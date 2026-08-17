Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.2 комментария
Движение поездов на Филевской линии метро Москвы восстановили
Поезда на Филевской линии столичного метро продолжили работу в штатном режиме, сообщили в Московском метрополитене в понедельник утром.
«Движение на Филевской линии в графике», – заявили в пресс-службе метро, передает РИА «Новости».
Ранее машинисты вынужденно сбавили ход на центральном отрезке пути.
Подобные меры принимаются при подозрениях на неисправность ради обеспечения безопасности пассажиров. В настоящий момент все технические устройства работают без сбоев.
В июне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах строительства новых участков Филевской линии метро.
Несколькими днями ранее движение на синей ветке вернулось к графику после инцидента с пассажиром на путях.
В начале августа специалисты восстановили штатную работу Сокольнической линии после проверки одного из составов.