от свечения планеты на ночном небе, но постепенно становился ярче. Внутри яркого, похожего на шар свечения был красный, похожий на шар поменьше. По мере того, как яркий, похожий на шар свет становился больше, из него вырвались три или четыре красных огонька. Они мгновенно ускорились и с идеальной координацией перестроились в горизонтальный строй», – рассказал один из находившихся на дежурстве агентов.

По словам очевидца, большая сфера затем исчезла, а появление красных огней повторялось около пяти раз за полчаса. В другом эпизоде полицейский отметил огни в форме треугольника, которые, по его ощущениям, крепились к невидимому аппарату. Позже сотрудники заметили еще один объект, который при сближении до 45 метров превратился в бело-оранжевый шар, резко ускорился и скрылся у подножия гор.

Федеральное бюро расследований подтверждает, что несколько сотрудников правоохранительных органов наблюдали эти явления с разных ракурсов на протяжении двух дней. Власти США начали публикацию материалов об НЛО по поручению президента Дональда Трампа 8 мая, обещая обновлять данные каждые несколько недель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Пентагон открыл на своем сайте доступ к архивным материалам о неопознанных летающих объектах.

Позже американское оборонное ведомство выложило в Сеть видеозапись странного явления в небе над Ираком.

В середине июня Министерство обороны США обнародовало третью подборку ранее засекреченных данных.