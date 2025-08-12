Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.12 комментариев
Исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие за день до теракта
Участники нападения на концертный зал в Красногорске получили автоматы и пистолет за сутки до совершения преступления, после чего спрятали их в квартире, сообщается в материалах дела.
Как передает РИА «Новости», исполнители теракта в концертном зале «Крокус сити холл» получили оружие за день до атаки. Согласно материалам дела, 21 марта 2024 года Фаридуни Ш. и Мирзоев Д.Б. по указанию Бекова А.И. выбрали участок леса в московском регионе для передачи оружия, перевезенного Гадоевым Ш.Н. из Дагестана.
В материалах отмечается: «Двадцать первого марта 2024 года Фаридуни Ш. и Мирзоев Д.Б., по указанию Бекова А.И., предварительно исследовав с соблюдением мер конспирации, подобрали участок местности в лесном массиве на территории московского региона для передачи перевезенного Гадоевым Ш.Н. из Республики Дагестан оружия, координаты которого сообщили Бекову А.И.»
В тот же день Гадоев прибыл в лесной массив в 15 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе, где его уже ожидали Фаридуни и Мирзоев. Он передал им три автомата Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы, которые затем были перевезены в квартиру в Красногорске.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский окружной военный суд получил уголовное дело о теракте в концертном зале «Крокус». Генеральная прокуратура направила материалы дела в суд. Боевики группировки «Вилаят Хорасан» устроили теракт в интересах Украины.