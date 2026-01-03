Фаридуни подсыпал наркотики соучастникам перед терактом в «Крокусе»

Фаридуни подсыпал мефедрон соучастникам перед нападением на «Крокус сити холл»

Tекст: Мария Иванова

Шамсидин Фаридуни, которого следствие считает организатором нападения на концертный зал «Крокус сити холл», подсыпал наркотик своим трем подельникам перед совершением атаки. Как передает ТАСС, об этом сообщил один из участников судебного процесса во втором Западном окружном военном суде.

«Почему Фаридуни единственный, у кого в крови не обнаружили наркотик? Да потому что именно он и подсыпал мефедрон остальным троим в бутылки с водой и сказал им ее пить, в том числе непосредственно перед нападением на посетителей «Крокуса» в Красногорске», – заявил собеседник агентства. По данным следствия, Фаридуни считается самым жестоким и коварным среди исполнителей теракта: он лично смотрел в глаза людям, которых убивал.

Ранее стало известно, что Фаридуни собирал остальных участников группы на территории России, вел разведку в «Крокусе», купил для них автомобиль и занимался получением оружия. Нападение произошло 22 марта 2024 года: четверо нападавших устроили стрельбу и поджог, в результате чего погибли 149 человек, один признан пропавшим без вести.

Слушания по делу проходят с начала августа в закрытом для публики и прессы режиме, всего по уголовному делу проходят 19 человек. Расследование в отношении остальных участников и организаторов террористической группы продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, террористов перед нападением на «Крокус» заставили жарить шашлык для маскировки своих действий.

Исполнители теракта получили оружие за один день до атаки.

Все участники нападения находились в России незаконно.