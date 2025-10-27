Турция запланировала подписать договор о покупке 40 Eurofighter

Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределённости, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии и, главное, сохранять влияние.0 комментариев
Анкара готовится заключить контракт на поставку 40 истребителей Eurofighter после встречи премьер-министра Британии Кира Стармера с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщает телеканал NTV.
Турция и Британия намерены заключить соглашение по поставке истребителей Eurofighter по итогам визита премьер-министра Кира Стармера в Анкару, сообщает телеканал NTV, передает ТАСС.
По данным источников, Стармер прибудет в Турцию в понедельник, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Итогом переговоров должно стать подписание ряда двусторонних документов, включая контракт на продажу Турции 40 новейших самолетов Eurofighter.
Турецкая сторона ранее вела переговоры о закупке истребителей Eurofighter у Катара и Омана, но эти сделки пока не привели к результату. Сейчас Турция делает ставку на развитие собственных ВВС: параллельно идет создание истребителя пятого поколения Kaan, который, по планам, поступит на вооружение в ближайшие годы.
На переходный период Анкаре необходимо пополнять свой авиапарк современными боевыми машинами. Для этого ранее было заключено соглашение с США на поставку истребителей F-16 новых модификаций, однако оно до сих пор не реализовано на практике. Турция также продолжает обсуждать дополнительные закупки с консорциумом Eurofighter.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Британии Андрей Келин заявил, что полеты истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Британии над Польшей способствуют росту напряженности на западных границах России.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте объявил о запуске операции «Восточный страж» и сообщил, что четыре немецких истребителя Eurofighter готовы оказать помощь на авиабазе на северо-востоке Польши.
Германия в этом году увеличила расходы на военные закупки до 32 млрд евро, выделив почти втрое больше средств на истребители Eurofighter.